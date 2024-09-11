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Макелеле возглавит греческий «Астерас». Он покинул «Челси» год назад

Клод Макелеле возглавит греческий клуб.

Бывший полузащитник «Реала», «Челси» и «ПСЖ» дал согласие на работу главным тренером в «Астерасе».

В тренерский штаб 51-летнего француза войдет Пол Клемент, работавший с Карло Анчеллоти в «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Реале» и «Баварии».

Последним место работы Макелеле был «Челси» – год назад он покинул лондонский клуб, в котором курировал игроков, выступающих в аренде за другие команды.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Низаара Кинселлы
logoПСЖ
logoЧелси
logoКлод Макелеле
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoвысшая лига Греция
logoАстерас
logoПол Клемент
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