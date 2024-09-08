Тренер Англии Карсли об отказе петь гимн перед матчем с Ирландией: «Вряд ли это делает меня менее преданным делу. Я играл и там, где пели во весь голос, и там, где не пел никто – уважаю мнение каждого»

Теги Ли Карсли Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия сборная Ирландии по футболу высшая лига Ирландия Лига наций УЕФА Футбол

Ли Карсли высказался о критике за решение не петь гимн перед матчем с Ирландией.

Сборная Англии обыграла Ирландию в Лиге наций (2:0) в первом матче под руководством временного главного тренера, назначенного после ухода Гарета Саутгейта. Перед матчем Карсли, представлявший Ирландию на международном уровне в качестве игрока, заявил, что не намерен петь национальный гимн.

«Это никак не повлияло на мой день и на подготовку к матчу. Я узнал [о реакции на мое заявление] на следующее утро. Я полностью уважаю мнение людей. Я никогда не делал этого (не пел гимн перед матчами – Спортс’’), но я с уважением отношусь к обоим национальным гимнам.

Этот день можно назвать одним из самых счастливых моей карьере, ведь я возглавлял сборную Англии в Дублине. Вы наверняка не написали бы об этом.

Я не обижаюсь. Я уважаю мнение каждого. Я играл как в тех командах, где игроки пели гимн во весь голос, так и в тех, где его не пели ни игроки, ни тренеры. Не думаю, что это делает меня или кого-либо еще, кто не поет [гимн], менее преданным своему делу», – сказал Карсли.

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6 комментариев
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В матче Англии и Ирландии, ирландец не пел гимн своей родины, возможно, из уважения к стране, чьи интересы он сейчас представляет - это понятно. А вот почему он должен петь чужой гимн - вообще не понятно.
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Ли, отправляй всех в пешее эротическое путешествие. Главное - хорошо выполненная работа
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Не хочешь петь — не пей ©
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Еще пол года эту тему мусолить будут?
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Сделали из мухи слона. Хиддинк тоже особо не пел
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Ответ окечуква
В матче Англии и Ирландии, ирландец не пел гимн своей родины, возможно, из уважения к стране, чьи интересы он сейчас представляет - это понятно. А вот почему он должен петь чужой гимн - вообще не понятно.
Интересно Эриксона тоже гимн заставляли петь?
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