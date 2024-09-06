Посол Бразилии в Испании о словах Винисиуса: «Фразу вырвали из контекста. Он не сказал, что ЧМ должен пройти в другом месте, он критиковал расизм»

Посол Бразилии в Испании прокомментировал высказывания Винисиуса.

Ранее бразильский вингер « » заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».

– Хотелось бы спросить, что вы думаете о заявлениях Винисиуса?

– Очень опасно комментировать фразу, вырванную из контекста. Винисиус не сказал, что чемпионат мира должен быть проведен в другом месте, он критиковал расизм, и, думаю, мы все с этим согласны. – очень приятная страна для жизни, он любит Испанию и «Реал».

Я знаю Испанию и считаю, что столица переживает свои лучшие времена, и нет другого европейского города, который мог бы предложить лучшие условия для жизни. Думаю, в другом моменте интервью он даже признал, что произошли положительные изменения по этой теме, что три человека были осуждены за расистские преступления.

Я думаю, вместо того, чтобы сосредотачиваться на одном комментарии, нам стоит обратить внимание на то, что этот игрок переживает каждый раз, и поддержать борьбу с расизмом, которая является приоритетом как для Испании, так и для Бразилии.

– Вы не думаете, что стоило бы как-то уточнить свои слова? Ведь он также сказал, что чемпионат мира стоит перенести...

– Но это не все, что он сказал. И это, как правило, проблема, когда фразу вырывают из контекста. Думаю, расизм существует во всем мире, и то, что отличает одну страну от другой, – это способ борьбы с ним. И я считаю, что Испания сделала много для изменения подхода к расизму. Сегодня ситуация, безусловно, гораздо лучше, чем была раньше.

– Вы считаете, что чемпионат мира 2030 года должен пройти в Испании?

– Думаю, он должен пройти здесь. И если бы я мог, я бы остался здесь до 2030 года, к сожалению, это невозможно (смеется), – сказал посол Бразилии в Испании Орландо Лейте.