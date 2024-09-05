Глушаков о Соболеве: «Я бы в «Зенит» никогда не перешел, я им три раза отказывал. Это его жизнь, его судьба» 

Денис Глушаков оценил переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Болельщики «Спартака» любили , называли легендой. Но он решил покинуть столичный клуб и перебраться в Санкт-Петербург.

Удивил ли меня такой переход? Меня в этой жизни ничего не удивляет. Я бы в «Зенит» никогда не перешел. Уже говорил, что я им три раза отказывал. А Соболев перешел. Это его жизнь, его судьба. Интересно, как сложится его карьера в « », будем смотреть», – сказал экс-хавбек « », а ныне игрок «Химок».