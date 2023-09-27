Производство по заявлению Маньякова в отношении Игнатова прекращено. Агент требовал дисквалифицировать хавбека «Спартака» на полгода

Рассмотрение разбирательства между Александром Маньяковым и Михаилом Игнатовым прекращено.

Напомним, агент Александр Маньков и хавбек «Спартака» Игнатов вели судебное разбирательство после расторжения контракта. Агент обратился в палату РФС по разрешению споров с требованием дисквалифицировать игрока на полгода.

«Производство в Палате по заявлению в отношении о применении санкций за несоблюдение досудебного порядка разрешения споров прекращено. Причина – вступившее в силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение Палаты, которым в удовлетворении требований Маньякова было отказано.

«Спартак» участвовал в процессе как третье лицо, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора», – сообщил глава пресс-службы московского клуба .

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