Адвокат Игнатова об иске Маньякова: «РФС не хочет исполнять решение Верховного суда РФ, не признает судебные акты по делу. Нарушены все процессуальные нормы»

Адвокат игрока «Спартака» Игнатова упрекнула РФС за отказ выполнять решения суда.

В 2020 году и заключили агентский договор, но спустя 42 дня футболист расторг контракт. Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС и требовал с Игнатова 9,5 миллиона рублей. Агент проиграл дело, но комитет по статусу футболистов встал на его сторону. Комитет РФС отклонил жалобу спортсмена. Интересы Игнатова в судах представляет Ирина Бжезовская и спортивный юрист Ваган Давидянц.

«Верховный суд РФ и Московский областной суд признал, что решение Мытищинского городского суда об отмене решения комитета РФС, который незаконно присудил бывшему агенту Маньякову 9,5 млн руб, является справедливым, оно вступило в законную силу.

В связи с этим мы попросили пересмотреть решение в РФС о применении санкций. По регламенту они могут пересмотреть свои решения, у них прописаны такие полномочия. Но они отказывают по причинам, что у них данных полномочий нет.

Сегодня состоялось рассмотрение данного вопроса в комитете РФС. Они не признают судебные акты, требования судебного пристава‑исполнителя, при том, что судебные акты вступили в законную силу.

По одному из дел производство прекращено, потому что у РФС, якобы, нет полномочий для пересмотра своего решения. По другому делу оно приостановлено, хотя агентом даже не подана кассационная жалоба, что является грубейшим процессуальным нарушением.

У нас уже возбуждено исполнительное производство, лист вручен в РФС. По сути, РФС не хочет исполнять решение Верховного суда РФ и выступает против решений государственных судов.

В исполнительном листе указано, что судебный акт о признании незаконным решения комитета РФС вступил в законную силу 19 апреля 2023 года, а следовательно все санкции к футболисту применялись незаконно.

Существуют меры принудительного воздействия, которые приставы могут применять к РФС. Мы просто хотим поставить точку в этой истории, исходя из решений судебных органов.

Но нам сегодня просто в процессе слушания закрывали рот. Нарушены все процессуальные нормы. Но хорошо, мы будем ждать, когда приставы примут свои меры», – сказала Бжезовская.