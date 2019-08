Моуринью о том, почему назвал себя «Особенным»: «Меня спросили, готов ли я к АПЛ. А я подумал: «Я выиграл ЛЧ, а ты считаешь, что я никто?»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о своем характере и оценил свою работу в «МЮ».

– Почему ваше поведение на поле и вне его сильно различается?

– Возможно, это моя ошибка. Я очень закрытый человек. Когда я работаю, я нуждаюсь в одиночестве. Футбольный тренер во многих случаях – одинокий человек. Он остается один на один со своими мыслями, чувствами, решениями. Да, у тренера могут быть помощники, люди, которые работают с ним, но ключевой момент – это решение, и только один человек несет ответственность за их принятие.

Возможно, это моя вина, потому что я склонен замыкаться. Возможно, моя вина и потому, что болельщики видят только 90 минут. То, как ты ведешь себя по ходу матча, как ты ведешь себя перед камерами. Люди, которые видят меня на улице, говорят: «Ой, вы выглядите моложе. Ой, я думал, вы слегка толще, а вы худой. Ой, вы выше, я думал, вы меньше ростом». Телекамеры меняют перспективу.

Я есть тот, кто я есть. Я не играю. Я смотрю, как играют, но сам не играю. Все естественно. Когда я не праздную гол на скамейке – это естественно, потому что я сосредоточен на происходящем. Естественно, когда я бросаю бутылки с водой, когда я их пинаю. Вы видите то, что есть на самом деле. Если у меня есть причина улыбнуться, я улыбаюсь. Мне нравится улыбаться. Сложно это объяснить.

– Вы проработали в «МЮ» с 2016 года, вас критиковали даже после сезона-2017/18.

– Я могу лишь сказать, что тогда в «Манчестер Юнайтед» были непростые времена. Я полагал, что победа в Лиге Европы – это прекрасно, но оказалось, что это не так, судя по отношению людей. Когда мы закончили чемпионат на втором месте, это было еще большим успехом, поэтому у меня, возможно, были такие ощущения: «Что ж, я здорово работаю, я выкладываюсь на максимум и не получаю того, чего заслуживаю».

Я могу лишь пообещать, что когда у меня будет следующий клуб, следующий проект, я буду очень-очень рад и приду на пресс-конференцию с огромной улыбкой. Это я могу обещать.

– Почему вы назвали себя «Особенным»?

– Когда я давал первую пресс-конференцию в «Челси», меня спросили, готов ли я к Премьер-лиге. Я подумал: «Чего?! Я только что выиграл Лигу чемпионов, а ты думаешь, что я никто?»

Так что я слегка разозлился и сказал, что я не какой-то кот в мешке (в оригинале Моуринью употребил фразу «not one from the bottle» (не кто-то из бутылки) – прим. Sports.ru), а особенный. Но потом бам – и это приклеилось ко мне. Ну, нет проблем, – сказал Моуринью.