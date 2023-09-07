«Спартак» о возможном отстранении Игнатова на полгода: «Требование агента необоснованно. К тому же регламент предусматривает альтернативу в виде штрафа»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Маньяков Михаил Игнатов Дмитрий Зеленов Футбол

В «Спартаке» прокомментировали возможную дисквалификацию Михаила Игнатова.

Сегодня юрист полузащитника сообщила, что того могут отстранить на полгода на основании требований агента Александа Маньякова.

«В заявлении, которое сейчас обсуждается, идет речь о несоблюдении досудебного порядка урегулирования споров. В июне мы уже говорили, что нас привлекли в качестве третьего лица и мы будем поддерживать позицию футболиста.

Мы считаем, что порядок не был нарушен, нарушения регламента нет. К тому же регламент предусматривает альтернативную санкцию в виде штрафа. Считаем, требование агента необоснованно и в его удовлетворении должно быть отказано», – отметил руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

РФС отклонил жалобу Игнатова. Хавбек «Спартака» обязан возместить убытки агенту Маньякову из-за расторжения контракта

Игнатова могут отстранить на 3-6 месяцев из-за спора с агентом Маньяковым. «Спартак» поддерживает хавбека юридически

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис 123
Агенты попутали все в своей жизни. Но жадность фраера сгубит.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Петров
Таким образом можно будет много игроков отстранить, если на сторону агентов вставать.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Redwhite heart
Фамилия агента говорит сама за себя
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Скрылев
Манькова на фронт,чет он борзеет,там деньги платят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Древний спартач
А что , футболисты такие тупые , что не могут обойтись без агентов , тем более в нашей стране ? Ладно там " в европах " разные тонкости с переходами из одной страны в другую , где разные юридические тонкости и знание законов страны как бы нужно . Что , футболист в нашей стране не сможет обозначить свои условия ? Времени вагон . Сиди и составляй сам контракт , все равно на футбольном поле "тачку возит" . Если возникли трудности , найти адвоката . Дешевле обойдется , как ни крути . Ладно игроки платят , но у меня более важный вопрос - а клубы зачем отстегивают бабло агентам ? Выходит , эти маньяки имеют и игрока , и клуб ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий