Булыкин о Миранчуке в «Сьоне»: «Сомнительный трансфер. Из-за большой зарплаты у Антона не получается устроиться в России. Если «Зенит» предлагал бы контракт, он бы пошел»

Теги Локомотив Зенит Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Сьон высшая лига Швейцария Антон Миранчук Футбол

Дмитрий Булыкин считает переход Антона Миранчука в «Сьон» сомнительным.

«Сомнительный трансфер по всем причинам. Но тяжело уехать сразу в хороший клуб. Поэтому ребята хотят перейти в какой-нибудь, а уже там доказывать и показываться свое мастерство. Правильная ли это тактика? Если нет других вариантов, то да.

Из-за большой зарплаты, больших агентских у Миранчука не получается устроиться в России. Хотя он может еще здесь играть, все знакомо. Но, когда ты уходишь из команды, надо хотя бы приблизительно иметь запасные варианты. Агент должен был что-то сказать. В «Локомотиве» уже был контракт, но игрок решил попробовать что-то другое. 

Если «Зенит» предлагал бы контракт Миранчуку, он бы пошел. А тут он уже долго сидит, не может найти клуб, и скоро это станет серьезной проблемой. Надо куда-то переходить, и начинать играть», – сказал экс-игрок «Локомотива».

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2 комментария
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Да ладно, нормальный вариант.
Для РПЛ у него цена-качество не очень, и сам хочет за границу.

Уровень у него не прям для Серии А, так что пожить и поработать в Швейцарии вполне вариант. А если вдруг начнет там феерить, переберется дальше в чемпионат посильнее.
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