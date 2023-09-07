Зарема о деле Игнатова: «Позиция «Спартака» настолько терпеливо слабая, что даже Маньяков чувствует себя Миной Райолой»
Зарема Салихова считает, что «Спартаку» нужно активнее защищать Михаила Игнатова.
«Где позиция клуба по своему игроку-воспитаннику? Теперь каждый агент в своих личных интересах может довести до дисквалификации игрока.
То есть позиция клуба настолько терпеливо слабая, что даже Маньяков чувствует себя как минимум Миной Райолой», – отметила супруга экс-президента «Спартака» Зарема Салихова.
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Спартак в ситуации достаточно инертен.
за 20 лет одно чемпионство им Симоняна и более лярда евро потраченных???)))
аха-ха))))))))))))))
вот же привёл дьяволицу в дом))))