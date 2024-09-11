Макелеле возглавит греческий «Астерас». Он покинул «Челси» год назад

Клод Макелеле возглавит греческий клуб.

Бывший полузащитник «Реала », «Челси» и «ПСЖ » дал согласие на работу главным тренером в «Астерасе ».

В тренерский штаб 51-летнего француза войдет Пол Клемент , работавший с Карло Анчеллоти в «Челси », «Пари Сен-Жермен», «Реале» и «Баварии».

Последним место работы Макелеле был «Челси» – год назад он покинул лондонский клуб, в котором курировал игроков, выступающих в аренде за другие команды.