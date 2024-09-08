Семак о дебюте Соболева: «Было тяжеловато в первые 20 минут, сказывается отсутствие игровой практики, но вообще смотрелся хорошо и полезно»

Теги Зенит Сергей Семак товарищеские матчи (клубы) высшая лига Казахстан Кайрат Матч ТВ Александр Соболев Sports – Казахстан Футбол

Сергей Семак оценил выступление Александра Соболева в товарищеском матче.

– Интересный матч, было много моментов и забитых мячей – то, что любят болельщики, которых для товарищеского матча пришло довольно много. Эта игра полезна для тех, кто меньше получает игровую практику.

– Как оцените дебют Александра Соболева?

– Хорошо. В первые 20 минут ему было тяжеловато, долго входил в игру, сказывается отсутствие игровой практики, но вообще смотрелся хорошо и полезно, – сказал главный тренер «Зенита» после победы над «Кайратом» (4:3).

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25 комментариев
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Ответ Н.Ф.
Соболев смотрелся полезно ©
Полено?
+23
-9
+14
Гонду-дубль, соболь-рубль
+19
-6
+13
Соболев ######
+11
-3
+8
Соболев смотрелся полезно ©
+7
-1
+6
-как оцените дебют Соболева?!
-..а фанаты все сказали.
+6
-1
+5
Сыграл хорошо. Если сравнивать с Артуром, то вообще как бог.
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Был как "дельфин" в проруби
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Выглядел намного полезней , чем в матче Оренбург-Спартак.
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Александр Гондоу дебютировал.
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Зенит с победой. А Лусиано хорош. Вышел и порешал. Классный форвард. Соболеву его выключить из состава будет проблематично.
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???????Семак ты о чём????
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Взяли бревно, теперь оправдываются
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адекватной оценки Соболева от комментаторов не жду
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Ответ Н.Ф.
Соболев смотрелся полезно ©
Гонду сделал матч: он открывался, выбегал, завершал, а в то же время Александр не мог в темп отдать пас, обвести, открыться и убежать. Понятно, что ещё не в тонусе, но я сомневаюсь, что он дотянет до Лусиано. Сашок только ручками хорошо махал и был собой недоволен, в этом да, полезно)
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Ответ Алексей Ненахов
Что там бакаев побил?
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