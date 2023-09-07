Зарема о деле Игнатова: «Позиция «Спартака» настолько терпеливо слабая, что даже Маньяков чувствует себя Миной Райолой»

Зарема Салихова считает, что «Спартаку» нужно активнее защищать Михаила Игнатова.

«Где позиция клуба по своему игроку-воспитаннику? Теперь каждый агент в своих личных интересах может довести до дисквалификации игрока.

То есть позиция клуба настолько терпеливо слабая, что даже Маньяков чувствует себя как минимум Миной Райолой», – отметила супруга экс-президента «Спартака» .

«Спартак» о возможном отстранении Игнатова на полгода: «Требование агента необоснованно. К тому же регламент предусматривает альтернативу в виде штрафа»

Хавбека «Спартака» Игнатова могут дисквалифицировать на полгода на следующей неделе из-за разбирательства с агентом Маньяковым

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