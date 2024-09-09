Соболев о дебюте за «Зенит»: «Первые 15 минут было тяжеловато – потом продышался. Спасибо тренерам за игровое время – компенсирует то, что потерял за полтора месяца»

Теги Зенит премьер-лига Россия Кайрат Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Александр Соболев поделился ощущениями после первого матча за «Зенит».

Нападающий, перешедший из «Спартака», впервые сыграл за петербургский клуб в товарищеском матче против «Кайрата» (4:3).

– Какие ощущения после дебютного матча за «Зенит»?

– Хорошие. Рад, что дебютировал. Правда, пока только в товарищеской игре. Но все же это дебют.

– Перед игрой Сергей Семак сказал: сколько минут вы проведете на поле, станет ясно по ходу дела. Как это в итоге решалось?

– В принципе нормально себя чувствовал на поле. Но полтора месяца не играл – это все равно дает о себе знать. Отыграл 84 минуты.

Спасибо тренерскому штабу, что дали столько игрового времени. Это компенсирует то, что потерял за полтора месяца.

– С каждой следующей сыгранной минутой становилось легче или тяжелее?

– Первые 15 минут было тяжеловато. Потом продышался, разбегался и стало полегче, – сказал Александр Соболев.

37 комментариев
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Такая интересная кричалка у зенитовских – называть фамилии нападающих. Только почему-то Кассьерру игнорируют и кричат только «Соболев Гонду». Видимо колумбийца не любят болельщики...
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Чувствовал себя как рыба в воде
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Спасибо тренерскому штабу, что дали столько игрового времени. Это компенсирует то, что потерял за полтора месяца.
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Почему Миллера не поблагодарил?!
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Ответ Бабло Муани
Чувствовал себя как рыба в воде
Дельфин не рыба
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-1
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Ответ Кузбасс
Спасибо тренерскому штабу, что дали столько игрового времени. Это компенсирует то, что потерял за полтора месяца. ----------------------------- Почему Миллера не поблагодарил?!
О благодарности миллеру отдельная статья будет
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Отыграл он действительно очень хорошо, старался, бился на поле. Если продолжит в том же духе, то он точно принесёт много пользы Зениту. А Кассьерре придётся тяжело, у него много шансов присесть на скамейку
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А фанатам почему спасибо не говорит? Они старались, кричалки отличные подготовили.
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Хочется чтоб он заиграл в Зените. Болельщики забудут хейт, когда Соболев начнет давать результат. Достаточно одного удачного матча , и отношение изменится. Будет ли такой матч - вопрос
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Ответ Кузбасс
Спасибо тренерскому штабу, что дали столько игрового времени. Это компенсирует то, что потерял за полтора месяца. ----------------------------- Почему Миллера не поблагодарил?!
Миллера поблагодарит жена Соболева
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Футболист с пониженной социальной ответственностью
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такой весь мягкий и положительный. интересно, когда известная субстанция из него уже полезет?
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Ответ Макс Смирнов
Это не профессионал уже... Какие могут быть "отдышаться"??? Вышел - доказывай! Или же скамейка.
Кайфует, курит кальяны и т.д.
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Болельщики тоже поблагодарили ...
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Уши не завяли?
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Ответ Кузбасс
Спасибо тренерскому штабу, что дали столько игрового времени. Это компенсирует то, что потерял за полтора месяца. ----------------------------- Почему Миллера не поблагодарил?!
Это подразумевается, как для члена тренерского штаба
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Ответ Макс Смирнов
Это не профессионал уже... Какие могут быть "отдышаться"??? Вышел - доказывай! Или же скамейка.
Читать совсем не умеешь?
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Ответ Вадим Григорьев
Соболь снова расчехлил свой шершавый
И Барриос напрягся.
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Ответ Fodik
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Комментарий удален модератором
Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Fodik
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Дудка Тихоновецкого
Дельфин не рыба
Комментарий удален модератором
Сыграл хорошо, не Лусиано конечно, ну так он и не латиноамериканец. Потренируется, надеюсь Кассьеру вытеснит, а то слишком мягкий стал, все чистые мячи ищет, у Соболева локти поострее.
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... потом жабры включились
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Как повезло питерцам, что у них такой лизун появился.
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Соболь снова расчехлил свой шершавый
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