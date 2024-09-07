«Зениту» интересен Антон Миранчук. Экс-хавбек «Локо» хочет играть за рубежом (Sport24)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Антон Миранчук Футбол

«Зенит» заинтересован в подписании Антона Миранчука.

По данным Sport24, футболист на данный момент не рассматривает вариант переезда в Санкт-Петербург и выступления в России в целом. Приоритет для Миранчука – зарубежный клуб.

28-летний Антон Миранчук находится без клуба с начала лета, когда покинул московский «Локомотив» по истечении срока контракта. Подробная статистика хавбека – здесь.

Летнее трансферное окно в России закрывается 12 сентября.

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Источник Вадим Шпинев
+28
-3
+25
Проиграет конкуренцию буквально любому
+9
0
+9
Ответ Кирилл Демченко
Грустно и странно что Миранчук так долго без клуба.
У меня сложилось впечатление, что причина этому жадность его агента. Но это только впечатление.
+8
0
+8
Зачем он нужен ?
Не сильнее Ахметова.
+15
-8
+7
Грустно и странно что Миранчук так долго без клуба.
+6
0
+6
Шпинев что ли зарядил знакомому журналисту, что бы он эту дезу вбросил?))
+5
0
+5
Ответ Александр Александров
Комментарий удален модератором
неужели умнее нечего написать?
+7
-3
+4
Ответ Зелёный гопник
Зачем он нужен ? Не сильнее Ахметова.
Можно в поп ММА их пустить. Кто победит того в Зенит, проигравший в Оренбург
+5
-2
+3
Утка.
+1
0
+1
Точно не нужен, пусть идёт лесом!
+1
0
+1
Он хочет играть там, где платят больше. В Европе не дадут столько, сколько в Зените. Да и с лавки он вряд ли вылазить будет. Почему бы и нет
+1
0
+1
Через месяц 29 лет.
Зениту он реально не нужен.
В Европе и подавно.
Только если в Турцию.
+1
0
+1
28 лет. Клуба нет.
Так можно доперебираться, что по итогу, совсем без клуба остаться.
0
0
0
По-моему в Зените он не заиграет. Но я не очень понимаю, почему другие клубы его не подобрали.
0
0
0
жалко Антоху хороший игрок. Какой Ахметов этот вообще труп
0
0
0
Ответ R-Dasai
Зениту видней, один чемпионский титул за 81 год, любой позавидует(1925-2006) чемпионы по вылетам в ПЕРДИВ, знают толк в титулах)))
Сколько еврокубков у Спартака ?
0
0
0
Ответ che kaif
В Аталанту!)
Это как замена айфона на более новую модель? Только вот не уверен, что руководство клуба и болельщики Аталанты так воспримут замену Алексея на Антона.
0
0
0
Ответ Serega Ac-Milan
Проиграет конкуренцию буквально любому
Совершенно согласен. Надеюсь, это утка.
0
0
0
Ответ Serega Ac-Milan
Проиграет конкуренцию буквально любому
Ну, Мостовому не проиграет
0
0
0
Ответ Сергей Галынский
Со Шпиневым связываться - себе дороже Антону удачи зарубежом Хотя опыт у него уже есть, играл в таллиннской Левадии в Эстонии
Ну да
0
0
0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
У Зенита проблемы с краями защиты, зачем ещë один возрастной полузащитник.? Эта линия хорошо укомплектована, тот же лавочник Ахметов и быстрее и техничнее Миранчука. Вероятно агент суетится.
Согласен с вами
0
0
0
это вброс
0
0
0
Кому только не интересен Антон Миранчук, по утверждению разного рода "инсайдеров," а он всё без клуба. Локо к нему ещё не утратил интерес ?...
0
0
0
Как бы всем очевидно что его финансовые аппетиты кроме Зенита никто не готов удовлетворить
0
0
0
У Зенита проблемы с краями защиты, зачем ещë один возрастной полузащитник.? Эта линия хорошо укомплектована, тот же лавочник Ахметов и быстрее и техничнее Миранчука. Вероятно агент суетится.
0
0
0
"Приоритет для Миранчука – зарубежный клуб."

Бгг.
+1
-1
0
Со Шпиневым связываться - себе дороже
Антону удачи зарубежом
Хотя опыт у него уже есть, играл в таллиннской Левадии в Эстонии
0
0
0
Ну так и зенит из Рио-Да-Жанейро)
0
0
0
Взял его сегодня в Зенит в фм, нормально играет). Я все удивлялся а почему Зенит им даже не интересуется. Паспортист и на замену выходить будет точно лучше чем Ерохин и Ахметов.
0
0
0
На лавке будет сидеть в Зените
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий