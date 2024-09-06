Посол Бразилии в Испании о словах Винисиуса: «Фразу вырвали из контекста. Он не сказал, что ЧМ должен пройти в другом месте, он критиковал расизм»

Теги Реал Мадрид Ла Лига чемпионат мира ЧМ-2030 Политика Винисиус Жуниор Футбол

Посол Бразилии в Испании прокомментировал высказывания Винисиуса.

Ранее бразильский вингер «Реала» заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».

Хотелось бы спросить, что вы думаете о заявлениях Винисиуса?

– Очень опасно комментировать фразу, вырванную из контекста. Винисиус не сказал, что чемпионат мира должен быть проведен в другом месте, он критиковал расизм, и, думаю, мы все с этим согласны. Испания – очень приятная страна для жизни, он любит Испанию и «Реал».

Я знаю Испанию и считаю, что столица переживает свои лучшие времена, и нет другого европейского города, который мог бы предложить лучшие условия для жизни. Думаю, в другом моменте интервью он даже признал, что произошли положительные изменения по этой теме, что три человека были осуждены за расистские преступления.

Я думаю, вместо того, чтобы сосредотачиваться на одном комментарии, нам стоит обратить внимание на то, что этот игрок переживает каждый раз, и поддержать борьбу с расизмом, которая является приоритетом как для Испании, так и для Бразилии.

Вы не думаете, что Винисиусу стоило бы как-то уточнить свои слова? Ведь он также сказал, что чемпионат мира стоит перенести...

– Но это не все, что он сказал. И это, как правило, проблема, когда фразу вырывают из контекста. Думаю, расизм существует во всем мире, и то, что отличает одну страну от другой, – это способ борьбы с ним. И я считаю, что Испания сделала много для изменения подхода к расизму. Сегодня ситуация, безусловно, гораздо лучше, чем была раньше.

Вы считаете, что чемпионат мира 2030 года должен пройти в Испании?

– Думаю, он должен пройти здесь. И если бы я мог, я бы остался здесь до 2030 года, к сожалению, это невозможно (смеется), – сказал посол Бразилии в Испании Орландо Лейте.

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15 комментариев
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Он все-таки сказал, что "если к 2030 году ситуация не улучшится, то надо будет найти другое место для проведения чемпионата мира"
И это уже фактически полная цитата
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"Наглая подтасовка звука", "вырвали из контекста", и тому подобное. Ну вы знаете.
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У них в фавелах миллионы нищих, а их волнует зажравшийся миллионер расист, которого просто нормально не воспитывали родители !!! Что с этим миром не так !
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Начинается отбеливание Виникиуса)
Такими темпами как бы от него действительно фаны сливок не отвернулись)
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Ответ Homelander_666
Так и есть, но испанцы порвались от того, что Винисиус назвал страну расистской. Вот только он этого не говорил) Популярное испанское шоу вырвало слова из контекста. Винисиус, сказал, что не считает Испанию страной расистов и что расистами является небольшая группа людей. Уже по-другому звучит, не так ли? В Чирингито (название шоу) обожают вырывать фразы из контекста и подтасовывать факты.
Я знаю, уже читал об этом. Он не говорил, что Испания вся расистская, но сказал, что "нужно перенести, если ситуация не изменится".
В общем-то уже не важно. Новую порцию получит уже скоро. Часть - за дело, часть - нет
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Мне кажется он хотел, что бы расизм проходил в другом месте. Но выбрали его, вот и увиливает.
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Ответ Homelander_666
Так и есть, но испанцы порвались от того, что Винисиус назвал страну расистской. Вот только он этого не говорил) Популярное испанское шоу вырвало слова из контекста. Винисиус, сказал, что не считает Испанию страной расистов и что расистами является небольшая группа людей. Уже по-другому звучит, не так ли? В Чирингито (название шоу) обожают вырывать фразы из контекста и подтасовывать факты.
А, ну то есть требование перенести ЧМ из-за небольшой кучи людей (по мнению же самого Винисиуса) это норм?
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Отправила мать сына за сметаной.
Приходит в магазин, кладет бидон на прилавок:
- Мальчик, тебе чего?
- Мама сказала купить сметаны.
- Полный бидон наливать?
- Мама сказала - полный.
Налила ему полный бидон и говорит:
- Теперь давай деньги.
- Мама сказала - деньги в бидоне..
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Да ладно, все всё поняли правильно.
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Аргентина vs Франция , теперь Испания vs Бразилия.Латиносы накидывают. Евросы обижаются
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Думаю, это последний год Вини в Реале, дальше в Аравию)
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Ответ Saint_Jimmy
"Наглая подтасовка звука", "вырвали из контекста", и тому подобное. Ну вы знаете.
Ещё можно дипфейк, кстати.
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Ответ Alex1104
Я знаю, уже читал об этом. Он не говорил, что Испания вся расистская, но сказал, что "нужно перенести, если ситуация не изменится". В общем-то уже не важно. Новую порцию получит уже скоро. Часть - за дело, часть - нет
Согласен. Словами про ЧМ сам подставился. Без них вопросов бы вообще не было.
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