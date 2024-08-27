Винисиус хочет открыть школу: «Из миллиона человек только двое или трое становятся профессиональными футболистами. Бразилии нужны учителя, врачи, юристы»

Винисиус Жуниор хочет открыть школу для детей из малообеспеченных семей.

«Я уже помогаю многим детям в Бразилии. Я хочу помочь еще многим, и одна из моих главных целей на следующий год – открыть первую школу, которая будет носить мое имя, потому что я всегда равнялся на своих кумиров.

Я всегда говорю о , , Леброне Джеймсе, Льюисе Хэмилтоне. Они представляют виды спорта, за которыми я внимательно слежу. В прошлом году Леброн Джеймс пригласил людей из моего института посетить его школу, и они сказали, что это фантастическое место, где занимаются не только футболом, баскетболом и другими видами спорта, но, прежде всего, образованием.

Я хочу помочь многим детям в будущем, чтобы Бразилия могла стать страной с лучшим образованием и лучшим качеством жизни.

Из миллиона человек только двое или трое становятся профессиональными футболистами. Так что девиз и цель моего института – всегда давать детям свободу и возможность стать врачами или учителями, а не только футболистами.

Бразилии нужно больше учителей, нужно больше юристов, нужно больше врачей», – сказал вингер « » и сборной Бразилии.

Винисиус о «Золотом мяче»: «Роналдо и Роналдиньо каждый день говорят мне, что я должен выиграть. Возможность побороться за эту награду, как они – что-то невероятное»