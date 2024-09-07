Глушаков о сборной: «Я бы поехал играть в Ханой. В любом матче сыграю, карьеру в национальной команде не завершил еще»

Теги Химки премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА Сборная Таиланда по футболу Денис Глушаков Футбол

Денис Глушаков заявил, что готов продолжить выступать за сборную России.

«Россия поехала во Вьетнам, чтобы проверить свои силы и посмотреть на азиатскую лигу. В любом случае эти игры идут в зачет ФИФА, и сборная России должна играть.

Эти матчи неинтересны? А что делать, если соперников нет? Сыграть против Медиалиги в России? Да нет, это бред и глупость.

Я бы поехал играть в Ханой за сборную, в любой игре сыграю – карьеру в национальной команде не завершил еще», – сказал 37-летний полузащитник «Химок».

Напомним, товарищеский матч с Таиландом, который должен был состояться сегодня, был отменен из-за неблагоприятных погодных условий.

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2 комментария
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Глушаков, ты в сборную Вьетнама попросись, как раз по своему уровню, мож возьмут?)
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Глушаков: "Карьеру в национальной команде не завершил ещё".
К несчастью для Дениса, "национальная команда" уже давно завершила карьеру с ним.
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