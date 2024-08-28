ЦСКА интересен Гуарирапа из «Сочи». Форварда готовы продать за 4-5 млн евро (Metaratings)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Сочи Сауль Гуарирапа Футбол

Сауль Гуарирапа может перейти из «Сочи» в ЦСКА.

По информации Metaratings, московский клуб проявляет интерес к венесуэльскому нападающему.

Отмечается, что проблемой для ЦСКА может стать сумма трансфера – «Сочи» готов запросить за Гуарирапу от 4 до 5 миллионов евро.

Гуарирапа перешел в «Сочи» на правах аренды в январе 2024 года и был выкуплен в конце прошлого сезона.

Со статистикой 21-летнего венесуэльца, забившего 8 голов в 10 матчах Мир РПЛ, можно ознакомиться здесь.

57 комментариев
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поздравляем зенит с покупкой ещё одного нападающего
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Ответ фанат Карпеначчо
поздравляем зенит с покупкой ещё одного нападающего
Неожиданно уйдёт в Зенит за 1 млн, вместо 5 и уедет в аренду в Сочи
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Для ЦСКА любая сумма уже проблема. Для ЦСКА в целом слово «трансфер» уже является проблемой.
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C учетом того, что Койта не может не койта, а кипрский белорус вообще только на банке маринуется, возможно Гуарирапа не помешал бы
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Ответ Станислав Грачёв
8 голов в 10 матчах за клуб, вылетевший из лиги. По моему неплохая стата
Это был временный всплеск. Если бы он был так хорош, то разорвал бы ФНЛ
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Ответ Михаил Дворников
Вот чем он лучше Мусаева?
8 голов в 10 матчах за клуб, вылетевший из лиги. По моему неплохая стата
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Ответ Aleksey Yashin
C учетом того, что Койта не может не койта, а кипрский белорус вообще только на банке маринуется, возможно Гуарирапа не помешал бы
Точно, третьего не хватает. Будут на банке соображать на троих!
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Незамедлительно отправить игрока в дубль дублей, если решит вести переговоры
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Ответ Алексей Мезенцев_1116149426
Он на трансфермаркете 1,2млн €
Тогда берите на трансфермаркете
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+6
Вот чем он лучше Мусаева?
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Ответ Алексей Плотников
5 млн евро за игрока из ЛЛМ(лучшей лиги мира), серьезно?
Право продавца.
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Нулевого Шуманского в аренду, а Гуарирапу ждём. По прошлому сезону очень сильный форвард.
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Ответ jqzn88xn6n
Для ЦСКА любая сумма уже проблема. Для ЦСКА в целом слово «трансфер» уже является проблемой.
Ну вот не правда. Сложности с переводом денег за рубеж, так как клуб под санкциями, а в Сочи уж как нибудь переправим
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Ответ Влад Безруков
Неожиданно уйдёт в Зенит за 1 млн, вместо 5 и уедет в аренду в Сочи
Или в Црвену звезду
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Ответ SMART789
Тогда берите на трансфермаркете
на вайлбериз вроде акция. лучше там смотреть.
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Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Это был временный всплеск. Если бы он был так хорош, то разорвал бы ФНЛ
Эффект Агалорова?
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Ответ Caniball
Присел на скамейку в ФНЛ. Всего один мяч забил с начала сезона. А прошло уже 7 игр.
Ну один матч начал в запасе – это не присел. Но уровень ЛЛМ не потянул. Как и вся их команда.
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Он на трансфермаркете 1,2млн €
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Да это кот в мешке, без обид. Будет ещё один Гайч в составе
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Ответ Михаил Дворников
Вот чем он лучше Мусаева?
Так будут с ним конкурировать. Скамейка у ЦСКА и так не большая
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Ответ Михаил Дворников
Вот чем он лучше Мусаева?
А чем хорош Мусаев? Вот только честно. Техника слабая, дриблинга нет, скорость тоже не ахти. Забивает в основном слабым, когда много шансов. Я не категоричен в плане "лучше не лучше", но Мусаев один нап, да ещё не забивной.
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Ответ Станислав Грачёв
8 голов в 10 матчах за клуб, вылетевший из лиги. По моему неплохая стата
Ну там половина голов - это следствие помутнения даже слабых рплных защитников
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Ответ Влад Безруков
Неожиданно уйдёт в Зенит за 1 млн, вместо 5 и уедет в аренду в Сочи
Ну нельзя так ошибаться же, он уйдёт в аренду в Оренбург, для продолжения адаптации в РПЛ, нельзя же из третей команды сразу в первую попадать, пусть во второй побегает. Хотя когда Сочи в РПЛ играли, то они сразу в основу Зенита поставляли игроков.
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Ответ La Crosse Bobcats
кстати рабочая схема, игрок то интересный.
Присел на скамейку в ФНЛ. Всего один мяч забил с начала сезона.
А прошло уже 7 игр.
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Странно что Зенит его к себе не забрал и в Црвену Звезду не отправил)))
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За 7 матчей в ФНЛ забил только 1 мяч, хотя постоянно играет в старте. Уже сдулся пацан, как когда то Агаларов...
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Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Это был временный всплеск. Если бы он был так хорош, то разорвал бы ФНЛ
А в ФНЛ 0 голов.)))
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Ответ a2wai
Странно что Зенит его к себе не забрал и в Црвену Звезду не отправил)))
ща зашакалят, прочитав новости
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Ответ Максим Прокофьев
За 7 матчей в ФНЛ забил только 1 мяч, хотя постоянно играет в старте. Уже сдулся пацан, как когда то Агаларов...
Ну не знаю, там весь Сочи буксует, а будь у него норм коллектив, думаю, будет хорош.
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Ответ МаксСемак
на вайлбериз вроде акция. лучше там смотреть.
Там фейковые акции, у него цена 35 млн, зачеркнуто, и написано 4 млн
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