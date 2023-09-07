«Спартак» о возможном отстранении Игнатова на полгода: «Требование агента необоснованно. К тому же регламент предусматривает альтернативу в виде штрафа»
В «Спартаке» прокомментировали возможную дисквалификацию Михаила Игнатова.
Сегодня юрист полузащитника сообщила, что того могут отстранить на полгода на основании требований агента Александа Маньякова.
«В заявлении, которое сейчас обсуждается, идет речь о несоблюдении досудебного порядка урегулирования споров. В июне мы уже говорили, что нас привлекли в качестве третьего лица и мы будем поддерживать позицию футболиста.
Мы считаем, что порядок не был нарушен, нарушения регламента нет. К тому же регламент предусматривает альтернативную санкцию в виде штрафа. Считаем, требование агента необоснованно и в его удовлетворении должно быть отказано», – отметил руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
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