Пономарев о Дзюбе: «Лучше завершить карьеру, 36 лет уже, в РПЛ ему делать нечего. Можно в Эмираты на годик съездить, в Первую лигу он не пойдет, там пахать еще больше надо»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Первая лига Владимир Алексеевич Пономарев Матч ТВ Футбол

Владимир Пономарев заявил, что Артему Дзюбе пора завершать карьеру.

36-летний Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива» в конце прошлого сезона.

«Считаю, что в РПЛ Дзюбе уже делать нечего. Можно, например, в Эмираты съездить: будут там «на столба» играть, сможет он еще годик продержаться там. А здесь негде.

В Первую же лигу он точно не пойдет: там пахать надо еще больше, чем в РПЛ. Так что в Премьер‑лиге ему уже надо заканчивать играть. Конечно, уже в принципе лучше завершать карьеру, ему уже 36 лет, кондиции уже не те», – сказал бывший защитник ЦСКА.

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4 комментария
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Какие кондиции? Дзюба не скоростной форвард и никогда им не был, он играет за счёт других качеств, которые в 36 ещё не сильно должны были деградировать.

Любую команду из нижней половины таблицы РПЛ он бы не испортил точно.
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Зачем ему футбол? Дзюба добротный шоу мен !!!
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в "Юнайтед"....
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Не понимаю, зачем ходить за экспертным мнением к этому 84-летнему пенсионеру. Он играл еще во времена Хрущева, тогда 36-летние уже давно у ларька с кружкой пива о былых подвигах вещали, а сейчас 36-летние к Кубку Мира свою сборную тащат.
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