Посол Бразилии в Испании о Винисиусе: «Он не уклоняется и реагирует на оскорбления, потому его стараются задеть сильнее. Цель – вывести его из равновесия»

Посол Бразилии в Испании высказался о нападках в сторону Винисиуса.

Ранее бразильский вингер « » заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».

– Почему, по вашему мнению, это [расистские оскорбления] так часто случается с ?

– Я думаю, потому что Винисиус не уклоняется и реагирует на оскорбления. Потому его стараются задеть сильнее. Они могут вывести его из равновесия во время матча, полагаю, это их цель. Хотя мотив может быть таков, я считаю, что расистские оскорбления недопустимы.

– Мэр Мадрида попросил его пересмотреть свои слова. Считаете ли вы, что ему стоит это сделать?

– Ну, я думаю, что в этом нет необходимости, потому что, как я уже сказал, его слова были вырваны из контекста. И если спросить Винисиуса, ему бы очень хотелось, чтобы чемпионат мира прошел в Мадриде, в Испании, потому что это его второй дом.

Поэтому я думаю, что не нужно пересматривать слова. Он тут же упомянул, насколько хорошо жить в Испании, в Мадриде. Как я уже сказал, это был момент, вырванный из контекста, – сказал посол Бразилии в Испании Орландо Лейте.

Посол Бразилии в Испании о словах Винисиуса: «Фразу вырвали из контекста. Он не сказал, что ЧМ должен пройти в другом месте, он критиковал расизм»