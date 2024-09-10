Пирс Морган: «Тен Хаг – идиот. Властный учитель, который не знает, как обращаться с выдающимися талантами. Роналду был бы неизмеримо лучше любого из нападающих «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Джейдон Санчо контент Пирс Морган Футбол

Пирс Морган назвал тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага идиотом.

Так телеведущий и болельщик «Арсенала» ответил на вопрос, почему «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду в 2022-м.

«Потому что тен Хаг – полный идиот. Извините, но это так. Он был идиотом с тех пор, как оказался в «МЮ», не так ли? Он несет полный бред. Теперь он болтает о Гарри Поттере.

Тен Хаг – это все, о чем Роналдо говорил мне в том интервью, что привело к его уходу из «Юнайтед».

Самая большая проблема с тен Хагом в том, что он как маленький властный школьный учитель, который не знает, как обращаться с выдающимися талантами. Посмотрите на игроков, с которыми он не смог справиться в «МЮ». Криштиану Роналду, Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд. Это все игроки высшего уровня.

Он может справится с игроками попроще. Он может справиться с ребятами, которых он приводит из «Аякса», которые никогда не были на большой мировой сцене, но он не может справиться с игроками высшего класса.

МЮ» стал хуже, чем в прошлом сезоне. Не могу поверить, что говорю это, потому что это чудо. Так что Криштиану Роналду, если бы он остался в «Манчестер Юнайтед», был бы неизмеримо лучше любого из нападающих, которые у них сейчас есть, поскольку он доказывает это в сборной Португалии», – заявил Морган.

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48 комментариев
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Аналог Мостового походу. Каждый раз одно и то же. Саша хоть себя почти только восхваляет,а этот какой-то ручной миньон прям)
+34
-8
+26
Тренер может и имеет полное право отказаться от любого игрока, даже суперзвезды. Однако если тренер осуществляет такой ход, а он не приводит в дальнейшем к требуемому результату, то стоит быть готовому к волне очевидной критики.
+21
-4
+17
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Аналог Мостового походу. Каждый раз одно и то же. Саша хоть себя почти только восхваляет,а этот какой-то ручной миньон прям)
У Мостового был Абаскаль, у Моргана Тен Хаг)
+10
-2
+8
Он хоть платит тебе за вылизывание?
+13
-7
+6
Странно, что он Переса ещё не вспомнил, который тоже выпер Авейру, которому показалась маленькая зарплата в Мадриде.. Странно, что Морган и про ЧЕ молчит, где Геша стал худшим игроком с 0 голов.. "Сто" лет прошло с побега Авейру из Манчестера - а у двоих всё болит головушка.. Впрочем, ничего странного.. Морган и Авейру - два завистливых идиота.. Тупой и ещё
тупее.. А-ха-ха-ха.. 🤣
+11
-5
+6
Ответ Евгения Тиунова
Он хоть платит тебе за вылизывание?
Морган платит спорцу, чтобы они в 100500 раз публиковали его одинаковые вылизывания.
+7
-2
+5
Ответ Hello Bitches
У Мостового был Абаскаль, у Моргана Тен Хаг)
Что значит у Мостового БЫЛ Абаскаль?) он у него до сих пор всë ещё как заноза в зёпе)
+6
-1
+5
Ответ Турыст
Странно, что он Переса ещё не вспомнил, который тоже выпер Авейру, которому показалась маленькая зарплата в Мадриде.. Странно, что Морган и про ЧЕ молчит, где Геша стал худшим игроком с 0 голов.. "Сто" лет прошло с побега Авейру из Манчестера - а у двоих всё болит головушка.. Впрочем, ничего странного.. Морган и Авейру - два завистливых идиота.. Тупой и ещё тупее.. А-ха-ха-ха.. 🤣
Перес никогда не повышает зарплату игроку старше 32. Может и было такое, но только в виде исключения. Не забывай, что первый сезон без Роналду был полный провал в Реале: 0 трофеев и вылет от Аякса. Можно не любить Роналду, но факты извращать не стоит.
+4
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+4
Ответ Полуэктов Пётр
Тренер может и имеет полное право отказаться от любого игрока, даже суперзвезды. Однако если тренер осуществляет такой ход, а он не приводит в дальнейшем к требуемому результату, то стоит быть готовому к волне очевидной критики.
Как же друг Пирс бьется за друга Криштиану каждый божий день, любо-дорого посмотреть, любого порвёт, это настоящая любовь!!!💘
+4
-1
+3
Можно что угодно думать о Роналду, о Моргане, но впечатление такое есть.
И пока Тен Хаг тренер МЮ, такие истории будут повторяться.
Тренер суперклуба должен уметь учитывать интересы всех игроков, но звезды - штучный товар, с ними нужно уметь налаживать контакт.
+9
-6
+3
Последние ЧМ и ЕВРО показали уровень Роналду. Этот "супер тащер" оказался не нужен ни одному топ клубу из Европы, когда он пытался свалить из МЮ.
Тен Хаг может и не самый крутой специалист, но не он виновник того, что Роналду оказался в СА.
А с проблемами МЮ пускай разбираются руководители клуба.
+7
-4
+3
Ответ FortMinor
Расмус лучше, да и работать надо с молодыми
Расмус средненький форвард, который значительно хуже, чем Роналду. После того сезона, когда Рон выбил 18 голов в АПЛ, не один форвард так и не повторил этого достижения.
+7
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+3
Ответ Cristiano Ronaldo
Вне всяких сомнений! Чем ценно то интервью Рона, он вскрыл все гнойники в клубе. Про неадекватное руководство, тренера, убитую инфраструктуру и полный непрофессионализм во всём. При этом подчеркнул, как велик был САФ, какие высокие стандарты были в его времена и правильно отметил, что нужно менять всё в клубе, чтобы вернуться к тому величию. Отдельно, отметил что болельщики заслуживают лучшего. Часто перечитываю то интервью, а ведь тогда даже не думал что оно станет пророческим.
Пророком стал Тен Хаг.. Именно он сказал, что в наше время не прессинговать может только Месси.. С тех пор Месси : ЧМ, МВП ЧМ, ЗМ, КА; МЮ : два титула, Авейру : 0 титулов, худший игрок ЧЕ с 0 голов.. Вот такое пророчество.. 🤭🤣
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этому Моргану вряд ли заботит судьба Роналду.и не думаю что он настолько глуп непонимающий реальность.. скорее всего хочет из него выбить еще одно откровенное вью) у Рона куча "скелетов в шкафу" ну или по крайней мере вопросов к нему) темы маёрга,контракт с сотрудниками по дому на 100+ лет о неразглашении об его жизни дома, бывали времена когда каждую ночь отправлялся к Бадру, в Марокко, что даже Реал предпринял меры и запретил ему летать туда постоянно, у него были куча подружек но дети только от последнего и почти половина от сурогатной матери.. в общем, РОналду прожил очень интересную(насыщенную) жизнь которую он может рассказать на вью.. с таким подходами Морган добьется еще одной вью как минимум, и возможно он сможет проболтать Рона о личной жизни
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Ответ FortMinor
Расмус лучше, да и работать надо с молодыми
А?
Кого-кого Хойлунд лучше?
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Результаты Тен Хага говорят сами за себя.
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Фрукт уже показал как играет на высоком уровне, Евро в подтверждение. Разное можно говорить про тен Хага, но в случае с клубничкой он прав на все 💯, любому европейскому середняку, коим МЮ сейчас и является, лучше без свяшенной коровы, чем с ней 🤷‍♂️
Эрик - мужик👏👏 В отличии от Мартинеса и Сантуша у него хватило яиц избавиться от надменного деда)
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Ответ *MVP*
звезды - ну ок, но при чем тут Роналду? тем более человек отказывается на поле выходить, а ему за это деньги платят
Дался вам этот Роналду.
Заметьте: у Тен Хага всегда находятся крайние. Этот не так тренируется, этот не те интервью дает, этот играет не так. Ну нет их, считай никого.
Игра где? Вам нравится, что МЮ показывает?
Третий год Тен Хаг тренирует так-то. Игроков накуплено "под него" за это время много. И что?
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Ответ Cristiano Ronaldo
Вне всяких сомнений! Чем ценно то интервью Рона, он вскрыл все гнойники в клубе. Про неадекватное руководство, тренера, убитую инфраструктуру и полный непрофессионализм во всём. При этом подчеркнул, как велик был САФ, какие высокие стандарты были в его времена и правильно отметил, что нужно менять всё в клубе, чтобы вернуться к тому величию. Отдельно, отметил что болельщики заслуживают лучшего. Часто перечитываю то интервью, а ведь тогда даже не думал что оно станет пророческим.
ещё один... кроме вью никаких "подвигов" рон не совершал?))
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Как же он лижет))))
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Пирс Морган - приспособленец, который прикидывается идиотом. Смотрел его политические интервью. Злобный и опасный клоун-пропагандист.
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дед снова выпил не те таблетки...
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Ответ Турыст
Странно, что он Переса ещё не вспомнил, который тоже выпер Авейру, которому показалась маленькая зарплата в Мадриде.. Странно, что Морган и про ЧЕ молчит, где Геша стал худшим игроком с 0 голов.. "Сто" лет прошло с побега Авейру из Манчестера - а у двоих всё болит головушка.. Впрочем, ничего странного.. Морган и Авейру - два завистливых идиота.. Тупой и ещё тупее.. А-ха-ха-ха.. 🤣
а Пересу какие вопросы? он по прежнему на коне, КР хотел новый вызов - все довольны: Мадрид запустил перестройку, открыл Вини, КР выиграл топ чемпионат
+2
-2
0
Ответ Cristiano Ronaldo
Вне всяких сомнений! Чем ценно то интервью Рона, он вскрыл все гнойники в клубе. Про неадекватное руководство, тренера, убитую инфраструктуру и полный непрофессионализм во всём. При этом подчеркнул, как велик был САФ, какие высокие стандарты были в его времена и правильно отметил, что нужно менять всё в клубе, чтобы вернуться к тому величию. Отдельно, отметил что болельщики заслуживают лучшего. Часто перечитываю то интервью, а ведь тогда даже не думал что оно станет пророческим.
Ден Хаг дал Роналду достаточно времени, чтобы проявить себя. Несмотря на это, он забил всего 3 гола (2 - Шерифу) в 16 матчах. Это очень слабая результативность, чтобы говорить про Роналду, что он "неизмеримо лучше любого из нападающих «МЮ»".
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Ответ Lif Sk
Перес никогда не повышает зарплату игроку старше 32. Может и было такое, но только в виде исключения. Не забывай, что первый сезон без Роналду был полный провал в Реале: 0 трофеев и вылет от Аякса. Можно не любить Роналду, но факты извращать не стоит.
Выпер, как паршивую овцу.. Только более дипломатично, чем ТХ.. Впрочем, ТХ было не до дипломатичности после похождений гелевого.. ☝️
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Ответ Alex1104
Можно что угодно думать о Роналду, о Моргане, но впечатление такое есть. И пока Тен Хаг тренер МЮ, такие истории будут повторяться. Тренер суперклуба должен уметь учитывать интересы всех игроков, но звезды - штучный товар, с ними нужно уметь налаживать контакт.
звезды - ну ок, но при чем тут Роналду? тем более человек отказывается на поле выходить, а ему за это деньги платят
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0
Ответ Alex1104
Можно что угодно думать о Роналду, о Моргане, но впечатление такое есть. И пока Тен Хаг тренер МЮ, такие истории будут повторяться. Тренер суперклуба должен уметь учитывать интересы всех игроков, но звезды - штучный товар, с ними нужно уметь налаживать контакт.
Про Фергюсона в конце 80-х так же писали и звонили домой с угрозами... Санчо ленивая задница которая за пол года в Боруссии сделал 2+2 , кто виноват ? Про Роналдо , его уровень на данный момент прекрасно был виден на ЧМ 22 и ЧЕ 24 , Рэшфорд в первом сезоне дал 30 голов за сезон ...
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Ответ Alex1104
Можно что угодно думать о Роналду, о Моргане, но впечатление такое есть. И пока Тен Хаг тренер МЮ, такие истории будут повторяться. Тренер суперклуба должен уметь учитывать интересы всех игроков, но звезды - штучный товар, с ними нужно уметь налаживать контакт.
ты же помнишь все "подвиги рона" которые привели к его уходу из клуба? ну ты же внимательно следил за его карьерой в мю, да? расскажи пожалуйста, что же привело к его уходу из клуба? только лишь интервью? ;)
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Ответ Loel1
Результаты Тен Хага говорят сами за себя.
Особенно показательно что с этим согласны и хейтеры, и защитники Тен Хага.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Расмус средненький форвард, который значительно хуже, чем Роналду. После того сезона, когда Рон выбил 18 голов в АПЛ, не один форвард так и не повторил этого достижения.
Очередное доказательство, что роналдуфилам интересна только стата.. ☝️😄
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