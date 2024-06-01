Макелеле о Беллингеме: «Его прогресс сродни волшебству. Жажда борьбы, лидерство, забитые голы – слишком много для одного игрока»

Теги Клод Макелеле Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Джуд Беллингем Футбол

Клод Макелеле поделился мнением об игре Джуда Беллингема в этом сезоне.

20-летний полузащитник сделал 25 (19+6) результативных действий за 28 матчей в минувшем сезоне Ла Лиги.

«С тех пор, как Беллингем перешел в «Реал», он оказывает огромное влияние на результаты в Ла Лиге, Лиге чемпионов и в сборной Англии.

Никто не удивлен, но то, как он прогрессирует, сродни волшебству. Отличный футбол, жажда борьбы, лидерство, забитые голы – так много всего. Слишком много для одного игрока.

Джуд хочет, чтобы люди его запомнили. Он потрясающий, и клубу нужны его выступления.

Он будет успешен, потому что у него есть этот английский менталитет, который нужен, чтобы быть великим игроком», – сказал экс-хавбек «Реала» Клод Макелеле.

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5 комментариев
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Это да. Получилось как в кино.
Только в реале.
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Ответ войд
В первый же сезон гениальный брит оформил СКИ,ЛЛ и финал ЛЧ💪
Будет здорово и очень красиво, если сегодня выиграет ушастого на главном стадионе своей страны.
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А парню всего 20 лет. Несомненный талант и трудяга. Удачи сегодня в финале!!!
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Фантастический парень. Без травм только чтоб и звезду не поймать.
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