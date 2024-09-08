Сенников считает, что Севикян не усилит «Локо»: «Лучше бы вернули Антона Миранчука. Кроме Батракова, никто не может сыграть под нападающим» 

Теги Локомотив Дмитрий Сенников премьер-лига Россия Антон Миранчук Эдгар Севикян Алексей Батраков Футбол

Дмитрий Сенников оценил переход Эдгара Севикяна в «Локомотив» на правах аренды.

«Не сказал бы, что Севикян усилит «Локомотив», это подписание для ротации. Эдгар — футболист такого же плана, как Сарвели или Пиняев. Может быть, заиграет, ведь у него были хорошие матчи и он способный футболист. 

Но лучше бы вернули Антона Миранчука. У «Локомотива», кроме Батракова, никто не может сыграть на позиции под нападающим, нет альтернативы», — сказал бывший защитник «Локомотива».

Ранее стало известно, что Антон Миранчук переходит в «Сьон».

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3 комментария
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Антон был слишком пассивен в вопросе возвращения, а агент - слишком жаден
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Так и Антон не мог играть под нападающим. В прошлом году у него на один хороший матч, 3-4 провальных. И при этом он пешеход.
А платить ему в 2-3 раза больше остальных разрушит атмосферу в коллективе.
Очевидно у остальных будут вопросы:
Я бегаю, присенгуб, отрабатываю в обороне, а эта прима только в атаке бегает и при этом не решает матчи.
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Не удивлюсь, если такой игрок отыщется в молодежке. Вертикаль стала лучше работать.
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