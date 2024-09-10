Коштинья: «Роналду ходил в спортзал, чтобы бороться с сильными игроками, хотел быть быстрее всех. Невероятная сила воли. Он бьется каждый день, когда в его категории есть такие, как Месси»

Коштинья высказался о профессиональных качествах Криштиану Роналду.

– Помню, как мы несколько раз ходили с ним в спортзал перед тренировками. Я не ходил в спортзал, а он ходил, потому что хотел проверить свою силу на тренировке. Представим, что он тренировался с – он был жестким защитником, которого было трудно обойти. Он проверял, на что способен в тренажерном зале, чтобы посмотреть, сможет ли он справиться с такой физической нагрузкой и побороться с более сильным игроком.

Точно так же он всегда хотел улучшить и свою скорость, стать быстрее всех. Уже тогда, в 18 лет, он обладал невероятной силой воли. Поэтому меня не удивляет то, что он делает. Он отличный игрок и замечательный человек, настоящий профессионал. Снимаю перед ним шляпу, потому что, по сути, он всегда стремится быть лучшим в своей профессии.

Это все благодаря его образу мышления, решимости, амбициям – он знает, что должен делать, чтобы быть лучшим. Он борется каждый день, когда в его категории есть такие игроки, как Месси и Неймар. Он всегда поддерживает уровень практически на протяжении всего сезона, и это меня не удивляет – думаю, даже сейчас он хочет показать, почему даже в свои [почти] 40 лет является капитаном и игроком стартового состава такой сборной, как .

– Забьет ли 1000 голов в карьере?

– Думаю, это зависит от многих факторов – ято произойдет в будущем, захочет ли он продолжать играть. Теперь, если он при возможности попытается это сделать, у меня нет никаких сомнений, что он преуспеет в этом, – сказал бывший полузащитник «Динамо» и сборной Португалии.