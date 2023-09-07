Зарема о деле Игнатова: «Позиция «Спартака» настолько терпеливо слабая, что даже Маньяков чувствует себя Миной Райолой»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Маньяков агенты Михаил Игнатов Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова считает, что «Спартаку» нужно активнее защищать Михаила Игнатова.

«Где позиция клуба по своему игроку-воспитаннику? Теперь каждый агент в своих личных интересах может довести до дисквалификации игрока.

То есть позиция клуба настолько терпеливо слабая, что даже Маньяков чувствует себя как минимум Миной Райолой», – отметила супруга экс-президента «Спартака» Зарема Салихова.

«Спартак» о возможном отстранении Игнатова на полгода: «Требование агента необоснованно. К тому же регламент предусматривает альтернативу в виде штрафа»

Хавбека «Спартака» Игнатова могут дисквалифицировать на полгода на следующей неделе из-за разбирательства с агентом Маньяковым

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11 комментариев

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Ебздрогыч
Позиция «Спартака» настолько терпеливо слабая, что даже Зарема чувствует себя Грановской
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Сергей Ефимов
Ну что-то толковое в её словах действительно есть.
Спартак в ситуации достаточно инертен.
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Oleg Olegov
Ответ Александр Васильев
да какая махина??? за 20 лет одно чемпионство им Симоняна и более лярда евро потраченных???))) аха-ха))))))))))))))
Это был сарказм(((((((((((((00((((((((((
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Oleg Olegov
Вообще Лукойл конечно люто за считанные месяцы прокутил всю ту мощь безудержной махины, созданной Заремой и Федуном, превратив Спартак в терпеливо слабую жертву Маньяков.
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NIK7478
Снова эта затычка в каждой бочке проявилась! ))) Решение будет зависеть не от "сильной" или "слабой" позиции клуба, как почему-то подумала эскортница. Вопрос в аргументах сторон. Привыкла, видимо, быковать со своим Федуном в судах.
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Александр Васильев
Ответ Oleg Olegov
Вообще Лукойл конечно люто за считанные месяцы прокутил всю ту мощь безудержной махины, созданной Заремой и Федуном, превратив Спартак в терпеливо слабую жертву Маньяков.
да какая махина???
за 20 лет одно чемпионство им Симоняна и более лярда евро потраченных???)))
аха-ха))))))))))))))
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Антон Фалафель
Мина Райола?
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Древний спартач
Ага , кто же будет связываться с этим упырем , да ещё с такой фамилией .
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Nils Michael
Райола в 54 умер. RIP
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Дмитрий9779
Лопухнулись конечно в Спартаке, посоветовав Игнатову подать иск в гражданский суд,а не спортивный
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Александр Васильев
Ответ Ебздрогыч
Позиция «Спартака» настолько терпеливо слабая, что даже Зарема чувствует себя Грановской
позиция Заремки настолько сильна, что политрук даже яхту купить не может)
вот же привёл дьяволицу в дом))))
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