Булыкин о Миранчуке в «Сьоне»: «Сомнительный трансфер. Из-за большой зарплаты у Антона не получается устроиться в России. Если «Зенит» предлагал бы контракт, он бы пошел»

Дмитрий Булыкин считает переход Антона Миранчука в «Сьон» сомнительным.

«Сомнительный трансфер по всем причинам. Но тяжело уехать сразу в хороший клуб. Поэтому ребята хотят перейти в какой-нибудь, а уже там доказывать и показываться свое мастерство. Правильная ли это тактика? Если нет других вариантов, то да.

Из-за большой зарплаты, больших агентских у Миранчука не получается устроиться в России. Хотя он может еще здесь играть, все знакомо. Но, когда ты уходишь из команды, надо хотя бы приблизительно иметь запасные варианты. Агент должен был что-то сказать. В «Локомотиве» уже был контракт, но игрок решил попробовать что-то другое.

Если «Зенит» предлагал бы контракт Миранчуку, он бы пошел. А тут он уже долго сидит, не может найти клуб, и скоро это станет серьезной проблемой. Надо куда-то переходить, и начинать играть», – сказал экс-игрок «Локомотива».