Сенников считает, что Севикян не усилит «Локо»: «Лучше бы вернули Антона Миранчука. Кроме Батракова, никто не может сыграть под нападающим» 

Дмитрий Сенников оценил переход Эдгара Севикяна в «Локомотив» на правах аренды.

«Не сказал бы, что усилит « », это подписание для ротации. Эдгар — футболист такого же плана, как Сарвели или Пиняев. Может быть, заиграет, ведь у него были хорошие матчи и он способный футболист.

Но лучше бы вернули . У «Локомотива», кроме , никто не может сыграть на позиции под нападающим, нет альтернативы», — сказал бывший защитник «Локомотива».

Ранее стало известно, что Антон Миранчук переходит в «Сьон».