Орлов о Соболеве: «В «Зените» протекций не будет, Семак поставит того, кто лучше. Александр правильно старается всем понравиться – все на контрактах, надо просто любить свою работу»

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Алексей Миллер Геннадий Орлов Денис Глушаков Александр Соболев Футбол

Геннадий Орлов оценил перспективы Александра Соболева в «Зените».

«Посмотрим, как Соболев будет играть. Он хочет играть, это для него новый вызов. Он там со «Спартаком» еще год назад поругался. Говорит же, что еще осенью сказал, что хочет уйти. Ну, не сложилось со «Спартаком» и не сложилось. Но здесь Семак будет ставить того, кто лучше. Тут никаких не будет таких протекций.

Дзюба в свое время поехал в Тулу, и из Тулы он возвратился в сборную страны. Может, и Соболев пойдет по этому пути, если хватит у него и понимания, и сил, ну и мастерства. Конкуренция-то такая серьезная в «Зените».

Соболев правильно делает, что старается понравиться всем. Тем более, его сына устроили в самую лучшую школу, которая есть в стране, на Крестовском острове, жена написала же письмо Миллеру.

Почему-то есть футболисты, как Глушаков, например, который рассказал, что его три раза звали в «Зенит», а он не пошел. Да не иди ты в «Зенит», ты просто не потянешь там. Посмотрим, как Соболев себя поведет, как все это будет, ему дадут шанс. Команда его встретила нормально, но это профессиональная работа.

Все на контрактах, не надо никого любить, надо просто любить свою работу. И делать свою работу по-настоящему на тренировках и на футбольном поле», – сказал комментатор.

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12 комментариев
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Какая то очень мерзкая история от начала и до конца…..
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https://m.sports.ru/football/1115151248-orlov-o-soboleve-vyrodok-kakoj-to-ya-takogo-eshhe-ne-videl-ego-dolzhny.html
Особенно последний абзац интересен, что дело не в клубе. ГСО -типичный конъюнктурщик.
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Все хорошо будет у Соболева в Зените, мало причин в этом сомневаться.
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Ответ Филипп Юзбашев
Какая то очень мерзкая история от начала и до конца…..
Они Зенит, им это нравится
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Комментарий удален модератором
Через обруч, не прыгает пока ещё ?
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Ответ Филипп Юзбашев
Какая то очень мерзкая история от начала и до конца…..
Говорите прямо: Вам очень не нравится, когда хороший футболист уходит из Вашей любимой команды
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Ответ Oleg Pepel
Комментарий удален модератором
Он скажет , что говорил «самородок» и его слова не правильно интерпретировали.
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Ответ ТТД Бубнова
Он скажет , что говорил «самородок» и его слова не правильно интерпретировали.
Как там ттд ? У Бубнова ?
Давно сводок не писал
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Ответ wlad wasew
Как там ттд ? У Бубнова ? Давно сводок не писал
Без изменений , Кариока дуойка.
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