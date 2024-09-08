Семин о Миранчуке в «Сьоне»: «Большой вопрос, почему не остается в РПЛ. Он может играть в любой команде, как в российской, так и европейской»

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Сьон высшая лига Швейцария возможные трансферы Антон Миранчук Спорт-Экспресс Футбол

Юрий Семин отреагировал на возможный трансфер Антона Миранчука в «Сьон».

Ранее сообщалось, что 28-летний игрок сегодня должен пройти медосмотр в швейцарском клубе. Полузащитник покинул «Локомотив» этим летом в статусе свободного агента.

– Антон – это игрок, который может играть в любой команде, как в российской, так и европейской. Для меня большой вопрос, почему он не остается в РПЛ. Наверное, его надо задавать агентам.

Если все-таки он перейдет в «Сьон», то пожелаем ему удачи. Он – талантливый футболист высокого уровня.

– Швейцария для него скромный чемпионат?

– Думаю, для него сегодня самое главное играть и не терять тот уровень, который у него был. Долгие простои иной раз игрока отбрасывают далеко назад, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Миранчук будет получать 1,5 млн евро в год в «Сьоне». Антон летит в Швейцарию заключать контракт на 2 года (Иван Карпов)

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2 комментария
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Ну это как в Чайку Песчанокопское перейти, вот примерно такая команда, поможет она ему уровень держать...
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