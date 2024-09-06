Посол Бразилии в Испании о Винисиусе: «Он не уклоняется и реагирует на оскорбления, потому его стараются задеть сильнее. Цель – вывести его из равновесия»

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Политика Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Посол Бразилии в Испании высказался о нападках в сторону Винисиуса.

Ранее бразильский вингер «Реала» заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».

Почему, по вашему мнению, это [расистские оскорбления] так часто случается с Винисиусом?

– Я думаю, потому что Винисиус не уклоняется и реагирует на оскорбления. Потому его стараются задеть сильнее. Они могут вывести его из равновесия во время матча, полагаю, это их цель. Хотя мотив может быть таков, я считаю, что расистские оскорбления недопустимы.

Мэр Мадрида попросил его пересмотреть свои слова. Считаете ли вы, что ему стоит это сделать?

– Ну, я думаю, что в этом нет необходимости, потому что, как я уже сказал, его слова были вырваны из контекста. И если спросить Винисиуса, ему бы очень хотелось, чтобы чемпионат мира прошел в Мадриде, в Испании, потому что это его второй дом.

Поэтому я думаю, что не нужно пересматривать слова. Он тут же упомянул, насколько хорошо жить в Испании, в Мадриде. Как я уже сказал, это был момент, вырванный из контекста, – сказал посол Бразилии в Испании Орландо Лейте.

Посол Бразилии в Испании о словах Винисиуса: «Фразу вырвали из контекста. Он не сказал, что ЧМ должен пройти в другом месте, он критиковал расизм»

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1 комментарий
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Это яснее летнего солнечно неба. Только недалекий Винисиус не может додуматься (хотя, со временем кажется, что это все ему на руку и специально продолжает разыгрывать черную карту, ибо сомнительно, что в его окружении не понимают очевидных вещей).
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