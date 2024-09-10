ЦСКА обсуждает с «Сочи» аренду Гуарирапы до конца сезона («РБ Спорт»)
ЦСКА ведет работу над трансфером Сауля Гуарирапы.
По информации «РБ Спорт», московский клуб ведет переговоры с «Сочи» об аренде форварда до конца нынешнего сезона.
Ранее об интересе ЦСКА к Гуарирапе сообщили Metaratings, агент Тимур Гурцкая также подтвердил эту информацию.
Гуарирапа перешел в «Сочи» этой зимой и был выкуплен по окончании прошлого сезона. В 10 матчах Мир РПЛ венесуэлец отметился 8 мячами. Его подробная статистика – здесь.
Отправят на перевоспитание в ЦСКА.
И он будет не забивать в РПЛ)))