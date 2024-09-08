Анчелотти о Винисиусе, Мбаппе и Родриго: «Реал» – крупнейший клуб мира, здесь самые выдающиеся игроки. Нужно уметь поставить их качества на службу команде»
Карло Анчелотти назвал «Реал» крупнейшим клубом мира.
Главный тренер мадридцев ответил на вопрос о том, как разместить на поле Винисиуса, Килиана Мбаппе и Родриго.
«У «Реала» очень высокие требования, потому что это крупнейший клуб в мире. Здесь самые выдающиеся игроки. Нужно уметь поставить их качества на службу клубу. Это то, что мы пытаемся делать каждый год.
Новички, такие как Килиан и Эндрик, адаптируются очень хорошо. Мы собираемся провести отличный сезон, участвуя во всех турнирах.
Побеждать очень сложно, но наша обязанность – бороться в каждом матче, как и всегда в этом клубе. Никогда не сдаваться и сражаться до конца. Это то, что ты должен делать, когда надеваешь эту футболку», – сказал главный тренер «Реала».