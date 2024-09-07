Карсли о 2:0 с Ирландией: «Англия заслуживает похвалы, мы показали, что у нас есть настоящие таланты. Мы довольны сухим матчем»

Теги Ньюкасл Ли Карсли Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал сборная Ирландии по футболу Джек Грилиш Лига наций УЕФА Деклан Райс Энтони Гордон Футбол

Ли Карсли оценил игру сборной Англии против Ирландии.

Английская команда одержала первую победу под руководством временного главного тренера Ли Карсли со счетом 2:0 в 1-м туре Лиги наций.

«Думаю, местами было неплохо. Вы видели, как именно мы старались действовать. Ребята заслуживают похвалы, думаю, мы показали, что у нас есть настоящие таланты, и мы можем быть очень довольны сухим матчем.

Райс и Грилиш забили классные голы. Отличные комбинации и блестящие завершения. Думаю, в будущем они оба будут забивать еще больше.

У Джека точно нет необходимости что-то нам доказывать, мы видим его качество, но сегодняшний гол пошел ему на пользу, и, надеюсь, он продолжит в том же духе.

Поле очень сухое, липкое – не лучшие условия для дриблинга, но, на мой взгляд, Энтони [Гордон] представлял реальную угрозу. Он сохранил форму с прошлого сезона и создает остроту.

Думаю, нужно отдать должное и Ирландии. Очень стойкая команда, они не оставили нам пространства, только во втором тайме его, возможно, стало чуть больше. Было немного трудно прорваться, но при счете 2:0 мы стали чувствовать себя довольно комфортно», – сказал Карсли в интервью ITV.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А, где Беллингем?
0
0
0
Ответ Олег Олег
А, где Беллингем?
Травмирован
0
0
0
Ответ arajanarm
Травмирован
А, Фоден?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий