Тренер Англии Карсли не будет петь гимн перед матчем с ирландцами: «У меня всегда были проблемы с этим, когда играл за Ирландию. Я всегда был сосредоточен на игре»

Тренер Англии Ли Карсли заявил, что не намерен петь национальный гимн.

Исполняющий обязанности тренера национальной сборной, назначенный после ухода Гарета Саутгейта, проведет свой первый матч против сборной Ирландии в рамках Лиги наций. Игра состоится сегодня в Дублине.

Карсли родился в Бирмингеме, но представлял Ирландию на международном уровне в качестве игрока.

«Это [исполнение гимна] то, с чем у меня всегда были проблемы, когда играл за Ирландию.

К паузе между разминкой и выходом на поле прибавляется задержка с гимнами. Так что этого я никогда не делал. Я всегда был сосредоточен на игре и своих первых действиях в матче. В тот период я действительно опасался, что это может меня отвлечь. Я был сосредоточен на футболе, и я взял это на вооружение в качестве тренера.

Мы также исполняли национальный гимн с командой до 21 года, и я должен был полностью сосредоточиться в тот момент. Думал о том, как команда будет настроена противника, и о наших первых действиях в игре.

Я полностью уважаю оба гимна и понимаю, как много они значат для обеих стран», – сказал Карсли.