Бывший пресс-атташе «Локо» Бодров о Глушакове: «Летели с январского сбора – февральский уже в «Зените» планировался. Денис говорил спасибо, угощал коньяком – потом срывалось»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Денис Глушаков Андрей Бодров Александр Соболев Футбол

Бывший пресс-атташе «Локо» рассказал, что Денис Глушаков мог перейти в «Зенит».

Андрей Бодров прокомментировал слова Дениса Глушакова об уходе Александра Соболева из «Спартака»: «Я бы в «Зенит» никогда не перешел, три раза им отказывал. Это его жизнь, его судьба».

«Было близко. Летели с январского сбора, Денис говорил спасибо и угощал коньяком – февральский сбор планировался уже в «Зените».

А потом срывалось. Так что верим», – написал Бодров в телеграм-канале.

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21 комментарий
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Ответ RAMIK
Глушак имел ввиду после Спартака. Журналисты очень дешевые нынче.
После того самого Спартака, в который он говорил не перейдёт?))
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А после того как срывалось и трезвел, убеждал себя, что сам отказался от перехода.
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Ответ АланСмити
После того самого Спартака, в который он говорил не перейдёт?))
Справедливости ради, он не говорил, что не перейдёт в Спартак, он говорил, что ненавидит Спартак))
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то есть Глушаков начал бухать еще до перехода в Спартак?
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Это он, типа, от трансфера в Зенит так отказывался, что планировал провести следующий сбор в Зените и по этому поводу угощал всех коньяком? Ню-ню...
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Глушак имел ввиду после Спартака. Журналисты очень дешевые нынче.
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а утром наступало похмелье
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Ответ Матвей Суицидин
то есть Глушаков начал бухать еще до перехода в Спартак?
Именно. В Локо он начал отмечать будущий контракт с Зенитом и напился до того, что спьяну по ошибке подписал контракт со Спартаком. А когда протрезвел - бы было уже ничего не сделать.
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Очевидно, что речь идет о переходе в Зенит после периода в Спартаке.

С другой стороны, помнится, на каком-то телевизионном шоу, будучи игроком Локо, говорил, что никогда не перейдет в Спартак. "Ненавижу Спартак" или что-то такое с улыбкой на лице =)
+3
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Ответ Archi_27
Очевидно, что речь идет о переходе в Зенит после периода в Спартаке. С другой стороны, помнится, на каком-то телевизионном шоу, будучи игроком Локо, говорил, что никогда не перейдет в Спартак. "Ненавижу Спартак" или что-то такое с улыбкой на лице =)
Это было, когда один ныне иноагент предлагал выбрать из двух вариантов:
- Спартак или Зенит?
- Зенит. Спартак я не люблю
- Почему?
- Не знаю, в последнее время особенно, когда... (неразборчиво)
- Когда обыгрывать вас стали?
- Я их ненавижу, да. (смеётся)
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Ответ Матвей Суицидин
то есть Глушаков начал бухать еще до перехода в Спартак?
Глушаков начал бухать еще до начала игр за Локомотив
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вроде как между сборами. Форму набирают после самого тяжелого первого и тут коньяк? Причем тут Коньяк? не в отпуск же летят
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Это даже по телеку показывали: Бодров и Глушаков сидят в самолете и Глушаков говорит стюарду: Мальчик! Водочки нам принеси! Мы в Спартак летим
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Это Глушаков свой сон рассказывал, а потом наступали будни наяву и так не раз происходило перед продлением контракта. Набивал себе цену, что зовут в Зенит.
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Бодров какой-то вылез! )) Временно без работы, что ли? Решил стать инсайдером, типа И.Карпова?! ) Вообще-то такого рода подробности не принято разглашать приличным людям! Ты еще расскажи, чем закусывали, и прочее. )
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Складывается впечатление , Глушак просто - п..... Ол!
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От создателей серии хитов ’’почти Подписали’’: Кака, Неймара, Холанда.

Любой агент любого игрока ведет переговоры со всеми клубами - эффективный метод мягкого давления на нужную команду при переговорах.
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Бодров такое же резиновое изделие как и Глушаков. Жаба да гадюка.
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Это был не Глушак, вы перепутали. Глушак это самогонный потребитель.
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Изделие № 2 еще и ### как дышит...
Ну что еще от него ждать?))
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Пусть настоится. Чуть позже зайду.
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