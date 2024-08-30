Моуринью залез на стул перед интервью с журналистом. Ранее он говорил ему: «Рядом с тобой я выгляжу маленьким»

Жозе Моуринью залез на стул перед интервью с турецким журналистом.

Главный тренер « » поддразнил репортера турецкого BeIN Sports Онура Чубукчу из-за его высокого роста перед матчем 4-го тура Суперлиги против «Аланьяспора».

Отметим, что это не первая встреча тренера и журналиста. Ранее Жозе уже шутил по поводу роста корреспондента.

«Обычно меня не назовешь невысоким, но рядом с тобой я выгляжу маленьким. Когда пойдешь домой, не говори своей семье, что я низкий», – заявил в середине августа.