Новый тренер Англии воспитывает сына с синдромом Дауна. Неизвестное о Ли Карсли

«Деньги и слава – не компенсация».

Англия готовится к первому матчу без Гарета Саутгейта. Временно трон захватил Ли Карсли: возможно, вы помните его по выступлениям за «Эвертон» Дэвида Мойеса. Ну или вдруг узнали по молодежной сборной.

Забавно, что на Ирландию англичан поведет тренер, который в январе почти стал главным в… Ирландии! Рой Кин даже злился, что Федерация так и не дожала Карсли.

Но ни взлет «Эвертона» до ЛЧ, ни поездка на ЧМ-2002 с Ирландией, ни даже победа на молодежном Евро-2023 – все это не главное в жизни нового тренера сборной Англии.

Ли Карсли воспитывает сына с синдромом Дауна.

«Вместо славы и денег я бы предпочел обычных детей и работу на заводе». О синдроме Дауна у сына семья Карсли узнала только после родов

На рубеже 90-х и 00-х Ли и Луиза Карсли решились на второго ребенка: в семье уже был двухлетний Каллум. После родов пару шокировали новостью: скорее всего, у малыша синдром Дауна. Во время беременности ни один из стандартных тестов не выявил отклонений. Только через пару дней после родов врачи заподозрили проблемы: возникли трудности с контролем температуры малютки Коннора.

Луизе Карсли было 26. «Я молодая, с низким риском. Я сдала анализы, и у меня не было никаких причин сдавать еще тесты на синдром Дауна», – сокрушалась девушка.

«Первые 6-7 недель после рождения Коннора я не хотел никого видеть в нашем доме. Никаких цветов и подарков. Я дал понять, чтобы нас оставили в покое», – делился Карсли.

Первые месяцы были как один. Ли и Луиза просыпались с мыслями: «Сегодня нам опять со всем этим разбираться». Проблемы давили, но позже семья почувствовала, что это состояние только мешает, а время уходит.

«Большой удар. Рождение ребенка – лучшее чувство в мире, а потом, когда понимаешь, что не все хорошо... нет худшего чувства в мире.

Сначала я не хотел принимать это. Если бы тогда мы знали о синдроме Дауна то, что знаем сейчас, мы бы отреагировали совершенно иначе», – говорил Ли.

Семью Карсли готовили, что это не все неприятности: Коннор мог родиться с проблемами сердца, речи и мобильности. Это пугало и угнетало. Тем более голова была забита еще и футболом: Ли было 25, и он собирался перейти из «Дерби» в «Блэкберн». Семья 10 лет жила в Солихалле, и переезд добавлял проблем.

«Ли – настоящий кремень! Он говорил: «Все в порядке, у нас все будет хорошо. Он сильная личность», – описывала Луиза.

Карсли был добротным, но даже близко не медийным футболистом. В его приоритетах никогда не было светской жизни, дорогих машин и других атрибутов модных игроков. Поэтому новости о малыше Конноре проскочили мимо журналистов – это сбавило градус давления.

«Сначала Коннор делал все как обычно: нормально ползал и сидел. Ребенку с синдромом Дауна нужна постоянная физиотерапия. У моей жены терпение ангела, и она многому его научила. И говорила мне: «Иди, играй в футбол, дом оставь на меня». Мы команда!» – рассказывал Карсли.

Все время после футбола забирала семья. Маленькая дочь Лоис появилась на свет третьей и требовала уроков балета. Каллум повторял за папой и звал во двор смотреть, как он пинает мяч. Коннор постоянно висел на сильной шее отца и пытался бороться – любил WWE и воображал себя рестлером.

В «Блэкберне» и «Ковентри» Карсли отыграл по сезону и решил, что конец скитаниям: даже с обычными детьми менять города и клубы очень сложно. Подвернулся вариант с «Эвертоном» – он и дал важную стабильность.

«Нам было сложно определить уровень знаний Коннора. На определение уровня его обучения ушел почти год. А после переезда в Ливерпуль пришлось все начинать заново, и он сильно отстал», – хмурился полузащитник «Эвертона».

Игра за клуб Премьер-лиги дала Карсли славу и деньги. Только все это он с удовольствием обменял бы на здоровье Коннора.

«Раньше я думал: «У вас родился ребенок-инвалид, но все большие деньги – компенсация, которую вы получаете». На самом деле это ни разу не компенсация. Я бы предпочел иметь трех обычных детей и всю жизнь работать на заводе, жить где-нибудь в Шелдоне, где я родился, и просто быть счастливым», – размышлял Карсли.

Глубокая печаль сжирала футболиста, но вместо тоски пара решила действовать. Ли и Луиза узнавали больше о синдроме Дауна, адаптировались и растили Коннора.

«В клиниках мы сидели в залах ожидания с людьми из всех слоев общества. Неважно, сколько у вас денег, все сидят там и надеются на одно и то же. Это возвращает на землю.

Мой образ жизни сильно отличался от других футболистов. Но я бы никогда не ругал их за это, потому что они не прошли через то, что испытал я», – рассуждал Ли.

Воспоминания Луизы: «Рождение ребенка с синдромом Дауна или любой другой инвалидностью может стать американскими горками, где каждая веха приносит новые испытания.

Первые 2-3 года жизни Конора были вполне нормальными, пусть это и не самое подходящее слово. Они были нормальным, насколько это возможно – легче, чем когда он подрос. Проблем стало больше, когда пришло время приучать его к туалету и начинать говорить».

Другие проблемы со здоровьем обошли Коннора, хотя детям с синдромом Дауна свойственны, например, недуги с сердцем. По словам семьи Карсли, им повезло, что у них уже был старший сын: они опирались на предыдущий опыт, чтобы понять, где отстает Коннор и на что особенно обратить внимание.

«До появления Коннора мы жили в пузыре. У нас не было проблем с деньгами, и я не беспокоился о том, сможем ли мы позволить себе хорошую еду и отпуск. Этот опыт изменил жизнь.

Вы понимаете, что есть целый мир, который не вращается вокруг больших домов или быстрых машин.

Нам платят много денег, ты ни в чем не нуждаешься. А потом происходит такое. И ты вдруг понимаешь, что неприкосновенных нет. Это может случиться с каждым», – новая философия Карсли.

Быт семьи изменился: по словам Луизы и Ли, 80% всего времени уходило на Коннора, двум другим детям доставалось намного меньше внимания.

«Коннор ходит в ту же школу, что и Каллум с Лоис. Он нуждается в дополнительной помощи. Мы, например, можем себе это позволить. Но для других семей, которые все время на работе, это может стать проблемой», – рассказывал Карсли в 2008-м.

Коннор, Каллум и Лоис

А это взгляд Луизы: «Коннор просто знает, что папа играет в футбол. Нужно постоянно напоминать ему, что папа иногда меняет клубы. Например, когда Ли уехал в «Ковентри», Коннор все еще говорил про «Бирмингем».

Ему потребовалось время, потому что во многих клубах Ли играл в синей форме. Коннор в этом ничего не понимал. Как и в том, как футбол повлиял на жизнь отца.

Коннор не может предвидеть опасность и нуждается в постоянном контроле. Ему не обязательно сдавать экзамены, но важно научиться общаться с другими людьми, ходить по магазинам и готовить. Наша главная задача – позволить Коннору жить своей жизнью».

Некоторые моменты особенно трогали брутального Ли. Когда семья смотрела матчи «Эвертона», Коннор всегда бурно обсуждал игру.

«Он смотрел матч и говорил: «Папа... футбол... гол». Видимо, думал, что я постоянно забивал», – улыбался Карсли.

Болезнь сына изменила Карсли: он помогал инвалидам и основал благотворительный фонд

Со временем Ли и Луиза оправились от шока. Карсли еще в Ливерпуле начал больше обращать внимание на детей с инвалидностью: занимался благотворительностью и помогал команде инвалидов при «Эвертоне».

Продолжил помощь после возвращения в родной Бирмингем: активно включился в группу поддержки больных синдромом Дауна и помогал со сбором средств.

«Честно, я не думал о проблемах синдрома Дауна до рождения Коннора. Сейчас я занимаюсь сбором средств. Никогда не буду давить на одноклубников, чтобы они приходили сюда и проповедовали то же самое», – говорил Карсли.

А одноклубники приходили. Например, на благотворительные аукционы заглядывали Тим Кэйхилл, Джеймс Битти, Кевин Килбэйн и Дэвид Уэйр. Многие футболисты дарили памятные вещи: Уэйн Руни, Стив Финнан, Крис Киркленд. Особая помощь пришла от Свена-Йорана Эрикссона, который помог в освещении мероприятий и сборе средств.

«Если бы у меня не было сына с синдромом Дауна, собирал бы я деньги на это? Наверное, нет. Многие ребята здесь собирают средства на борьбу с раком, потому что я уверен, что это коснулось некоторых из их семей», – признался Карсли.

Группа организовывала разные активности: утренний кофе, показы мод, вечера караоке, забеги на 10 км – все, чтобы привлечь внимание. Вырученные средства шли на логопедов, физиотерапию, аниматоров и аренду помещений.

Карсли объяснял мотивы:

«Когда у нас появился Коннор, меня поразило не только отсутствие доступных возможностей. Скорее вот это: если вам нужна дополнительная помощь логопеда, то на это могло уйти 4-5 месяцев.

Для меня и моей жены это было нормально, потому что у нас были деньги. Мы могли доплатить и сделать все быстрее, но многие люди не в том положении. Я чувствовал, что это должно быть доступно всем».

Луиза согласна: «Люди спрашивают, почему бы нам просто не отдать деньги на благотворительность. Дело не в деньгах, а в большем охвате: чтобы люди о нас узнавали и стали более осведомленными о проблемах детей с синдромом Дауна.

Мы с Ли не руководим группой, мы лишь часть этой группы, как и все другие. И делаем все, чтобы помочь».

В организации очень любят Карсли, который ни капли не изменился за годы: его описали как «очень простого и прям хорошего-хорошего парьня». После победы на молодежном Евро Ли привез трофей, чтобы показать парням из группы.

«Это круто! Я горжусь своим отцом. Мой папа – отличный тренер», – светился Коннор, которому сейчас уже 25.

А Карсли гордился сыном:

«Ценю этот опыт. Когда у нас появился Коннор, все в семье стали лучше благодаря ему. Он шумный, немного грубый, но хороший парень.

Мой сын никогда не лжет, не видит цвета кожи и религии. Он такой чистый. Именно таких людей без предрассудков я хочу видеть рядом с собой».

А какой Карсли тренер? Сначала не разбирался в схемах, сейчас – выиграл молодежный Евро

В игровой карьере Карсли не так много ярких моментов. Ли был работящим опорником, который отбирал мяч только для того, чтобы сразу отдать партнеру с хорошим пасом. Обычно он занимался этим в подвале Премьер-лиги и Чемпионшипе: поиграл в «Дерби», «Ковентри», «Блэкберне», «Бирмингеме» и «Эвертоне».

Но звездный час у него все-таки был. В сезоне-2004/05 «Эвертон» сверкнул при Дэвиде Мойесе и взлетел в топ-4: обставил «Ливерпуль» и залетел в квалификацию Лиги чемпионов.

Это фото из 2004-го: «Эвертон» впервые за 10 матчей (и пять лет) обыграл «Ливерпуль». Победу в дерби принес неожиданный гол Карсли. Кадр празднующей команды стал очень популярным у фанатов. Это фото – самое частое, которое подсовывают Карсли для автографа. Хотя Ли на нем даже нет.

«Это очень забавно. Люди до сих пор приносят его мне для автографа. Кажется, я единственный игрок «Эвертона», которого тут нет», – смеется Карсли.

Формально Ли все же на месте: он только что забил победный гол, упал на газон, и партнеры набросились на него. Мойес тоже вдохновился кадром и распечатал снимок для всех участников знакового дерби.

После «Эвертона» Карсли добрался до «Бирмингема»: родился в этом городе, но начинал карьеру в «Дерби» по наставлению отца. А после проблем с травмами доигрывал в «Ковентри». Там и стал тренером.

В 2013-м Ли впервые доверили роль временного. Настолько неожиданно даже для него, что он рассуждал: как обманом удержаться на работе?

Дело в том, что Карсли вообще ничего не понимал. В его первом матче «Ковентри» обыгрывал «Суиндон» в первом тайме, но уверенности не было. Карсли у раздевалки услышал спор игроков и не понимал, как действовать.

«Я знал себя и чувствовал, что очень далек от всего этого. Я думал: «Господи, я же ничего не понимаю». Если бы кто-то из игроков спросил, как играет наш соперник, меня бы сразу раскрыли. Я не мог подойти к тренерской доске, чтобы показать им.

Я понял, что нужно быть осторожным, иначе игра меня выплюнет», – вспоминал Карсли. «Суондон» же перевернул игру и победил.

Ли успокоился и прогрессировал: после опыта в «Ковентри» работал в «Шеффилд Юнайтед» (ассистентом), «Брентфорде» (в молодежке, временным и ассистентом), в «Манчестер Сити» U-18 и «Бирмингеме» (в молодежке, временным и ассистентом).

Конечно, особенно на Ли повлиял период на «Этихаде» и Гвардиола: Карсли ездил на стажировку в Каталонию, когда Пеп еще работал в «Барселоне». В Англии Гвардиола привлекал ирландца к тренировкам первой команды. В это же время Карсли готовил к основе Фила Фодена, Джейдона Санчо и Браима Диаса.

За 10 лет Карсли проделал путь от испуганного новичка до знатока тактики. На ЧМ-2022 тренерский штаб сборной Англии попросил у Ли отчет по Сенегалу. По словам одного из помощников Саутгейта, Карсли всех впечатлил: «Он говорил о расстановке Сенегала при владении и без мяча, о других вещах. Думаю, это было пугающе для Саутгейта. Мы задавали вопросы, а у него на все были ответы».

Из ассистента в Англии U-21 Карсли спрогрессировал в главного в U-20, а потом и в U-21. Главный успех – победа на молодежном Евро-2023 (первая для команды с 1984 года). Англии не пропустила ни одного мяча и победила в уникальном стиле.

Например, Эйнджел Гомес, который всегда играл ближе к атаке, упал в опорную зону и ярко дирижировал атаками. Теперь не так удивительно, что Гомес попал в первую заявку Карсли, да?

Джеймс Гарнер переместился из центра полузащиты на правый фланг обороны: Ли считал, что его техника поможет лучше контролировать мяч из этой зоны.

Энтони Гордона передвинули в центр атаки, и ему все понравилось: «Карсли – лучший тренер, с которым я работал. То, как мы играли – его заслуга, ведь он говорил нам, что делать. Возможно, это лучшая команда, в которой я играл – с точки зрения комбинаций у штрафной. Это был действительно элитный уровень. И точно заслуга Ли».

Харви Эллиотт поблагодарил Карсли за то, что тот «дал свободу наслаждаться футболом».

Вместе с Гомесом в центре поля солировал Кертис Джонс – кажется, парочка вообще не выполнила ни одного паса назад. Четыре из пяти голов на Евро Англия забила с наибольшим количеством передач за атаку.

Один из анонимных спикеров, ранее игравший с Карсли, сказал: «Он может вдохновить игроков не криками, а личным примером».

Тино Ливраменто подтверждает: «Он великолепный тренер, но как человек еще лучше».

Защитник «Ньюкасла» был важной частью команды Карсли, но из-за травмы пропустил Евро. Тренер, несмотря на нагрузку по ходу турнира, нашел время, чтобы позвонить Ливраменто и спросить о восстановлении. Многие в команде оценили этот жест.

В январе перехватить Карсли пыталась Ирландия, но Ли отказался от мечты: для него было честью играть за родину предков, но очень хотелось продолжить в Англии. Рой Кин злился: обвинил Федерацию в слабости и твердил, что Карсли нужно было забирать всеми способами.

Иронично, что дебют Ли в Англии – как раз против Ирландии.

«Ли – фантастический тренер, который знает большинство игроков нынешней сборной, потому что уже работал с ними. Мы уверены, что он хорошо выступит в предстоящих матчах», – отметил гендиректор ФА Марк Буллингем.

Вспоминая подобный путь Саутгейта и опираясь на успехи Карсли в молодежке, не покидает ощущение, что приставка «временный» в ближайшее время сотрется. И несмотря на звездную должность, приземленный Ли, как его описывает окружение, точно продолжит добрые дела в фонде помощи.

Два парня из Петербурга посмотрели «Красаву» и создали академию футбола для людей с синдромом Дауна. Они хотят сделать всех нас чуть внимательнее

Как Саутгейт стал таким осторожным человеком?

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill/Allsport, Jordan Mansfield, Michael Regan, Matthew Lewis, Carl Recine; East News /PAUL BARKER / AFP; dailystar.co.uk