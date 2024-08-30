Моуринью залез на стул перед интервью с журналистом. Ранее он говорил ему: «Рядом с тобой я выгляжу маленьким»

Теги Жозе Моуринью Фенербахче высшая лига Турция Аланьяспор ахахаха Футбол

Жозе Моуринью залез на стул перед интервью с турецким журналистом.

Главный тренер «Фенербахче» поддразнил репортера турецкого BeIN Sports Онура Чубукчу из-за его высокого роста перед матчем 4-го тура Суперлиги против «Аланьяспора».

Отметим, что это не первая встреча тренера и журналиста. Ранее Жозе уже шутил по поводу роста корреспондента.

«Обычно меня не назовешь невысоким, но рядом с тобой я выгляжу маленьким. Когда пойдешь домой, не говори своей семье, что я низкий», – заявил Моуринью в середине августа.

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18 комментариев
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Жозе красавчик. за ним не скучно следить. постоянно что то подкидывает
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Жозе Табурет Моуринью
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Был тренером,стал клоуном аки Григорян...
ага) 2 финала еврокубков с Ромой) щас вон с фенербахче 5-0 победы пошли.
а всякие выходки у него были с первого дня работы тренером
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Да не такой уж репортёр этот и огромный. Моур, емнип, метр семьдесят пять где-то. Интервьюер сантиметров на десять выше. Обычный высокий рост, не выдающийся.
Но Моур, конечно, шоумен тот ещё)
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По моему выглядит глупо. Жозе как то в клоуна превратился, я вот слабо представляю чтобы так вел себя Пеп или Клопп
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Был тренером,стал клоуном аки Григорян...
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Жозэ "бангладешская табуретка" Моуриньо
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В этом Жозе номер 1.
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«Почему я здесь стою? Есть идеи? Я встал на стол, чтобы напомнить себе о том, что надо смотреть на вещи с разных точек зрения. Видите ли, отсюда мир выглядит иначе. Если не верите, попробуйте сами. В тот момент, когда вы посчитаете, что что-то знаете, необходимо взглянуть на это по-другому, даже если это покажется вам глупым или нелепым. А когда вы читаете, не думайте о том, что хотел сказать автор. Думайте о том, что хотели бы сказать вы»

Из к/ф " Общество мертвых поэтов " 1989 г.
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похоже шутки все труднее искать
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Клоунриньо как был так и остался))
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не такой уж высокий
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Ответ xDe xDe
Да не такой уж репортёр этот и огромный. Моур, емнип, метр семьдесят пять где-то. Интервьюер сантиметров на десять выше. Обычный высокий рост, не выдающийся. Но Моур, конечно, шоумен тот ещё)
На голову он выше. Сильно сомневаюсь, что у него голова сантиметров 10 всего)
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