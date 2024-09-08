Агент Миранчука о возможном переходе в «Сьон»: «Это выбор футболиста. Только Антон может выбирать, где продолжать карьеру»
Агент Антона Миранчука высказался о возможном переходе в «Сьон».
«Только клуб вправе давать какую-то информацию. Почему «Сьон», а не более сильный клуб? Это выбор футболиста.
Только он может выбирать, где продолжать свою карьеру», – сказал Вадим Шпинев.
Напомним, Миранчук находится без клуба после ухода из «Локомотива» на правах свободного агента.
Тебе бы лишь свое одной место успокоить
А на игрока пофиг
Ты уже 7 моих знакомых ребят скинул
Теперь тупо работают и еще клубу должны бабки
Чертила
Миранчук выбрал более перспективную команду.
Вряд ли сьон на такое пойдёт.