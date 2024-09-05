Бывший пресс-атташе «Локо» Бодров о Глушакове: «Летели с январского сбора – февральский уже в «Зените» планировался. Денис говорил спасибо, угощал коньяком – потом срывалось»

Бывший пресс-атташе «Локо» рассказал, что Денис Глушаков мог перейти в «Зенит».

Андрей Бодров прокомментировал слова Дениса Глушакова об уходе Александра Соболева из «Спартака»: «Я бы в «Зенит» никогда не перешел, три раза им отказывал. Это его жизнь, его судьба».

«Было близко. Летели с январского сбора, Денис говорил спасибо и угощал коньяком – февральский сбор планировался уже в «Зените».

А потом срывалось. Так что верим», – написал Бодров в телеграм-канале.

Денис Глушаков: «Когда меня звали в «Зенит», Медведев болел за «Динамо». К Александру Ивановичу хорошо отношусь – виделись, общались, прикалывались»