«Зениту» интересен Антон Миранчук. Экс-хавбек «Локо» хочет играть за рубежом (Sport24)

«Зенит» заинтересован в подписании Антона Миранчука.

По данным Sport24, футболист на данный момент не рассматривает вариант переезда в Санкт-Петербург и выступления в России в целом. Приоритет для Миранчука – зарубежный клуб.

28-летний находится без клуба с начала лета, когда покинул московский « » по истечении срока контракта. Подробная статистика хавбека – здесь.

Летнее трансферное окно в России закрывается 12 сентября.