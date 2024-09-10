ЦСКА обсуждает с «Сочи» аренду Гуарирапы до конца сезона («РБ Спорт»)

ЦСКА ведет работу над трансфером Сауля Гуарирапы.

По информации «РБ Спорт», московский клуб ведет переговоры с «Сочи» об аренде форварда до конца нынешнего сезона.

Ранее об интересе к сообщили Metaratings, агент Тимур Гурцкая также подтвердил эту информацию.

Гуарирапа перешел в « » этой зимой и был выкуплен по окончании прошлого сезона. В 10 матчах Мир венесуэлец отметился 8 мячами. Его подробная статистика – здесь.