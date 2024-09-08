Семак о дебюте Соболева: «Было тяжеловато в первые 20 минут, сказывается отсутствие игровой практики, но вообще смотрелся хорошо и полезно»
Сергей Семак оценил выступление Александра Соболева в товарищеском матче.
– Интересный матч, было много моментов и забитых мячей – то, что любят болельщики, которых для товарищеского матча пришло довольно много. Эта игра полезна для тех, кто меньше получает игровую практику.
– Как оцените дебют Александра Соболева?
– Хорошо. В первые 20 минут ему было тяжеловато, долго входил в игру, сказывается отсутствие игровой практики, но вообще смотрелся хорошо и полезно, – сказал главный тренер «Зенита» после победы над «Кайратом» (4:3).
-..а фанаты все сказали.