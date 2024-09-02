«Анжи» объявил о возрождении. Клуб планирует зайти в медийный и любительский футбол

«Анжи» планируют возродить для участия в медийном и любительском футболе

«Осман Кадиев дал разрешение на использование бренда «Анжи» президенту МФК South United Арзулуму Султанахмедову для участия в медийном футболе, а также одному из лидеров фанатского объединения «Дикая Дивизия» Абакару Гамидову для возрождения ФК «Анжи» в любительской лиге Дагестана», – говорится в заявлении махачкалинской команды.

«Анжи» утратил профессиональный статус летом 2022 года. Тогда клуб не смог получить лицензию для выступления во Второй лиге.

Премьер-лигу клуб из столицы Дагестана покинул по итогам сезона-2018/19.

За «Анжи», которым владел Сулейман Керимов , выступали Самюэль Это′О, Роберто Карлос, Лассана Диарра и другие известные игроки. Команду тренировал Гус Хиддинк.

«Анжи» стал бронзовым призером РПЛ в сезоне-2012/13 и дважды выходил в финал Кубка России (2001, 2013). Команда дважды участвовала в плей-офф Лиги Европы – в сезонах-2012/13 и 2013/14.