Глушаков о Соболеве: «Я бы в «Зенит» никогда не перешел, я им три раза отказывал. Это его жизнь, его судьба» 

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Денис Глушаков Александр Соболев Футбол

Денис Глушаков оценил переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Болельщики «Спартака» любили Соболева, называли легендой. Но он решил покинуть столичный клуб и перебраться в Санкт-Петербург. 

Удивил ли меня такой переход? Меня в этой жизни ничего не удивляет. Я бы в «Зенит» никогда не перешел. Уже говорил, что я им три раза отказывал. А Соболев перешел. Это его жизнь, его судьба. Интересно, как сложится его карьера в «Зените», будем смотреть», – сказал экс-хавбек «Спартака», а ныне игрок «Химок».

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10 комментариев
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-Алло, это «Зенит»? Не перейду я к вам, понятно? И не звоните мне больше.
- Но вы сами нам позвонили.
- Даже не предлагайте еще раз, не перейду. Все, пока.

Уже третий раз нам звонит и всегда одно и то же…
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Зениту отказал три раза. Барсе 5. Реалу 10. ;-)
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ты и к красно-белым не собирался, иуда
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Глушаков: в Зенит бы не перешёл, зато бегать по Урартам и Химкам - это пожалуйста!
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Приснится же такое!
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Сказал человек будучи игроком Локомотива рассказывавший что в Спартак ни за что не перейдет.
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про Спартак так же говорил
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Глушаков всегда болел за Зенит, он даже кричалку знает, и вставляет слова из неё везде где ни попадя...
Только!
Всегда быть первым среди всех,
Славой своей весь мир озарять!
Снова!
И снова праздновать успех,
Солнцем всегда в Зените сиять!
Сколько!
Прошли и вдоль и поперёк
С тобою, Зенит, путей и дорог!
Знаем!
Ты в нашем сердце навсегда!
Ты - наша ЖИЗНЬ, ты - наша СУДЬБА!
лай-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
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Глушаков, да тебя никто и не звал, вот же клоун)))
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>я им три раза отказывал

И это только в этом сезоне.
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