Рой Кин: «Роналду все еще лучший в мире, когда мяч в определенных зонах»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Рой Кин премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Рой Кин считает Криштиану Роналду лучшим в мире в одном компоненте.

«То, что он не забил на Евро, было небольшой проблемой, но 900 голов...

Когда мяч находится в определенных зонах, Роналду все еще лучший в мире», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV Sport.

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22 комментария
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Король 11-метровых
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Эта зона - 11-я отметка.. И то не всегда.. А-ха-ха-ха.. 🤭😂
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Ответ Sminem
Комментарий скрыт
А чего Марокко и Грузии не забил?.. А-а, это ж были не товарняки.. 🤧😂
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Сказав "определённые места" - Кин имеет ввиду 11-метровой точки
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в "определенные зоны" это типо в ворота? ну при таких раскладах любой игрок - лучший в мире, когда мяч попадает в ворота
кринж сдулся, пора бы уже это признать
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Если всё так, то получается, что в последние пару лет, мяч всё никак не хочет находиться в этих самых "определëнных зонах".
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Ответ Sminem
а месси почему на Копе 2019 с игры никому не забил? ему за это ЗМ далм
Так Месси играет, а Авейру - замыкает.. Так было всегда.. Поэтому 8 ЗМ и 6 ЗБ.. Завидуй тихо.. 💋😂
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Да, стареет фрукт, бывают осечки. Пестик-то завял, а сеалекс в Португалию не завозят😪
А что ? А вдруг ?
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Ответ Турыст
Эта зона - 11-я отметка.. И то не всегда.. А-ха-ха-ха.. 🤭😂
Да, стареет фрукт, бывают осечки. Пестик-то завял, а сеалекс в Португалию не завозят😪
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Ответ Турыст
Так Месси играет, а Авейру - замыкает.. Так было всегда.. Поэтому 8 ЗМ и 6 ЗБ.. Завидуй тихо.. 💋😂
так хорошо играл, что в символическую сборную сынок фифа не попал🤣
https://www.thestatesman.com/sports/copa-america-2019-best-xi-lionel-messi-left-out-five-brazil-players-selected-1502775848.html
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Ответ Sminem
Комментарий скрыт
А голевую через «лучшего защитника мира в моменте» он тоже отдавал? И да, товарнячок в виде нелепой цацки>1/2 ЧМ, согласен. Аппетитное уравнение🤓
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А кто лучший игрок мира в определенной зоне правого углового флага в радиусе 1,5 метра от него ?
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163 пенальти
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Надо уходить красиво, пока совсем не сдал. А то закончишь, как рой джонс младший
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Он даже если взять % соотношение ударов с пенальти и голов не лучший)) а что говорить про другие аспекты игры ))))
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Я тоже лучший на поле в определенный момент добавил он, в моменты махача
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Ну да, зона одиннадцати метрового
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Рой Кин хотел похвалить, но как обычно получился сарказм 🤣
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