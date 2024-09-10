ЦСКА не готов платить за Гуарирапу, «Сочи» хочет выручить деньги. Форвард интересен еще трем клубам (Андрей Панков)

Стали известны детали переговоров ЦСКА и «Сочи» по Саулю Гуарирапе.

По информации инсайдера Андрея Панкова, нападающий и оба клуба заинтересованы в трансфере, поэтому договориться с игроком не будет проблемой. Однако «Сочи» хочет выручить за Гуарирапу деньги, а ЦСКА не готов удовлетворить запросы клуба. В настоящий момент стороны обсуждают варианты выхода из ситуации, при этом бесплатная аренда Гуарирапы без права выкупа исключена.

Отмечается, что в настоящий момент «Сочи» отдает приоритет трансферу Гуарирапы в ЦСКА, однако у клуба есть еще три предложения по венесуэльскому форварду.