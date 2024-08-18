Де Брюйне – лучший хавбек в истории АПЛ по версии FourFourTwo. Джеррард – 2-й, Родри – 7-й, Канте – 11-й
Кевин де Брюйне признан FourFourTwo лучшим полузащитником в истории АПЛ.
Представляющий «Манчестер Сити» футболист занял первое место в списке из 20 футболистов.
В рейтинг попали:
1. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», «Челси»).
2. Стивен Джеррард («Ливерпуль»).
3. Фрэнк Лэмпард («Челси», «Вест Хэм», «Манчестер Сити»).
4. Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»).
5. Патрик Виейра («Арсенал», «Манчестер Сити»).
6. Рой Кин («Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест»).
7. Родри («Манчестер Сити»).
8. Франсеск Фабрегас («Арсенал», «Челси»).
9. Яя Туре («Манчестер Сити»).
10. Давид Сильва («Манчестер Сити»).
11. Нголо Канте («Челси», «Лестер»).
12. Клод Макелеле («Челси»).
13. Пол Инс («Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Мидлсбро», «Вулверхэмптон»).
14. Майкл Эссьен («Челси»).
15. Фернандиньо («Манчестер Сити»).
16. Майкл Кэррик («Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»).
17. Хаби Алонсо («Ливерпуль»).
18. Лука Модрич («Тоттенхэм»).
19. Гарет Бэрри («Манчестер Сити», «Астон Вилла», «Эвертон», «Вест Бромвич»).
20. Джордан Хендерсон («Ливерпуль», «Сандерленд»).
Наконец-то фаны Ливерпуля, МЮ, Челси и Арсенала выступят одним фронтом
Затем КДБ, уж больно круто бьёт рекорды по ассистам. Рой Кин и Вийера — попробуй их пройти и не получить травму в течении 8 сезонов.
Затем Фабрегас — 7 сезонов в Арсенале и 4,5 в Челси.
Давид Сильва, ЯЯ, Кэррик, Эссьен, Канте, Хаби Алонсо, Фернандиньо, Бэрри, Макелеле, Хендерсон, Модрич.
Милнер и Батт вместе Инса и Родри.
Макелеле и Модрич стоят так низко, потому что этот рейтинг учитывает карьеры только в АПЛ.
Нет, он очень хороший игрок, но здесь же топ по всей истории АПЛ а не в настоящий момент. Да и Бернарду очень много играл на флангах, странно что ты не знаешь, учитывая лого Сити у тебя. Так что без шансов.