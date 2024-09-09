Орлов о Соболеве: «В «Зените» протекций не будет, Семак поставит того, кто лучше. Александр правильно старается всем понравиться – все на контрактах, надо просто любить свою работу»

Геннадий Орлов оценил перспективы Александра Соболева в «Зените».

«Посмотрим, как Соболев будет играть. Он хочет играть, это для него новый вызов. Он там со « » еще год назад поругался. Говорит же, что еще осенью сказал, что хочет уйти. Ну, не сложилось со «Спартаком» и не сложилось. Но здесь Семак будет ставить того, кто лучше. Тут никаких не будет таких протекций.

в свое время поехал в Тулу, и из Тулы он возвратился в сборную страны. Может, и Соболев пойдет по этому пути, если хватит у него и понимания, и сил, ну и мастерства. Конкуренция-то такая серьезная в « ».

Соболев правильно делает, что старается понравиться всем. Тем более, его сына устроили в самую лучшую школу, которая есть в стране, на Крестовском острове, жена написала же письмо .

Почему-то есть футболисты, как Глушаков, например, который рассказал, что его три раза звали в «Зенит», а он не пошел. Да не иди ты в «Зенит», ты просто не потянешь там. Посмотрим, как себя поведет, как все это будет, ему дадут шанс. Команда его встретила нормально, но это профессиональная работа.

Все на контрактах, не надо никого любить, надо просто любить свою работу. И делать свою работу по-настоящему на тренировках и на футбольном поле», – сказал комментатор.