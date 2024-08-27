Винисиус хочет открыть школу: «Из миллиона человек только двое или трое становятся профессиональными футболистами. Бразилии нужны учителя, врачи, юристы»

Теги Льюис Хэмилтон Криштиану Роналду Сборная Бразилии по футболу Леброн Джеймс Реал Мадрид Ла Лига Неймар Винисиус Жуниор Благотворительность Футбол

Винисиус Жуниор хочет открыть школу для детей из малообеспеченных семей.

«Я уже помогаю многим детям в Бразилии. Я хочу помочь еще многим, и одна из моих главных целей на следующий год – открыть первую школу, которая будет носить мое имя, потому что я всегда равнялся на своих кумиров.

Я всегда говорю о Неймаре, Криштиану Роналду, Леброне Джеймсе, Льюисе Хэмилтоне. Они представляют виды спорта, за которыми я внимательно слежу. В прошлом году Леброн Джеймс пригласил людей из моего института посетить его школу, и они сказали, что это фантастическое место, где занимаются не только футболом, баскетболом и другими видами спорта, но, прежде всего, образованием.

Я хочу помочь многим детям в будущем, чтобы Бразилия могла стать страной с лучшим образованием и лучшим качеством жизни.

Из миллиона человек только двое или трое становятся профессиональными футболистами. Так что девиз и цель моего института – всегда давать детям свободу и возможность стать врачами или учителями, а не только футболистами.

Бразилии нужно больше учителей, нужно больше юристов, нужно больше врачей», – сказал вингер «Реала» и сборной Бразилии.

Винисиус о «Золотом мяче»: «Роналдо и Роналдиньо каждый день говорят мне, что я должен выиграть. Возможность побороться за эту награду, как они – что-то невероятное»

57 комментариев
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Пусть у тебя все получится, Вини
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Мигрант не курильщика-уехал на заработки в другую страну, а деньги тратит, что бы своя стала чуть лучше.
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Ну, здесь молодец. Честь и хвала
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Ответ marshalericsson1357
Пиарщики начали подсказывать?
Так он уже не первый год этим занимается и благотворительностью в целом
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Здравые мысли, молодец
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Ответ Иван Иванов
А толку то? Если трудоустройством врачей-учителей будет заниматься буржуазное гос-во.. и з/п соответствующие будут + инфляция (чисто кап тема, без которой система не работает ;)
Хорошо образованный и грамотный спец всегда найдёт себе хорошую работу при любом режиме и строе.
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Слова хорошие , ничего не скажешь!
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Если отбросить его истерики на поле, то Вини был бы близкий к идеалу футболист, шикарен на поле, дружелюбен со всеми партнёрами, буквально рвет 5 точку за клуб, помогая даже с трансферами, играет за команду, а не за себя любимого, ведь для него успехи команды важнее собственных. Плюс он большой профессионал, даже Роналду помню после 4-0 от атлетов пошел бухать на свой ДР в тот же вечер. От Вини таких историй нет, несмотря на то, что бразильцы любят погулять. И вот только за один его недостаток с поведением его даже собственные фанаты порой поносят, как какого-то врага
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Ответ chalkidis nikolai
Мигрант не курильщика-уехал на заработки в другую страну, а деньги тратит, что бы своя стала чуть лучше.
Но полоскают его так, будто он враг в мире No1
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
а ведь не стыдно таким людям, ни чести ни совести как попращайки просить мелочь во весь интернет ...
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Ответ VuNePonimaete
Но полоскают его так, будто он враг в мире No1
"Полоскают" его отнюдь не за открытие школы.
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Винисиус лучший. С первого дня в Реале поддерживаю этого парня. Человек в котором хейтеры не видят человека! Это несправедливо
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Ну, здесь молодец. Честь и хвала
Когда молодец, тогда молодец
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я щас не понял он вообще фуболист такое говорить? а как же яхты и телки?
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Благородное дело делаешь Вини!, благословит тебя Господь 🙏 Живи, Твори,Дерзай💯🌞👽🤩
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С миллиардом от саудовцев можно десятки школ открыть, надо переходить Вини туда обязательно. В Реале столько денег не заработаешь.
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Ответ Геннадий Чеботарев
Когда хотят сделать доброе дело не трубят об этом. А твой вопрос говорит только о твоём возрасте и об уровне твоего развития.
Трубить нет смысла если ты Геннадий Чеботарев, и тебя даже в своём дворе никто не знает. А когда ты публичная личность, тебя смотрят миллионы, тебе подражают, берут пример, то можно и даже возможно Нужно делать такое на показ. Дабы пробудить в людях желание делать добро.
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Вот где молодец там молодец.
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Ответ Геннадий Чеботарев
Когда хотят сделать доброе дело не трубят об этом. А твой вопрос говорит только о твоём возрасте и об уровне твоего развития.
Доброе дело есть доброе дело, скрывать то что ты занимаешься благотворительностью личное дело каждого, обязанностью это уж точно не является, а об уровне развития скорее говорит тот факт что ты по комментарию на сайте делаешь выводы о развитии и возрасте
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Ответ Мертвый
а ведь не стыдно таким людям, ни чести ни совести как попращайки просить мелочь во весь интернет ...
О, там далеко не мелочь получается...
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Ответ Глыба
Комментарий удален пользователем
Испанцы? Бразилия была колония Португалии, они и завозили.
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Ответ serginn
"Из моего института"???
В Аргентине начальные школы могут называться Instituto или Colegio, в Бразилии видимо тоже. Наверное его школа будет называться Instituto Vinicius
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Ответ Анвар Масимов
Комментарий скрыт
Как забить трешку Бибсе за тайм
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Ответ elvis22 gnom
Хорошо образованный и грамотный спец всегда найдёт себе хорошую работу при любом режиме и строе.
Тут бы я не был столь категоричен, даже у нас многие операторы. ЧПУ и инженеры работали в диапазоне 40-60 тысяч, и только после начала СВО и загрузки военных предприятий, эти специальности стали дефицитны, и зарплата резко пошла вверх у них, так что именно те специальности которые нужны буржуазному государству в моменте времени,
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главное, чтоб белый в эту школу не затесался
это было бы возмутительно
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Ответ VMX1389
Тут бы я не был столь категоричен, даже у нас многие операторы. ЧПУ и инженеры работали в диапазоне 40-60 тысяч, и только после начала СВО и загрузки военных предприятий, эти специальности стали дефицитны, и зарплата резко пошла вверх у них, так что именно те специальности которые нужны буржуазному государству в моменте времени,
Все верно, сам оператор технологической установки, оклад подняли на 7% но значительно это копейки
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Ответ Боевой Бурят Путина
На самом деле в Бразилии в последние годы проведены довольно качественные реформы в сфере образования. Например, среднее профессиональное образование они полностью переделали под международные стандарты WorldSkills. И по многим рабочим специальностям их ребята из колледжей занимают высокие места на мировых конкурсах
Очень интересная точка зрения, поверьте в Бразилии с базовым образованием ОГРОМНЫЕ проблемы, о реформах не слышал.
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Ответ Oleg Kostin
Чет он со статистикой люто загнул, либо решил выделиться. По статистике из 200 человек где-то 10-12 становятся профессиональными футболистами, из них где-то 6-7 пробиваются в высшую лигу, 4-5 потом могут уехать зарубеж. А он из миллиона загнул. Сказочник)
Это из 200 тех, кто занимается
Думаю, он вообще про всех говорил
То есть грубо говоря на 200 миллионов бразильцев 400-600 профи
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Ответ Tima_Milan
Винисиус хочет открыть школу и наконец закончить ее
Открыл школу
Закрыл гештальт
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Ответ Глыба
Комментарий удален пользователем
из Анголы португальцы навезли
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