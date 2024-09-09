Пономарев о Дзюбе: «Лучше завершить карьеру, 36 лет уже, в РПЛ ему делать нечего. Можно в Эмираты на годик съездить, в Первую лигу он не пойдет, там пахать еще больше надо»

Владимир Пономарев заявил, что Артему Дзюбе пора завершать карьеру.

36-летний Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из « » в конце прошлого сезона.

«Считаю, что в РПЛ Дзюбе уже делать нечего. Можно, например, в Эмираты съездить: будут там «на столба» играть, сможет он еще годик продержаться там. А здесь негде.

В Первую же лигу он точно не пойдет: там пахать надо еще больше, чем в РПЛ. Так что в Премьер‑лиге ему уже надо заканчивать играть. Конечно, уже в принципе лучше завершать карьеру, ему уже 36 лет, кондиции уже не те», – сказал бывший защитник ЦСКА.