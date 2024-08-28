ЦСКА интересен Гуарирапа из «Сочи». Форварда готовы продать за 4-5 млн евро (Metaratings)
Сауль Гуарирапа может перейти из «Сочи» в ЦСКА.
По информации Metaratings, московский клуб проявляет интерес к венесуэльскому нападающему.
Отмечается, что проблемой для ЦСКА может стать сумма трансфера – «Сочи» готов запросить за Гуарирапу от 4 до 5 миллионов евро.
Гуарирапа перешел в «Сочи» на правах аренды в январе 2024 года и был выкуплен в конце прошлого сезона.
Со статистикой 21-летнего венесуэльца, забившего 8 голов в 10 матчах Мир РПЛ, можно ознакомиться здесь.
А прошло уже 7 игр.