Коштинья: «Роналду ходил в спортзал, чтобы бороться с сильными игроками, хотел быть быстрее всех. Невероятная сила воли. Он бьется каждый день, когда в его категории есть такие, как Месси»

Теги Криштиану Роналду Фернанду Коуту Сборная Португалии по футболу Лионель Месси Коштинья высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Коштинья высказался о профессиональных качествах Криштиану Роналду.

– Помню, как мы несколько раз ходили с ним в спортзал перед тренировками. Я не ходил в спортзал, а он ходил, потому что хотел проверить свою силу на тренировке. Представим, что он тренировался с Фернанду Коуту – он был жестким защитником, которого было трудно обойти. Он проверял, на что способен в тренажерном зале, чтобы посмотреть, сможет ли он справиться с такой физической нагрузкой и побороться с более сильным игроком.

Точно так же он всегда хотел улучшить и свою скорость, стать быстрее всех. Уже тогда, в 18 лет, он обладал невероятной силой воли. Поэтому меня не удивляет то, что он делает. Он отличный игрок и замечательный человек, настоящий профессионал. Снимаю перед ним шляпу, потому что, по сути, он всегда стремится быть лучшим в своей профессии.

Это все благодаря его образу мышления, решимости, амбициям – он знает, что должен делать, чтобы быть лучшим. Он борется каждый день, когда в его категории есть такие игроки, как Месси и Неймар. Он всегда поддерживает уровень практически на протяжении всего сезона, и это меня не удивляет – думаю, даже сейчас он хочет показать, почему даже в свои [почти] 40 лет является капитаном и игроком стартового состава такой сборной, как Португалия.

– Забьет ли Роналду 1000 голов в карьере?

– Думаю, это зависит от многих факторов – ято произойдет в будущем, захочет ли он продолжать играть. Теперь, если он при возможности попытается это сделать, у меня нет никаких сомнений, что он преуспеет в этом, – сказал бывший полузащитник «Динамо» и сборной Португалии.

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В чем в чем, а в трудолюбии ему не откажешь, человек сделал себя сам💪
+16
-4
+12
Ответ James Franc
Поэтому он с 18 лет прославился симулянтом и падал от любого толчка?)
Нет, поэтому он больше всех забил. И продолжает забивать.
+12
-6
+6
Ответ James Franc
В пустыне больше всех забил? Продолжает забивать, а его команды продолжают вылетать со всех турниров
Ууу, все ясно...
Возьми фото Месси и закройся в туалете, мазоли не натри только😉
+8
-3
+5
Думаю, ещё 100 голов забьёт
+6
-5
+1
Ответ James Franc
В пустыне больше всех забил? Продолжает забивать, а его команды продолжают вылетать со всех турниров
Меня пугают подобные как ты, в плане здорового мышления, что движет вами?) С утра у вас мысли о Роналду, днем о Роналду, вечером о Роналду, ночью о Роналду, есть промежуток времени когда вы не думаете о нем? Он свое всем доказал, вы лишь вши перед ним на уровне спорта)
+3
-2
+1
Ответ Sminem
совершенно разный путь у них с месси.. Роналду это труд, тренировки. месси уже в 2013 бегал с животиком из-за поедания пиццы. и сменил стиль игры превратившись в пешехода
Месси с пузом 6 ЗБ, атлет Роналду 4 ЗБ, вопрос что тренировал Криштиану в зале)
+4
-3
+1
В основном это ответы на пустой звон секты)
+1
-1
0
Я извиняюсь конечно, но Нэй и Месси не в его категории, они гениальны
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий