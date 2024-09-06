Адвокат Игнатова об иске Маньякова: «РФС не хочет исполнять решение Верховного суда РФ, не признает судебные акты по делу. Нарушены все процессуальные нормы»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС происшествия Александр Маньяков агенты Матч ТВ Михаил Игнатов Футбол

Адвокат игрока «Спартака» Игнатова упрекнула РФС за отказ выполнять решения суда.

В 2020 году Михаил Игнатов и Александр Маньяков заключили агентский договор, но спустя 42 дня футболист расторг контракт. Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС и требовал с Игнатова 9,5 миллиона рублей. Агент проиграл дело, но комитет по статусу футболистов встал на его сторону. Комитет РФС отклонил жалобу спортсмена. Интересы Игнатова в судах представляет Ирина Бжезовская и спортивный юрист Ваган Давидянц.

«Верховный суд РФ и Московский областной суд признал, что решение Мытищинского городского суда об отмене решения комитета РФС, который незаконно присудил бывшему агенту Маньякову 9,5 млн руб, является справедливым, оно вступило в законную силу.

В связи с этим мы попросили пересмотреть решение в РФС о применении санкций. По регламенту они могут пересмотреть свои решения, у них прописаны такие полномочия. Но они отказывают по причинам, что у них данных полномочий нет.

Сегодня состоялось рассмотрение данного вопроса в комитете РФС. Они не признают судебные акты, требования судебного пристава‑исполнителя, при том, что судебные акты вступили в законную силу.

По одному из дел производство прекращено, потому что у РФС, якобы, нет полномочий для пересмотра своего решения. По другому делу оно приостановлено, хотя агентом даже не подана кассационная жалоба, что является грубейшим процессуальным нарушением.

У нас уже возбуждено исполнительное производство, лист вручен в РФС. По сути, РФС не хочет исполнять решение Верховного суда РФ и выступает против решений государственных судов.

В исполнительном листе указано, что судебный акт о признании незаконным решения комитета РФС вступил в законную силу 19 апреля 2023 года, а следовательно все санкции к футболисту применялись незаконно.

Существуют меры принудительного воздействия, которые приставы могут применять к РФС. Мы просто хотим поставить точку в этой истории, исходя из решений судебных органов.

Но нам сегодня просто в процессе слушания закрывали рот. Нарушены все процессуальные нормы. Но хорошо, мы будем ждать, когда приставы примут свои меры», – сказала Бжезовская.

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3 комментария
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Хоть какая то польза от Игнатова
Шарашкина контора РФС и гнилой агент бесятся
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Посмотрел я на коммент.шоу объяснения Маньякова: "дело проиграл, отец Игнатова плохой, а сам Игнатов мямля, который ни бе, ни ме!" Короче все вокруг плохие, один я хороший, честный, всё для футболистов делаю, бла, бла, бла... А Игнатову удачи и заиграть нормально при Станковиче.
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или я устал и хочу спать, или действительно замудренно
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