Анчелотти о Винисиусе, Мбаппе и Родриго: «Реал» – крупнейший клуб мира, здесь самые выдающиеся игроки. Нужно уметь поставить их качества на службу команде»

Карло Анчелотти назвал «Реал» крупнейшим клубом мира.

Главный тренер мадридцев ответил на вопрос о том, как разместить на поле , и .

«У « » очень высокие требования, потому что это крупнейший клуб в мире. Здесь самые выдающиеся игроки. Нужно уметь поставить их качества на службу клубу. Это то, что мы пытаемся делать каждый год.

Новички, такие как Килиан и , адаптируются очень хорошо. Мы собираемся провести отличный сезон, участвуя во всех турнирах.

Побеждать очень сложно, но наша обязанность – бороться в каждом матче, как и всегда в этом клубе. Никогда не сдаваться и сражаться до конца. Это то, что ты должен делать, когда надеваешь эту футболку», – сказал главный тренер «Реала».