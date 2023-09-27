Производство по заявлению Маньякова в отношении Игнатова прекращено. Агент требовал дисквалифицировать хавбека «Спартака» на полгода

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Маньяков агенты Михаил Игнатов Дмитрий Зеленов Футбол

Рассмотрение разбирательства между Александром Маньяковым и Михаилом Игнатовым прекращено.

Напомним, агент Александр Маньков и хавбек «Спартака» Игнатов вели судебное разбирательство после расторжения контракта. Агент обратился в палату РФС по разрешению споров с требованием дисквалифицировать игрока на полгода

«Производство в Палате по заявлению Александра Маньякова в отношении Михаила Игнатова о применении санкций за несоблюдение досудебного порядка разрешения споров прекращено. Причина – вступившее в силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение Палаты, которым в удовлетворении требований Маньякова было отказано.

«Спартак» участвовал в процессе как третье лицо, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора», – сообщил глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.

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20 комментариев

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Ебздрогыч
Это очень хорошо. Полезное решение чтобы агенты окончательно не борзели. А футболистам и их родителям важный урок - внимательно читайте контракт, чтобы не стать заложниками таких ситуаций у нечистоплотных агентов.
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schwein
Торжество здравого смысла над Маньяковым. Что не может не радовать.
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ArnoNeputevy
У нас маньяки уже заявления пишут?
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Dmitry Orlov
Ответ Andreir888
А он и правда Маньяков или это лёгкий троллинг, Спортс?))
Он правда агент Маньяков.
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Dmitry Orlov
Ответ antoxaspam
человек с детства в системе одного клуба, зачем ему агент?!играй и развивайся, контракт тебе сами дадут хороший чтобы не ушёл к конкурентам. Нет же, бегут напару с родителями к таким вот дядям которые дают наживку в виде квартир, машин и прочей шелухи с обещаниями дальнейшего содействия и наличием "связей"
С какого детства, в каком ОДНОМ клубе?

Молодёжные клубы
2007—2015 ЦСКА (Москва)
2015—2019 Спартак (Москва)

Или ЦСКА и Спартак у нас в одной клубной системе?
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Metalloid
Агент Маньяков опять оказался не у дел.
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Яков Фридман
Лишь бы он оказался не серийным.
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sintenced
Маньяки совсем охренели, уже совместные заявления пишут.
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Recreated
Ну всё! Дело сдвинуто с мёртвой точки. Теперь агенты по усмирят свой жор значительно!
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Клирик
Урра! Лови маньяков!)))
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Ленид Вилькин
Думаю будет кассация в суд общей юрисдикции о каком то материальном возмещении убытков и процесс может затянуться достаточно надолго....Тут надо четко изучать каждую фразу договора и без хороших юристов не обойтись...
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leon01
с такой фамилией...где-нибудь на лесополосе...притаиться
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Дмитрий9779
Ну и хорошо,пусть играет.
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Dmitry Orlov
Ответ Ебздрогыч
Это очень хорошо. Полезное решение чтобы агенты окончательно не борзели. А футболистам и их родителям важный урок - внимательно читайте контракт, чтобы не стать заложниками таких ситуаций у нечистоплотных агентов.
Справедливости ради, много ли вообще в России футбольных агентов, которые работают с игроками РПЛ? Кого из них можно назвать чистоплотным? Андреева? Шпинёва? Ткаченко? Мижигурскиса? Лахтера?
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