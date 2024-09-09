Харри Кейн: «Роналду и Месси вдохновляли меня в детстве. Более 900 голов за карьеру – исключительное достижение, а то, как Криштиану играет в 39, действительно мотивирует»
Харри Кейн рассказал, как его мотивирует Криштиану Роналду.
– Я чувствую, что нахожусь в отличной форме. Думаю, я на пике карьеры как физически, так и морально. Я смотрю на других игроков, таких, как Роналду, забивший 901-й гол, вижу, как он играет в свои 38-39 лет, и это вдохновляет меня играть как можно дольше.
– Вы знакомы с Криштиану лично?
– Нет. Мы виделись пару раз на разных мероприятиях, но он был кем-то особенным, как и Месси, на которого я равнялся в детстве.
Они были на пике формы, когда я был подростком – вероятно, не только когда я просто любил футбол, но и когда я начал заниматься футболом и действительно хотел совершенствоваться. Они оба были для меня источником вдохновения.
Но я думаю, что нужен голод, огромное желание и решимость, чтобы продолжать доказывать людям, что они ошибаются, и показывать себе, что ты можешь продолжать быть лучшим, чтобы можно было гордиться своими достижениями после завершения карьеры.
Я стараюсь использовать в качестве мотивации разных игроков, особенно тех, кто старше меня. Забить более 900 голов за карьеру – это исключительное достижение, а то, как [Роналду] играет в таком возрасте, действительно вдохновляет. Я думаю, это мотивирует меня и помогает понять, что у меня впереди еще много лет на самом высоком уровне, – сказал нападающий «Баварии» и сборной Англии.
Без ЧМ в пантеон величайших не войти.
А его голы сейчас это для детей 12 летних.
Для истории нужны свершения на мировой арене.
Так что лицом футбола он уже не станет.
Конечная цель в футболе - трофей.
Для таких возврастов есть отдельные выстовочные или благотворительные матчи , где звездные ветераны веселят публику.