Семак о дебюте Соболева: «Было тяжеловато в первые 20 минут, сказывается отсутствие игровой практики, но вообще смотрелся хорошо и полезно»

Сергей Семак оценил выступление Александра Соболева в товарищеском матче.

– Интересный матч, было много моментов и забитых мячей – то, что любят болельщики, которых для товарищеского матча пришло довольно много. Эта игра полезна для тех, кто меньше получает игровую практику.

– Как оцените дебют ?

– Хорошо. В первые 20 минут ему было тяжеловато, долго входил в игру, сказывается отсутствие игровой практики, но вообще смотрелся хорошо и полезно, – сказал главный тренер « » после победы над « » (4:3).