Анчелотти о Винисиусе, Мбаппе и Родриго: «Реал» – крупнейший клуб мира, здесь самые выдающиеся игроки. Нужно уметь поставить их качества на службу команде»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Родриго Эндрик Футбол

Карло Анчелотти назвал «Реал» крупнейшим клубом мира.

Главный тренер мадридцев ответил на вопрос о том, как разместить на поле Винисиуса, Килиана Мбаппе и Родриго.

«У «Реала» очень высокие требования, потому что это крупнейший клуб в мире. Здесь самые выдающиеся игроки. Нужно уметь поставить их качества на службу клубу. Это то, что мы пытаемся делать каждый год.

Новички, такие как Килиан и Эндрик, адаптируются очень хорошо. Мы собираемся провести отличный сезон, участвуя во всех турнирах.

Побеждать очень сложно, но наша обязанность – бороться в каждом матче, как и всегда в этом клубе. Никогда не сдаваться и сражаться до конца. Это то, что ты должен делать, когда надеваешь эту футболку», – сказал главный тренер «Реала».

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1 комментарий
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Как то встретились Кашшаи, Чакыр, Оливер, Орсато, Клатенбург, Перес и обсуждали, что нужно делать вардрид великим ))
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