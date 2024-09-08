Алексей Игонин: «Переход Миранчука в «Сьон» подтверждает, что у нас невысокий уровень футбола и игроков»
Алексей Игонин высказался о возможном переходе Антона Миранчука в «Сьон».
«Переход Антона Миранчука в «Сьон» в очередной раз подтверждает, что у нас невысокий уровень футбола и игроков. Факт есть факт. Если один из лучших российских футболистов не может закрепиться в европейском чемпионате, то о чем можно говорить дальше?
Он хотел уехать в Европу, но не было возможности остаться в хорошем клубе. А в Европе все хотят играть. Антон и многие российские специалисты предполагали, что будущий клуб будет выглядеть несколько иначе. Но надо трезво смотреть на вещи», – сказал экс-полузащитник «Зенита».
Мне вот интересно на чем основаны такие суждения. Захарян в прошлом сезоне был железным игроком ротации, в этом сезоне ему отдали 8ку, которая освободилась после ухода Мерино, тренер постоянно положительно отзывается о нем.
Вот лижь бы как то захейтить наших игроков и рубануть плюсиков на таком же стаде хейтеров.
Я более чем уверен, что вы даже не знаете на какой позиции играет Захарян в Сосьедаде.
Такое чувство что все эти "эксперты" не просыхают
Захарян дай бог чтобы у него все получилось но прошлый сезон не о чем
Миранчук так и не закрепился в основе и уехал в Америку
Сафонов только перешёл, ну и к сожалению будет сидеть больше чем играть, а дальше как сложится его карьера никто не знает, но шанс что она пойдет вниз как по мне выше чем в гору
Головин всю карьеру в Монако..один трофей и то в ЦСКА и 9 матчей в лч за монако.ну так себе карьера ..