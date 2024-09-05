Глушаков о Соболеве: «Я бы в «Зенит» никогда не перешел, я им три раза отказывал. Это его жизнь, его судьба»
Денис Глушаков оценил переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
«Болельщики «Спартака» любили Соболева, называли легендой. Но он решил покинуть столичный клуб и перебраться в Санкт-Петербург.
Удивил ли меня такой переход? Меня в этой жизни ничего не удивляет. Я бы в «Зенит» никогда не перешел. Уже говорил, что я им три раза отказывал. А Соболев перешел. Это его жизнь, его судьба. Интересно, как сложится его карьера в «Зените», будем смотреть», – сказал экс-хавбек «Спартака», а ныне игрок «Химок».
- Но вы сами нам позвонили.
- Даже не предлагайте еще раз, не перейду. Все, пока.
Уже третий раз нам звонит и всегда одно и то же…
Только!
Всегда быть первым среди всех,
Славой своей весь мир озарять!
Снова!
И снова праздновать успех,
Солнцем всегда в Зените сиять!
Сколько!
Прошли и вдоль и поперёк
С тобою, Зенит, путей и дорог!
Знаем!
Ты в нашем сердце навсегда!
Ты - наша ЖИЗНЬ, ты - наша СУДЬБА!
лай-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
И это только в этом сезоне.