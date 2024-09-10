Пирс Морган: «Тен Хаг – идиот. Властный учитель, который не знает, как обращаться с выдающимися талантами. Роналду был бы неизмеримо лучше любого из нападающих «МЮ»
Пирс Морган назвал тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага идиотом.
Так телеведущий и болельщик «Арсенала» ответил на вопрос, почему «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду в 2022-м.
«Потому что тен Хаг – полный идиот. Извините, но это так. Он был идиотом с тех пор, как оказался в «МЮ», не так ли? Он несет полный бред. Теперь он болтает о Гарри Поттере.
Тен Хаг – это все, о чем Роналдо говорил мне в том интервью, что привело к его уходу из «Юнайтед».
Самая большая проблема с тен Хагом в том, что он как маленький властный школьный учитель, который не знает, как обращаться с выдающимися талантами. Посмотрите на игроков, с которыми он не смог справиться в «МЮ». Криштиану Роналду, Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд. Это все игроки высшего уровня.
Он может справится с игроками попроще. Он может справиться с ребятами, которых он приводит из «Аякса», которые никогда не были на большой мировой сцене, но он не может справиться с игроками высшего класса.
МЮ» стал хуже, чем в прошлом сезоне. Не могу поверить, что говорю это, потому что это чудо. Так что Криштиану Роналду, если бы он остался в «Манчестер Юнайтед», был бы неизмеримо лучше любого из нападающих, которые у них сейчас есть, поскольку он доказывает это в сборной Португалии», – заявил Морган.
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тупее.. А-ха-ха-ха.. 🤣
И пока Тен Хаг тренер МЮ, такие истории будут повторяться.
Тренер суперклуба должен уметь учитывать интересы всех игроков, но звезды - штучный товар, с ними нужно уметь налаживать контакт.
Тен Хаг может и не самый крутой специалист, но не он виновник того, что Роналду оказался в СА.
А с проблемами МЮ пускай разбираются руководители клуба.
Кого-кого Хойлунд лучше?
Эрик - мужик👏👏 В отличии от Мартинеса и Сантуша у него хватило яиц избавиться от надменного деда)
Заметьте: у Тен Хага всегда находятся крайние. Этот не так тренируется, этот не те интервью дает, этот играет не так. Ну нет их, считай никого.
Игра где? Вам нравится, что МЮ показывает?
Третий год Тен Хаг тренирует так-то. Игроков накуплено "под него" за это время много. И что?