Бывший пресс-атташе «Локо» Бодров о Глушакове: «Летели с январского сбора – февральский уже в «Зените» планировался. Денис говорил спасибо, угощал коньяком – потом срывалось»
Бывший пресс-атташе «Локо» рассказал, что Денис Глушаков мог перейти в «Зенит».
Андрей Бодров прокомментировал слова Дениса Глушакова об уходе Александра Соболева из «Спартака»: «Я бы в «Зенит» никогда не перешел, три раза им отказывал. Это его жизнь, его судьба».
«Было близко. Летели с январского сбора, Денис говорил спасибо и угощал коньяком – февральский сбор планировался уже в «Зените».
А потом срывалось. Так что верим», – написал Бодров в телеграм-канале.
Денис Глушаков: «Когда меня звали в «Зенит», Медведев болел за «Динамо». К Александру Ивановичу хорошо отношусь – виделись, общались, прикалывались»
С другой стороны, помнится, на каком-то телевизионном шоу, будучи игроком Локо, говорил, что никогда не перейдет в Спартак. "Ненавижу Спартак" или что-то такое с улыбкой на лице =)
- Спартак или Зенит?
- Зенит. Спартак я не люблю
- Почему?
- Не знаю, в последнее время особенно, когда... (неразборчиво)
- Когда обыгрывать вас стали?
- Я их ненавижу, да. (смеётся)
Любой агент любого игрока ведет переговоры со всеми клубами - эффективный метод мягкого давления на нужную команду при переговорах.
Ну что еще от него ждать?))