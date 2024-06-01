Макелеле о Беллингеме: «Его прогресс сродни волшебству. Жажда борьбы, лидерство, забитые голы – слишком много для одного игрока»

Клод Макелеле поделился мнением об игре Джуда Беллингема в этом сезоне.

20-летний полузащитник сделал 25 (19+6) результативных действий за 28 матчей в минувшем сезоне Ла Лиги.

«С тех пор, как Беллингем перешел в «Реал», он оказывает огромное влияние на результаты в Ла Лиге, Лиге чемпионов и в сборной Англии.

Никто не удивлен, но то, как он прогрессирует, сродни волшебству. Отличный футбол, жажда борьбы, лидерство, забитые голы – так много всего. Слишком много для одного игрока.

Джуд хочет, чтобы люди его запомнили. Он потрясающий, и клубу нужны его выступления.

Он будет успешен, потому что у него есть этот английский менталитет, который нужен, чтобы быть великим игроком», – сказал экс-хавбек «Реала» Клод Макелеле.