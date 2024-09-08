«Сьону» интересен Антон Миранчук: «Про сроки говорить еще рано. На данный момент ничего не закончено»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сьон высшая лига Швейцария возможные трансферы Кристиан Константин Антон Миранчук Антон Митрюшкин Футбол

Президент «Сьона» подтвердил интерес к Антону Миранчуку.

Ранее телеграм-канал «Убойная сила» сообщил, что Миранчук вскоре подпишет контракт со «Сьоном».

«Мы хотим подписать Антона Миранчука и будем очень рады привести такого футболиста в наш клуб.

Мы получим огромное удовольствие, если подпишем с ним контракт, но про сроки говорить еще рано. На данный момент ничего не закончено.

Еще от себя могу сказать, что до этого мы интересовались и другими российскими игроками. В «Сьоне» играл Антон Митрюшкин», – сказал Кристиан Константин.

28-летний Миранчук находится без клуба с начала лета, когда покинул московский «Локомотив» в связи с истечением срока контракта.

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10 комментариев
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Вот это ближе к делу, а то Аякс, Фейенорд)
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Ответ Balt
Антоха, ты двинулся что ли? Уйти из Локо чтобы перейти в нищий Сьон? Ппц просто.
С его агентом там и до медиа лиги недалеко
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Уже который клуб?
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Машка от Плахова тоже в Швейцарию сбежала.
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Воот, это ближе к правде, а то сначала Алавес, потом Олимпиакос, потом Фейеноорд)
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Так он все таки Зениту был интересен,или нужен был интересен чтобы хоть какой то клуб не решил,что он единственный вариант?))
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Нужно по гайдам Майки Ричардса работать.
Сразу - Реал Мадрид интересуется Миранчуком
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Ответ Balt
Антоха, ты двинулся что ли? Уйти из Локо чтобы перейти в нищий Сьон? Ппц просто.
Карп пишет, что Сьон даёт Миранчуку 1.5 млн евро в год. Получается, что нищий клуб это Локомотив.
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Ответ sebastian1410
Карп пишет, что Сьон даёт Миранчуку 1.5 млн евро в год. Получается, что нищий клуб это Локомотив.
Такая зп только из-за того,что он без клуба и в зп входит еще подписной бонус
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