Соболев о дебюте за «Зенит»: «Первые 15 минут было тяжеловато – потом продышался. Спасибо тренерам за игровое время – компенсирует то, что потерял за полтора месяца»

Александр Соболев поделился ощущениями после первого матча за «Зенит».

Нападающий, перешедший из «Спартака», впервые сыграл за петербургский клуб в товарищеском матче против « » (4:3).

– Какие ощущения после дебютного матча за « »?

– Хорошие. Рад, что дебютировал. Правда, пока только в товарищеской игре. Но все же это дебют.

– Перед игрой Сергей Семак сказал: сколько минут вы проведете на поле, станет ясно по ходу дела. Как это в итоге решалось?

– В принципе нормально себя чувствовал на поле. Но полтора месяца не играл – это все равно дает о себе знать. Отыграл 84 минуты.

Спасибо тренерскому штабу, что дали столько игрового времени. Это компенсирует то, что потерял за полтора месяца.

– С каждой следующей сыгранной минутой становилось легче или тяжелее?

– Первые 15 минут было тяжеловато. Потом продышался, разбегался и стало полегче, – сказал .