«Сьону» интересен Антон Миранчук: «Про сроки говорить еще рано. На данный момент ничего не закончено»
Президент «Сьона» подтвердил интерес к Антону Миранчуку.
Ранее телеграм-канал «Убойная сила» сообщил, что Миранчук вскоре подпишет контракт со «Сьоном».
«Мы хотим подписать Антона Миранчука и будем очень рады привести такого футболиста в наш клуб.
Мы получим огромное удовольствие, если подпишем с ним контракт, но про сроки говорить еще рано. На данный момент ничего не закончено.
Еще от себя могу сказать, что до этого мы интересовались и другими российскими игроками. В «Сьоне» играл Антон Митрюшкин», – сказал Кристиан Константин.
28-летний Миранчук находится без клуба с начала лета, когда покинул московский «Локомотив» в связи с истечением срока контракта.
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