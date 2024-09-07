Глушаков о сборной: «Я бы поехал играть в Ханой. В любом матче сыграю, карьеру в национальной команде не завершил еще»

Денис Глушаков заявил, что готов продолжить выступать за сборную России.

«Россия поехала во Вьетнам, чтобы проверить свои силы и посмотреть на азиатскую лигу. В любом случае эти игры идут в зачет , и сборная России должна играть.

Эти матчи неинтересны? А что делать, если соперников нет? Сыграть против Медиалиги в России? Да нет, это бред и глупость.

Я бы поехал играть в Ханой за сборную, в любой игре сыграю – карьеру в национальной команде не завершил еще», – сказал 37-летний полузащитник «Химок».

Напомним, товарищеский матч с , который должен был состояться сегодня, был отменен из-за неблагоприятных погодных условий.