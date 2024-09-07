Рой Кин: «Роналду все еще лучший в мире, когда мяч в определенных зонах»
Рой Кин считает Криштиану Роналду лучшим в мире в одном компоненте.
«То, что он не забил на Евро, было небольшой проблемой, но 900 голов...
Когда мяч находится в определенных зонах, Роналду все еще лучший в мире», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV Sport.
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