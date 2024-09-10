ЦСКА не готов платить за Гуарирапу, «Сочи» хочет выручить деньги. Форвард интересен еще трем клубам (Андрей Панков)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Сочи Сауль Гуарирапа Футбол

Стали известны детали переговоров ЦСКА и «Сочи» по Саулю Гуарирапе.

По информации инсайдера Андрея Панкова, нападающий и оба клуба заинтересованы в трансфере, поэтому договориться с игроком не будет проблемой. Однако «Сочи» хочет выручить за Гуарирапу деньги, а ЦСКА не готов удовлетворить запросы клуба. В настоящий момент стороны обсуждают варианты выхода из ситуации, при этом бесплатная аренда Гуарирапы без права выкупа исключена.

Отмечается, что в настоящий момент «Сочи» отдает приоритет трансферу Гуарирапы в ЦСКА, однако у клуба есть еще три предложения по венесуэльскому форварду.

15 комментариев
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Такой заголовок смешной. ЦСКА не готов платить. А что готов?))) посуду отправят мыть кого-нибудь на базу Сочи на 10 лет?
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+33
А потребовать с Сочи денег за аренду Гуриараппы они не хотят? Просто филантропия какая-то!
Очевидно, что их пошлют подальше...
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-1
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А вот и конкурент самому короткому и грустному рассказу Хемингуэя
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+15
Венесуэльцу всего 21 год, потенциально очень перспективный форвард - микс Кордобы и Кассьерра.
Зимой ценник будет еще выше.
+9
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Сочи могли войти в положение ЦСКА и дать погонять Гуарирапу. Чё все меркантильные стали, подавай им сразу деньги.
+7
-3
+4
Ну тут даже не смешно уже …🤷🏻‍♂️
+3
0
+3
Ответ Очки Дани Алвеса
Такой заголовок смешной. ЦСКА не готов платить. А что готов?))) посуду отправят мыть кого-нибудь на базу Сочи на 10 лет?
Ради такого я готов поехать
+3
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+3
Кто бы сомневался
+2
0
+2
Вся история трансферной политики столичных клубов советского и российского периода в эпизоде с интересом к Гуарирапе: поманили пальцем и все должны с радостным повизгиванием броситься за еду в столичный клуб.
+4
-2
+2
Ответ Очки Дани Алвеса
Такой заголовок смешной. ЦСКА не готов платить. А что готов?))) посуду отправят мыть кого-нибудь на базу Сочи на 10 лет?
Ефремова за 300 тыщ отдать
+1
0
+1
Ответ Streetbor
Сочи могли войти в положение ЦСКА и дать погонять Гуарирапу. Чё все меркантильные стали, подавай им сразу деньги.
ЦСКА мог войти в положение Сочи и зарядить Орешкина на деньги. "Забирайте. Государство не обеднеет"(с).
+3
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А сочинцам часом армеец Владислав Яковлев не нужен ? В качестве варианта на обмен? ))😄
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Нищеброды а не клуб и как они ещё играют без денег в супер лиге
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То есть ЦСКА вступает в переговоры по трансферу игрока, и дальше выясняется, что ЦСКА не готов платить за переход?.. Это как?
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А что они хотят не заплатить не чего за игрока Сочам или что то заплатить за него за аренду
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