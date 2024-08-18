Де Брюйне – лучший хавбек в истории АПЛ по версии FourFourTwo. Джеррард – 2-й, Родри – 7-й, Канте – 11-й

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Кевин де Брюйне признан FourFourTwo лучшим полузащитником в истории АПЛ.

Представляющий «Манчестер Сити» футболист занял первое место в списке из 20 футболистов.

В рейтинг попали:

1. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», «Челси»).

2. Стивен Джеррард («Ливерпуль»).

3. Фрэнк Лэмпард («Челси», «Вест Хэм», «Манчестер Сити»).

4. Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»).

5. Патрик Виейра («Арсенал», «Манчестер Сити»).

6. Рой Кин («Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест»).

7. Родри («Манчестер Сити»).

8. Франсеск Фабрегас («Арсенал», «Челси»).

9. Яя Туре («Манчестер Сити»).

10. Давид Сильва («Манчестер Сити»).

11. Нголо Канте («Челси», «Лестер»).

12. Клод Макелеле («Челси»).

13. Пол Инс («Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Мидлсбро», «Вулверхэмптон»).

14. Майкл Эссьен («Челси»).

15. Фернандиньо («Манчестер Сити»).

16. Майкл Кэррик («Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»).

17. Хаби Алонсо («Ливерпуль»).

18. Лука Модрич («Тоттенхэм»).

19. Гарет Бэрри («Манчестер Сити», «Астон Вилла», «Эвертон», «Вест Бромвич»).

20. Джордан Хендерсон («Ливерпуль», «Сандерленд»).

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62 комментария
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Тут можно устроить срач похлеще чем между фанами Месси и Роналду )
Наконец-то фаны Ливерпуля, МЮ, Челси и Арсенала выступят одним фронтом
+67
-1
+66
неадекватный 442, с очередным бредовым рейтингом
+40
-9
+31
Уж незнаю как, но по ощущениям Фабрегас должен быть как минимум в десятке лучших. В 18 лет показывал игру мирового уровня, влияние оказал на Арсенал колоссальное
+28
-4
+24
Джеррард, Лэмпард и Сколуз должны быть в топ-3 — более 10 отличных сезонов в АПЛ.
Затем КДБ, уж больно круто бьёт рекорды по ассистам. Рой Кин и Вийера — попробуй их пройти и не получить травму в течении 8 сезонов.
Затем Фабрегас — 7 сезонов в Арсенале и 4,5 в Челси.
Давид Сильва, ЯЯ, Кэррик, Эссьен, Канте, Хаби Алонсо, Фернандиньо, Бэрри, Макелеле, Хендерсон, Модрич.

Милнер и Батт вместе Инса и Родри.

Макелеле и Модрич стоят так низко, потому что этот рейтинг учитывает карьеры только в АПЛ.
+17
-4
+13
Я конечно понимаю что Райан Гиггз подпортил себе карму, но в топ-10 он точно должен быть😉 что в этом рейтинге делает Хендо - большой большой вопрос😝
+10
-1
+9
Ответ Владимир Урошлев
Опять делят. Бобби Чарльтон где? Или хотя бы Брайан Робсон?
речь ро АПЛ же
+7
0
+7
Ответ Лимон Апельсиновый
Уж незнаю как, но по ощущениям Фабрегас должен быть как минимум в десятке лучших. В 18 лет показывал игру мирового уровня, влияние оказал на Арсенал колоссальное
Так он же на 8 месте
+6
0
+6
Расстановка, на вкус и цвет, конечно, но по-моему, Родри явно высоковато поставили. При всех его заслугах, не может быть он выше соотечественников Фабрегаса и Сильвы.
+7
-2
+5
Ответ msv6dys6mk
Мне кажется Гигза забыли
Так Гиггз вроде даже в конце карьеры фланг утюжил. А тут, я так понимаю, про центральных игроков рейтинг, хотя тот же Сильва по мне, более фланговый полузащ) да даже тех же Макелеле, Канте с Кэрриком, которые к чужим воротам по праздникам ходили, с в основном атакующими Де Брюйне и ко - верх гениальности)
+5
0
+5
Ответ Владимир Урошлев
Это не чемпионат Англии по футболу разве?
АПЛ основана в 1992 году.
+4
0
+4
Ответ Лимон Апельсиновый
Уж незнаю как, но по ощущениям Фабрегас должен быть как минимум в десятке лучших. В 18 лет показывал игру мирового уровня, влияние оказал на Арсенал колоссальное
И он однозначно должен быть ниже Давида
+5
-2
+3
Ответ Aristokrat_13
Скоулз и Лэмпард ниже Джеррарда? Вы серьезно? Хендерсон вошел в топ-20? Список фанаты Ливерпуля составляли, видимо.
Вполне. В таких рейтингах главное влияние игрока на команду, а влияние Джерарда в разы выше Скоулза и Лэмпарда, учитывайте партнёров. В Ливерпуле все тянулись к Джерарду, он был бесспорный лидер. А Скоулз и Лэмпард были просто частью сильных команд.
+4
-1
+3
Ответ Лимон Апельсиновый
Уж незнаю как, но по ощущениям Фабрегас должен быть как минимум в десятке лучших. В 18 лет показывал игру мирового уровня, влияние оказал на Арсенал колоссальное
Даже в этом рейтинге он там
+2
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+2
Они там рехнулись в один рейтинг пихать АПЗ и опорников?
+4
-2
+2
Заслуженно, любимчик Пепа
+4
-2
+2
"Скоулз является лучшим полузащитником своего поколения. У него есть все качества идеального хавбека", - заявил Зизу в интервью Tribal Football.
+1
0
+1
Ответ Лимон Апельсиновый
Уж незнаю как, но по ощущениям Фабрегас должен быть как минимум в десятке лучших. В 18 лет показывал игру мирового уровня, влияние оказал на Арсенал колоссальное
Даже в этом рейтинге он там
+1
0
+1
Фернандиньо могли и повыше поставить. Ну ладно, в десятке и так почти половина игроков из МС, что достаточно круто.
+2
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Ответ Burel
тут по делу. Лампард и Джеррард всё-таки два чисто британских дуболома с отличным поставленным ударом, но без особой техники. С волшебником де Брюйне их не сравнить
волшебство в чем измеряется?
+2
-1
+1
Ответ DolJun
на втором месте лучший хавбек в истории апл, у которого нет чашки апл. все что нужно знать про этот рейтинг.
Представь себе, если посмотреть на топ нападающих то в тройке у одного будет ровно такая же история
+1
0
+1
Ответ DolJun
на втором месте лучший хавбек в истории апл, у которого нет чашки апл. все что нужно знать про этот рейтинг.
Ты же сам говорил, что чашки покупаются. Какой в них смысл?
+3
-2
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Так Гиггз вроде даже в конце карьеры фланг утюжил. А тут, я так понимаю, про центральных игроков рейтинг, хотя тот же Сильва по мне, более фланговый полузащ) да даже тех же Макелеле, Канте с Кэрриком, которые к чужим воротам по праздникам ходили, с в основном атакующими Де Брюйне и ко - верх гениальности)
В последние сезоны из-за травм и потери скорости Ферги его в центр ставил. Смотрелся хорошо, но уж точно не для рейтингов топов
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Пол Скоулз лучший, кстати КДБ его внебрачный отпрыск, просто посмотрите на детские фотки, так что я не против итогов рейтинга
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Ответ as009595@icloud.com
Заслуженно, любимчик Пепа
А почему Кевин? Тот же Силва играет больше бельгийца
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Ответ wadwill13
Без обид но пол скоулз посильнее будет чем лемпард и джерард. Сравнение: мог ли следить на поле и около поля скоулз то что делал один и второй? ДА. Мог ли первый и второй сделать на поле и около него то что делал скоулз? Нет. Кто голосовал? В основном те кто видел в десятых ливерпульца и челсинца? Скорее всего. ( я говорю про основную массу так как голосование было через он лайн на странице, а кто чаще посещает страницы в интернете люди до 20-25 или люди 35-50? Ответ очевиден)
Ну это смешно, я уважаю Скоулза как игрока и в своей роли он был прекрасен, но точно не смог бы выдавать такую динамику, как Джеррард, который был просто везде.
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Ответ zzzeeerrrooo
А почему Кевин? Тот же Силва играет больше бельгийца
Я бы понял если бы ты ещё про Давида Сильву спросил, но ты про того что Бернарду?
Нет, он очень хороший игрок, но здесь же топ по всей истории АПЛ а не в настоящий момент. Да и Бернарду очень много играл на флангах, странно что ты не знаешь, учитывая лого Сити у тебя. Так что без шансов.
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Ответ ironboy
И он однозначно должен быть ниже Давида
Чего ? Силва лучше Фабрегаса ,
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Ответ Лимон Апельсиновый
Уж незнаю как, но по ощущениям Фабрегас должен быть как минимум в десятке лучших. В 18 лет показывал игру мирового уровня, влияние оказал на Арсенал колоссальное
Даже в этом рейтинге он там
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Ответ iegord
Так он же на 8 месте
Я прощелкал что-то, как обычно, подумал он вне 10ки )
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Ответ Denis Rozanov
А где Бекс?
Это про центральных полузащитников. Бекхэм иногда появлялся в центре, но большую часть матчей все же провел на правом фланге.
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