Агент Миранчука о возможном переходе в «Сьон»: «Это выбор футболиста. Только Антон может выбирать, где продолжать карьеру»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сьон высшая лига Швейцария возможные трансферы Антон Миранчук агенты Вадим Шпинев Футбол

Агент Антона Миранчука высказался о возможном переходе в «Сьон».

«Только клуб вправе давать какую-то информацию. Почему «Сьон», а не более сильный клуб? Это выбор футболиста.

Только он может выбирать, где продолжать свою карьеру», – сказал Вадим Шпинев.

Напомним, Миранчук находится без клуба после ухода из «Локомотива» на правах свободного агента.

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18 комментариев
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Шарлатан
+23
0
+23
Г-н Шпинев, куда же подевалась былая дерзость в ваших словах? Не узнаю вас в гриме.
+23
-1
+22
Он выбирает или ты Шпинев ? У тебя же запросы высокие
Тебе бы лишь свое одной место успокоить
А на игрока пофиг
Ты уже 7 моих знакомых ребят скинул
Теперь тупо работают и еще клубу должны бабки
Чертила
+17
-2
+15
да да, конечно 🤡
+7
0
+7
"Конечно же, только среди тех вариантов, где мне отвалят побольше", - добавил Шпинев.
+7
0
+7
Локомотиву Миранчук уже давно не помощник
+4
0
+4
Ответ Graf_007
Г-н Шпинев, куда же подевалась былая дерзость в ваших словах? Не узнаю вас в гриме.
Можно даже сказать - борзота
+4
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мелкий Сьон идет на 6-м месте, с 10 очками, отставая от лидера на 2 очка. хваленый Янг Бойз валяется на последнем месте, с 3 очками.
Миранчук выбрал более перспективную команду.
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Почему «Сьон»? Потому, что это детская мечта Антона
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Да, Вадим, ты лажанулся. Былой бравады не слышу
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Ну,в швейцарии пожить норм,Зп на 100к ниже,чем Локо предлагал,цены выше.Но ради опыта почему нет.Щас пару сезонов и к брату в МЛС)
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Не получилось миллионы комиссионных получить похоже, у этого клоуна. Ура)
Вряд ли сьон на такое пойдёт.
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«Ну а чё?! Аякс красно-белый , Сьон тоже из Европы, никаких различий» - агент Миранчука
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А выбора то, скорее и не было,куда позвали,туда и пошел
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А еще недавно заявлял, что Локомотиву надо не продлевать Миранчука, а покупать его, намекая на подъемные и агентские. Жизнь в итоге все расставила по местам. Миранчук, судя по всему, не только не выиграл в деньгах, но и потерял и будет играть в швейцарской деревне теперь.
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Ответ ika17.17@mail.ru
Он выбирает или ты Шпинев ? У тебя же запросы высокие Тебе бы лишь свое одной место успокоить А на игрока пофиг Ты уже 7 моих знакомых ребят скинул Теперь тупо работают и еще клубу должны бабки Чертила
Серьезно?
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