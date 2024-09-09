Соболев о дебюте за «Зенит»: «Первые 15 минут было тяжеловато – потом продышался. Спасибо тренерам за игровое время – компенсирует то, что потерял за полтора месяца»
Александр Соболев поделился ощущениями после первого матча за «Зенит».
Нападающий, перешедший из «Спартака», впервые сыграл за петербургский клуб в товарищеском матче против «Кайрата» (4:3).
– Какие ощущения после дебютного матча за «Зенит»?
– Хорошие. Рад, что дебютировал. Правда, пока только в товарищеской игре. Но все же это дебют.
– Перед игрой Сергей Семак сказал: сколько минут вы проведете на поле, станет ясно по ходу дела. Как это в итоге решалось?
– В принципе нормально себя чувствовал на поле. Но полтора месяца не играл – это все равно дает о себе знать. Отыграл 84 минуты.
Спасибо тренерскому штабу, что дали столько игрового времени. Это компенсирует то, что потерял за полтора месяца.
– С каждой следующей сыгранной минутой становилось легче или тяжелее?
– Первые 15 минут было тяжеловато. Потом продышался, разбегался и стало полегче, – сказал Александр Соболев.
-----------------------------
Почему Миллера не поблагодарил?!