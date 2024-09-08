Дьяков о конфликте Дзюбы и Чужого: «На месте Артема каждый повел бы себя так, а, может, и жестче. Во дворе и по башке можно настучать»

Виталий Дьяков высказался о стычке хавбека «Амкала» Антона Чужого и Артема Дзюбы

«Тут надо на всю ситуацию смотреть, турнир как называется? «Уличный футбол», правильно? Во дворе и по башке можно настучать. Мы все росли во дворах, и у всех случаи разные были. Никто не говорит, что перед Дзюбой должны танцевать и приклоняться. Моя команда тоже играла против него, и мы с уважением к нему, он – к нам.

Просто надо знать того игрока, его действия на поле, провокации, как он себя ведет. Вечно что-то делает исподтишка, не следит за своим языком. Это не только мое мнение. Поверьте мне, каждый бы себя так на месте Артема повел, а кто-то, может, еще жестче», – сказал главный тренер «БроукБойз ».

Команда Дзюбы Mandalorian Team играла с «Амкалом » в финале медиафутбольного турнира Т-Лига . В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок под зад.

Судья решил не удалять Артема с поля, а «Амкал» в итоге бойкотировал финал в знак протеста. На это Дзюба заявил: «Девочки, можете идти, спасибо большое».

Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот