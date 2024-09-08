«Сьону» интересен Антон Миранчук: «Про сроки говорить еще рано. На данный момент ничего не закончено»

Президент «Сьона» подтвердил интерес к Антону Миранчуку.

Ранее телеграм-канал «Убойная сила» сообщил, что Миранчук вскоре подпишет контракт со «Сьоном».

«Мы хотим подписать и будем очень рады привести такого футболиста в наш клуб.

Мы получим огромное удовольствие, если подпишем с ним контракт, но про сроки говорить еще рано. На данный момент ничего не закончено.

Еще от себя могу сказать, что до этого мы интересовались и другими российскими игроками. В « » играл Антон Митрюшкин», – сказал Кристиан Константин.

28-летний Миранчук находится без клуба с начала лета, когда покинул московский « » в связи с истечением срока контракта.