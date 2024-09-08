Защита Мира обвинила Гражданскую гвардию в «предвзятом» расследовании. Адвокаты представили отчет с показаниями свидетельницы, что жертва добровольно пошла с игроком в туалет, он остановился по ее просьбе

Адвокаты Рафы Мира заявили о предвзятости расследования обвинений в насилии.

В понедельник форвард «Валенсии», арендованный у «Севильи», был задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Согласно показаниям одной из предполагаемых жертв, преступление было совершено в прошлую субботу на частной вечеринке в доме футболиста, куда девушка отправилась вместе подругой после знакомства с Миром в ночном клубе. Пострадавшая утверждает, что подверглась избиению со стороны футболиста и его друга, который также был задержан.

После дачи показаний и его друга Пабло Хару, футболиста «Алькантарильи», выпустили под залог. « » освободила форварда от тренировок до конца недели.

По информации El Mundo, защита Мира подала иск против Гражданской гвардии с обвинениями в «предвзятости и одностороннем характере» расследования предполагаемого сексуального насилия. Адвокаты форварда «Валенсии» ссылаются на первоначальный протокол, составленный полицией муниципалитета Бетера, утверждая, что в нем фигурируют показания, данные одной из свидетельниц на месте происшествия. По словам женщины, предполагаемая жертва насилия со стороны Мира добровольно пошла вместе с футболистом в туалет. Свидетельница подтвердила, что форвард «Валенсии» ввел пальцы во влагалище девушки, но остановился, когда та попросила его об этом.

Согласно заявлению адвокатов Мира, показания свидетельницы не были учтены Гражданской гвардией при расследовании – сторона футболиста утверждает, что это было сделано намеренно с целью обвинить игрока в «преступлении, которого он никогда не совершал».