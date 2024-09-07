«Зениту» интересен Антон Миранчук. Экс-хавбек «Локо» хочет играть за рубежом (Sport24)
«Зенит» заинтересован в подписании Антона Миранчука.
По данным Sport24, футболист на данный момент не рассматривает вариант переезда в Санкт-Петербург и выступления в России в целом. Приоритет для Миранчука – зарубежный клуб.
28-летний Антон Миранчук находится без клуба с начала лета, когда покинул московский «Локомотив» по истечении срока контракта. Подробная статистика хавбека – здесь.
Летнее трансферное окно в России закрывается 12 сентября.
Не сильнее Ахметова.
Зениту он реально не нужен.
В Европе и подавно.
Только если в Турцию.
Так можно доперебираться, что по итогу, совсем без клуба остаться.
Бгг.
Антону удачи зарубежом
Хотя опыт у него уже есть, играл в таллиннской Левадии в Эстонии