Защита Мира обвинила Гражданскую гвардию в «предвзятом» расследовании. Адвокаты представили отчет с показаниями свидетельницы, что жертва добровольно пошла с игроком в туалет, он остановился по ее просьбе

Теги Валенсия Ла Лига происшествия Рафа Мир Футбол

Адвокаты Рафы Мира заявили о предвзятости расследования обвинений в насилии.

В понедельник форвард «Валенсии», арендованный у «Севильи», был задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Согласно показаниям одной из предполагаемых жертв, преступление было совершено в прошлую субботу на частной вечеринке в доме футболиста, куда девушка отправилась вместе  подругой после знакомства с Миром в ночном клубе. Пострадавшая утверждает, что подверглась избиению со стороны футболиста и его друга, который также был задержан.

После дачи показаний Рафу Мира и его друга Пабло Хару, футболиста «Алькантарильи», выпустили под залог. «Валенсия» освободила форварда от тренировок до конца недели.

По информации El Mundo, защита Мира подала иск против Гражданской гвардии Испании с обвинениями в «предвзятости и одностороннем характере» расследования предполагаемого сексуального насилия. Адвокаты форварда «Валенсии» ссылаются на первоначальный протокол, составленный полицией муниципалитета Бетера, утверждая, что в нем фигурируют показания, данные одной из свидетельниц на месте происшествия. По словам женщины, предполагаемая жертва насилия со стороны Мира добровольно пошла вместе с футболистом в туалет. Свидетельница подтвердила, что форвард «Валенсии» ввел пальцы во влагалище девушки, но остановился, когда та попросила его об этом.

Согласно заявлению адвокатов Мира, показания свидетельницы не были учтены Гражданской гвардией при расследовании – сторона футболиста утверждает, что это было сделано намеренно с целью обвинить игрока в «преступлении, которого он никогда не совершал».

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5 комментариев
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Писаки у спортса - что надо. Хрен поймёшь по заголовку о чем речь
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Жаль конечно этих ребят, без суда и следствия как на Менди навешали ярлыков, в то время как другие могут совершать преступления как в случае Майоргой и откупаться от этого:)) И никто их не осуждает, я уже молчу про то что за избиения ребенка даже административки не было:))
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Новые персонажи для комментариев Спортса: защита Мира и Гражданская гвардия
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Ответ Burel
Европка гниёт просто не по дням, а по часам.. Хорошо, что у нас преклонение перед Западом далеко позади. Натовцы лучше бы своими проблемами занялись, чем войну спонсировать, а то сервис уже на уровне Советского Союза
"Преклонение перед Западом далеко позади" - именно по этому все скупают моментом и текут от айфонов, дольчей и габбан и прочего))) и вся элита сплошь и рядом только на Ладе или Джили рассекает) учатся в условной Адыгее и недвижку там скупают) даже банальные фильмы в кинотеатрах запрещенные, нет чтобы банально не показывать, всёравно пиратят и ходят на них)
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