Сенников считает, что Севикян не усилит «Локо»: «Лучше бы вернули Антона Миранчука. Кроме Батракова, никто не может сыграть под нападающим»
Дмитрий Сенников оценил переход Эдгара Севикяна в «Локомотив» на правах аренды.
«Не сказал бы, что Севикян усилит «Локомотив», это подписание для ротации. Эдгар — футболист такого же плана, как Сарвели или Пиняев. Может быть, заиграет, ведь у него были хорошие матчи и он способный футболист.
Но лучше бы вернули Антона Миранчука. У «Локомотива», кроме Батракова, никто не может сыграть на позиции под нападающим, нет альтернативы», — сказал бывший защитник «Локомотива».
Ранее стало известно, что Антон Миранчук переходит в «Сьон».
А платить ему в 2-3 раза больше остальных разрушит атмосферу в коллективе.
Очевидно у остальных будут вопросы:
Я бегаю, присенгуб, отрабатываю в обороне, а эта прима только в атаке бегает и при этом не решает матчи.