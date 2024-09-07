Ирландии забили Райс и Грилиш, игравшие за их молодежку. А новый тренер англичан Карсли перепутал скамейки

И не пел гимн.

Ли Карсли стартовал в сборной Англии с победы над Ирландией (2:0) – такой близкой ему сборной. Спокойно увез три очка в первом английском матче в Дублине с 2015-го.

Правда, уже появляются претензии от болельщиков.

Тренер проигнорировал гимн – фанаты критикуют и требуют увольнения. Дебют – на стадионе первого матча за Ирландию

За пару дней до игры Карсли заявил, что не будет петь английский гимн. Но не из-за происхождения: «Это [исполнение гимна] то, с чем у меня всегда были проблемы, когда играл за Ирландию. К паузе между разминкой и выходом на поле прибавляется задержка с гимнами. Я всегда был сосредоточен на игре и своих первых действиях в матче. В тот период я действительно опасался, что это может меня отвлечь».

Фанаты не оценили – массово критикуют тренера в соцсетях и даже требуют его увольнения. Считают отказ от гимна предательством.

Первая игра во главе сборной Англии – в Дублине на «Авива-Стэдиум». Особенное место: именно здесь Карсли в 1997-м дебютировал за ирландцев в матче против Румынии в отборе к ЧМ-1998. Правда, сделал это на бывшем стадионе «Лэнсдоун Роуд»: в 2007-м его снесли и на этом месте уже построили нынешний.

Перед матчем Карсли даже перепутал скамейки – после выхода из подтрибунного помещения «Авива-Стэдиум» направился на ирландскую!

Ему тут же напомнили, что английская в другой стороне – и с улыбкой выпроводили.

Англия без проблем раскатала Ирландию 2:0, а оба гола забили игроки с ирландскими корнями – Деклан Райс (у него 1+1) и Джек Грилиш! В отличие от Грилиша, Райс праздновать не стал.

Эмоции Карсли тоже наверняка смешанные – все из-за происхождения.

Карсли родился в Англии, но играл за Ирландию из-за корней и меньшей конкуренции. В январе мог возглавить ирландцев после провала в отборе на Евро-2024

Карсли играл за сборную Ирландии, несмотря на то, что родился в Бирмингеме. Хотя мог выступать и за англичан: передумал в том числе из-за корней по бабушке и дедушке.

Они были родом из поселка Данмануи в графстве Корк. Ли рассказывал, что двоюродные братья учили его играть в гэльский футбол (ирландский национальный вид спорта). Английские корни у него тоже есть: по бабушке и дедушке по отцовской линии.

Первыми на Ли вышли из молодежной сборной Англии в 1995-м: пригласила на международный турнир в Тулоне. Полузащитник согласился, но позже серьезно травмировался и вылетел на несколько месяцев. Пролетел мимо сборной.

В том же году с Карсли связался Морис Сеттерс, помощник главного тренера Ирландии Джека Чарльтона, и предложил приехать в молодежку. «Это было странно, – признавался Карсли. – Только что я был в подавленном состоянии [из-за травмы], а теперь я думаю, к какой из двух команд присоединиться».

Все решил разговор с тренером «Дерби» Джимом Смитом: Карсли услышал, что вызов в Англию получить сложнее, и нужно пользоваться возможностью сверкнуть в Ирландии. После этого футболист долго не думал – следующим утром в 3:30 встал и поехал в паспортный стол.

Приглашение Карсли вписывалось в стратегию тренера Джека Чарльтона по приглашению в сборную игроков, родившихся в Англии и Шотландии: искали всех с корнями. Хотя трудности все равно сохранялись, о них рассказывал бывший полузащитник Кевин Килбэйн (родом из Престона): «Ли говорил, что игрокам, родившимся в Англии или говорившим с английским акцентом, приходилось работать вдвойне усерднее, чтобы завоевать уважение в Ирландии и считаться своим. Я чувствовал это, так было тогда и, возможно, остается сейчас, хоть и в меньшей степени. Но в 1990-е, определенно, когда мы с Ли впервые попали в команду, мы все чувствовали, что нас говорят: «На самом деле ты не ирландец, но ты здесь».

В середине ноября Ли дебютировал за ирландскую молодежку против Португалии: получил 1:3 в квалификации ЧЕ U-21 и забыл про сборную на следующие два года. Вернулся уже во взрослую команду в 1997-м: сыграл против Румынии в отборе на ЧМ-1998 и за следующие 11 лет накопил 40 матчей.

Карсли позже объяснял, что не выбрал англичан, потому что «мог бы ждать следующего звонка целую вечность». Ирландский дедушка Ли был в восторге от итогового решения, а сам игрок был доволен тем, как все сложилось.

Не все было идеально: иногда Карсли и тут не попадал в состав, из-за этого злился и уходил из сборной в 2004-м – через два года вернулся.

Однако он ценит время, проведенное в команде. Признавался совсем недавно, после перехода к основной команде Англии: «Это действительно важный этап в моей карьере – горжусь,что провел 40 матчей за сборную Ирландии. Не меньше горжусь, что сегодня меня назначили временным тренером Англии. Быть главным тренером – огромное достижение, не хочу недооценивать это. Я определенно горжусь своим наследием».

Главные тренерские успехи в карьере Карсли – как раз в английских молодежках. После работы в ряде клубов Карсли в 2018-м попал ассистентом в сборную до 21 года, а в 2020-м он впервые возглавил команду (ему доверили сборную U-20).

В 2021-м он стал главным в сборной U-21, а в 2023-м выиграл с ней чемпионат Европы (первый английский титул этого возраста с 1984-го). По пути команда обыграла Германию (2:0) и Португалию (1:0), а в финале справилась с Испанией (1:0). За весь турнир англичане не пропустили ни одного гола.

Через 30 лет Карсли снова пришлось выбирать между Англией и Ирландией – уже как тренеру. В ноябре 2023-го ирландцы уволили Стивена Кенни за провал в квалификации Евро-2024 (четвертое место из пяти, ниже только Гибралтар). Первым делом подумали про Ли Карсли и в январе связались с ним, но не сложилось. Команду возглавил Хеймир Хадльгримссон – творец той самой сенсационной Исландии-2016.

Вот подробности от самого Карсли: «Переговоры были неформальные и приятные, они продолжались около часа. Было приятно узнать, о чем они думают, и понять, готов ли я сделать следующий шаг. Однако дальше дело не пошло, я не настаивал».

Уже в этом августе Ли временно подхватил сборную Англии после ухода Гарета Саутгейта, первый же матч – против Ирландии.

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Фото: Gettyimages /Carl Recine, Matthew Lewis, Laurence Griffiths; East News /AP Photo/Dave Thompson