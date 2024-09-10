ЦСКА обсуждает с «Сочи» аренду Гуарирапы до конца сезона («РБ Спорт»)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Сочи Сауль Гуарирапа Футбол

ЦСКА ведет работу над трансфером Сауля Гуарирапы.

По информации «РБ Спорт», московский клуб ведет переговоры с «Сочи» об аренде форварда до конца нынешнего сезона.

Ранее об интересе ЦСКА к Гуарирапе сообщили Metaratings, агент Тимур Гурцкая также подтвердил эту информацию.

Гуарирапа перешел в «Сочи» этой зимой и был выкуплен по окончании прошлого сезона. В 10 матчах Мир РПЛ венесуэлец отметился 8 мячами. Его подробная статистика – здесь.

18 комментариев
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Классика
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Хорошее будет усиление для клуба ,думаю заиграет ,но не думаю что договорятся,как обычно в последний день почему то обсуждают аренду ,или искали деньги на аренду ,либо только сейчас поняли что с таким составом нечего делать 🙌🏽
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Господи , в какой момент все пошло по одному месту?! Какой кошмар . Мне кажется строительство этого стадиона и санкции на Гинера обрекли клуб на вечные муки . Знать бы …. Играли бы на Химках , и бед не знали . Это лучше чем скитаться в середине таблицы
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Зачем это Сочи?
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Ответ Владимир Абрамов
Будто бы играя в Химках, ЦСКА обладал бы санкционным иммунитетом. Между тем, клуб находится под санкциями как часть структуры ВЭБ. Главное - клуб не может расплачиваться в долларах США, это существенно ограничивает трансферные возможности.
Ну, как раз и получается, что играли бы в Химках – о ВЭБ и речи бы не шло.
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Ответ Z1980
Зачем это Сочи?
Так Гуарирапа не забивает в ФНЛ.
Отправят на перевоспитание в ЦСКА.
И он будет не забивать в РПЛ)))
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В ФНЛ он пока вот совсем не впечатляет своей игрой. Ну ничего, опыта в лучшей лиге мира он уже набрался - будет зато теперь в каждом матче забивать за ЦСКА. 💪
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Классика для ЦСКА - отказ в последний момент
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А газпромовские все не перестают писать о том, что ЦСКА гос.клуб который финансирует ВЭБ, а по факту, клуб не может даже купить игрока из пердива))
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Ответ Владимир Абрамов
Будто бы играя в Химках, ЦСКА обладал бы санкционным иммунитетом. Между тем, клуб находится под санкциями как часть структуры ВЭБ. Главное - клуб не может расплачиваться в долларах США, это существенно ограничивает трансферные возможности.
Так а с какого момента от стал частью структуры ВЭБ?!
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Ответ Djavadovic
Хорошее будет усиление для клуба ,думаю заиграет ,но не думаю что договорятся,как обычно в последний день почему то обсуждают аренду ,или искали деньги на аренду ,либо только сейчас поняли что с таким составом нечего делать 🙌🏽
По классике сейчас будут торговаться за +-100 тыщ и в итоге сольются)
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Ответ Fd KiRPiC
Ну, как раз и получается, что играли бы в Химках – о ВЭБ и речи бы не шло.
Ну может если бы Гинер умел заглядывать в будущее и знал, что в 2021 году попадет под санкции Украины, что в конечном счете привело к быстрому съеживанию бизнеса на месте, он бы не стал привлекать заемные средства из ВЭБ на строительство стадиона в 2012 году. Однако пророком он не был. А самое главное, мог попасть под санкции, когда клуб продолжал бы играть в Химках. Ну, тоже такое могло быть. Я просто призываю правильно взвешивать факторы, которые определяют текущий курс дел. А не привязываться к якорю событий, которые было бы сложно предсказать неретроспективно.
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Ответ Владимир Абрамов
Ну может если бы Гинер умел заглядывать в будущее и знал, что в 2021 году попадет под санкции Украины, что в конечном счете привело к быстрому съеживанию бизнеса на месте, он бы не стал привлекать заемные средства из ВЭБ на строительство стадиона в 2012 году. Однако пророком он не был. А самое главное, мог попасть под санкции, когда клуб продолжал бы играть в Химках. Ну, тоже такое могло быть. Я просто призываю правильно взвешивать факторы, которые определяют текущий курс дел. А не привязываться к якорю событий, которые было бы сложно предсказать неретроспективно.
Проблемы со стадионом начались практически сразу, как только о нëм пошла речь. Гинера не виню и даже наоборот – благодарен ему за то, что ЦСКА обрëл дом. Однако, что проект проблемный и с финансами тоже будут проблемы было вполне не то что даже предсказуемо, а просто логично – иначе и о кредите речи бы не шло.
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