Моуринью залез на стул перед интервью с журналистом. Ранее он говорил ему: «Рядом с тобой я выгляжу маленьким»
Жозе Моуринью залез на стул перед интервью с турецким журналистом.
Главный тренер «Фенербахче» поддразнил репортера турецкого BeIN Sports Онура Чубукчу из-за его высокого роста перед матчем 4-го тура Суперлиги против «Аланьяспора».
Отметим, что это не первая встреча тренера и журналиста. Ранее Жозе уже шутил по поводу роста корреспондента.
«Обычно меня не назовешь невысоким, но рядом с тобой я выгляжу маленьким. Когда пойдешь домой, не говори своей семье, что я низкий», – заявил Моуринью в середине августа.
а всякие выходки у него были с первого дня работы тренером
Но Моур, конечно, шоумен тот ещё)
Из к/ф " Общество мертвых поэтов " 1989 г.