Карсли о 2:0 с Ирландией: «Англия заслуживает похвалы, мы показали, что у нас есть настоящие таланты. Мы довольны сухим матчем»

Ли Карсли оценил игру сборной Англии против Ирландии.

Английская команда одержала первую победу под руководством временного главного тренера со счетом 2:0 в 1-м туре Лиги наций.

«Думаю, местами было неплохо. Вы видели, как именно мы старались действовать. Ребята заслуживают похвалы, думаю, мы показали, что у нас есть настоящие таланты, и мы можем быть очень довольны сухим матчем.

и забили классные голы. Отличные комбинации и блестящие завершения. Думаю, в будущем они оба будут забивать еще больше.

У Джека точно нет необходимости что-то нам доказывать, мы видим его качество, но сегодняшний гол пошел ему на пользу, и, надеюсь, он продолжит в том же духе.

Поле очень сухое, липкое – не лучшие условия для дриблинга, но, на мой взгляд, Энтони [ ] представлял реальную угрозу. Он сохранил форму с прошлого сезона и создает остроту.

Думаю, нужно отдать должное и Ирландии. Очень стойкая команда, они не оставили нам пространства, только во втором тайме его, возможно, стало чуть больше. Было немного трудно прорваться, но при счете 2:0 мы стали чувствовать себя довольно комфортно», – сказал Карсли в интервью ITV.