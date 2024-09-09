Харри Кейн: «Роналду и Месси вдохновляли меня в детстве. Более 900 голов за карьеру – исключительное достижение, а то, как Криштиану играет в 39, действительно мотивирует»

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Харри Кейн рассказал, как его мотивирует Криштиану Роналду.

– Я чувствую, что нахожусь в отличной форме. Думаю, я на пике карьеры как физически, так и морально. Я смотрю на других игроков, таких, как Роналду, забивший  901-й гол, вижу, как он играет в свои 38-39 лет, и это вдохновляет меня играть как можно дольше.

– Вы знакомы с Криштиану лично?

– Нет. Мы виделись пару раз на разных мероприятиях, но он был кем-то особенным, как и Месси, на которого я равнялся в детстве.

Они были на пике формы, когда я был подростком – вероятно, не только когда я просто любил футбол, но и когда я начал заниматься футболом и действительно хотел совершенствоваться. Они оба были для меня источником вдохновения.

Но я думаю, что нужен голод, огромное желание и решимость, чтобы продолжать доказывать людям, что они ошибаются, и показывать себе, что ты можешь продолжать быть лучшим, чтобы можно было гордиться своими достижениями после завершения карьеры.

Я стараюсь использовать в качестве мотивации разных игроков, особенно тех, кто старше меня. Забить более 900 голов за карьеру – это исключительное достижение, а то, как [Роналду] играет в таком возрасте, действительно вдохновляет. Я думаю, это мотивирует меня и помогает понять, что у меня впереди еще много лет на самом высоком уровне, – сказал нападающий «Баварии» и сборной Англии.

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15 комментариев
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Месси Роналду, я рад что наблюдаю за этими двумя гениями около 15 ти лет.Браво им.
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роналду Месси это на всю историю останутся лучшими в мире, это не вычеркнуть. !
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Ответ Noken
У Роналду есть реальный шанс стать синонимом футбола, кстати. Тут кое-кто писал, что португалец, будет доигрывать в 50 в чемпионатах Тайланда, чтобы набить стату. Но если подумать, то возможно, если бы он так сделал, то действительно стал иконой спорта. Представьте, игрок всю жизнь играющий в футбол с улыбкой на лице до своих 50-60 по всему земному шару = мировая фанбаза и общее признание обеспечено, а как следствие и возможность стать символом игры в мяч, даже не выиграв условный ЧМ.
Нереально.
Без ЧМ в пантеон величайших не войти.
А его голы сейчас это для детей 12 летних.
Для истории нужны свершения на мировой арене.
Так что лицом футбола он уже не станет.
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Комментарий удален модератором
Харри если будешь брать пример с пустынного так и будешь без трофеев .
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Величайший футболист в истории - Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру 🙏🙏🙏
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Кейну бы трофеи начать выигрывать, а то без них все эти голевые достижения не имеют смысла.
Конечная цель в футболе - трофей.
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Ответ Noken
У меня кумиров нет. А к Роналду я крайне негативно относился всегда из-за его любви к самопиару, игре на камеру, игре на личный счет, обиде на партнеров за их забитый гол и куче глупых фанатов, которые не видят очевидного. Только вот не пойму, как можно проецировать на бокс мое сообщение о том, что он бегая в пивных лигах по всему миру с целью стать самым долгоиграющим, дабы стать самым узнаваемым футболистом мира, учитывая его ранние достижения… От Рой Джонса и братьев Емельяненко у меня только смех «наворачивался», кстати.
Неужели ты не понимаешь элементарных вещей, что он превратится в посмешище по игре в любой проф лиге ( пусть даже третьесортной), выступая до " 50-60 лет с улыбкой на лице " и к чертям угробит свой имидж?)

Для таких возврастов есть отдельные выстовочные или благотворительные матчи , где звездные ветераны веселят публику.
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