Алексей Игонин: «Переход Миранчука в «Сьон» подтверждает, что у нас невысокий уровень футбола и игроков»

Теги Локомотив Алексей Игонин премьер-лига Россия Сьон высшая лига Швейцария Антон Миранчук Футбол

Алексей Игонин высказался о возможном переходе Антона Миранчука в «Сьон».

«Переход Антона Миранчука в «Сьон» в очередной раз подтверждает, что у нас невысокий уровень футбола и игроков. Факт есть факт. Если один из лучших российских футболистов не может закрепиться в европейском чемпионате, то о чем можно говорить дальше?

Он хотел уехать в Европу, но не было возможности остаться в хорошем клубе. А в Европе все хотят играть. Антон и многие российские специалисты предполагали, что будущий клуб будет выглядеть несколько иначе. Но надо трезво смотреть на вещи», – сказал экс-полузащитник «Зенита».

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Переход Миранчука говорит только о том, что Шпинев потерял связь с реальностью
+5
0
+5
Ответ Фут.Боль
Подтверждают, что невысокий уровень.Оба не играют и игроками основы вряд ли станут. По сути сейчас в Европе только Головин есть, который играет и является игроком высокого класса. Уровень наших игроков РПЛ на данный момент вообще сложно оценивать.
"Игроками основы вряд ли станут"
Мне вот интересно на чем основаны такие суждения. Захарян в прошлом сезоне был железным игроком ротации, в этом сезоне ему отдали 8ку, которая освободилась после ухода Мерино, тренер постоянно положительно отзывается о нем.
Вот лижь бы как то захейтить наших игроков и рубануть плюсиков на таком же стаде хейтеров.
Я более чем уверен, что вы даже не знаете на какой позиции играет Захарян в Сосьедаде.
+6
-2
+4
Ответ trav
А что подтверждают переходы Сафонова и Захаряна? Такое чувство что все эти "эксперты" не просыхают
Подтверждают, что невысокий уровень.Оба не играют и игроками основы вряд ли станут. По сути сейчас в Европе только Головин есть, который играет и является игроком высокого класса. Уровень наших игроков РПЛ на данный момент вообще сложно оценивать.
+8
-5
+3
Ответ Billy Jean
А о чем может говорить переход Алексея Игонина в никуда?
а в чем он не прав? он по полочкам разложил почему и как у нас невысокий уровень футбола. Давай теперь ты разложи по полкам обратное. Или только балаболить можешь?
+3
0
+3
А что подтверждают переходы Сафонова и Захаряна?
Такое чувство что все эти "эксперты" не просыхают
+3
-1
+2
Они ещё за этот невысокий уровень хотят чемодан бабла
+1
0
+1
говорит о том, что РПЛ сильнее, если у нас игрок никому не интересен, а там готовы брать и платить
+1
0
+1
Да какой один из лучших? Мертвый 2 сезона уже
0
0
0
Сьон, Сосьедад..
0
0
0
Ответ trav
А что подтверждают переходы Сафонова и Захаряна? Такое чувство что все эти "эксперты" не просыхают
То что бывают исключения раз в несколько лет .
Захарян дай бог чтобы у него все получилось но прошлый сезон не о чем
Миранчук так и не закрепился в основе и уехал в Америку
Сафонов только перешёл, ну и к сожалению будет сидеть больше чем играть, а дальше как сложится его карьера никто не знает, но шанс что она пойдет вниз как по мне выше чем в гору
Головин всю карьеру в Монако..один трофей и то в ЦСКА и 9 матчей в лч за монако.ну так себе карьера ..
+1
-1
0
Ответ trav
А что подтверждают переходы Сафонова и Захаряна? Такое чувство что все эти "эксперты" не просыхают
Это не эксперт, это Рио Дэ Москва
0
0
0
Ответ Dezex
"Игроками основы вряд ли станут" Мне вот интересно на чем основаны такие суждения. Захарян в прошлом сезоне был железным игроком ротации, в этом сезоне ему отдали 8ку, которая освободилась после ухода Мерино, тренер постоянно положительно отзывается о нем. Вот лижь бы как то захейтить наших игроков и рубануть плюсиков на таком же стаде хейтеров. Я более чем уверен, что вы даже не знаете на какой позиции играет Захарян в Сосьедаде.
Даже смотрел несколько игр. Абсолютно сырой Арсен для Ла Лиги, ему нужно впахивать очень сильно, чтобы стать игроком основы. А слова тренера - это просто чтобы подбодрить и помочь быстрее адаптироваться. Гасперини тоже всегда твердил, что Леха Миранчук очень важен и его вообще на замену Иличичу берут, а толком за Аталанту и не заиграл, но хотя бы трофей взял, уже плюс. Буду рад ошибиться насчет Арсена, но пока у меня такое мнение.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий