Рой Кин: «Роналду все еще лучший в мире, когда мяч в определенных зонах»

Рой Кин считает Криштиану Роналду лучшим в мире в одном компоненте.

«То, что он не забил на Евро, было небольшой проблемой, но 900 голов...

Когда мяч находится в определенных зонах, все еще лучший в мире», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV Sport.