Пирс Морган: «Тен Хаг – идиот. Властный учитель, который не знает, как обращаться с выдающимися талантами. Роналду был бы неизмеримо лучше любого из нападающих «МЮ»

Пирс Морган назвал тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага идиотом.

Так телеведущий и болельщик «Арсенала» ответил на вопрос, почему « » расторг контракт с Криштиану Роналду в 2022-м.

«Потому что тен Хаг – полный идиот. Извините, но это так. Он был идиотом с тех пор, как оказался в «МЮ», не так ли? Он несет полный бред. Теперь он болтает о Гарри Поттере.

Тен Хаг – это все, о чем Роналдо говорил мне в том интервью, что привело к его уходу из «Юнайтед».

Самая большая проблема с тен в том, что он как маленький властный школьный учитель, который не знает, как обращаться с выдающимися талантами. Посмотрите на игроков, с которыми он не смог справиться в «МЮ». Криштиану Роналду, , . Это все игроки высшего уровня.

Он может справится с игроками попроще. Он может справиться с ребятами, которых он приводит из «Аякса», которые никогда не были на большой мировой сцене, но он не может справиться с игроками высшего класса.

МЮ» стал хуже, чем в прошлом сезоне. Не могу поверить, что говорю это, потому что это чудо. Так что , если бы он остался в «Манчестер Юнайтед», был бы неизмеримо лучше любого из нападающих, которые у них сейчас есть, поскольку он доказывает это в сборной Португалии», – заявил Морган.

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