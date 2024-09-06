Сунесс считает, что Трент уйдет из «Ливерпуля» бесплатно: «Возможно, в клубе уже знают. И куда еще, как не в «Реал», идти отсюда?»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Грэм Сунесс Трент Александер-Арнолд Футбол

Грэм Сунесс считает, что Трент Александер-Арнолд покинет «Ливерпуль».

Срок контракта 25-летнего защитника сборной Англии с «красными» рассчитан до лета 2025 года.

«Я не вижу никаких очевидных причин менять Трента в матче против «Манчестер Юнайтед», кроме того, что они знают – он уходит.

Они все равно захотят оставить его в команде до конца сезона, и потом он уйдет бесплатно. Сообщение о том, что он принял решение, возможно, уже было передано руководству клуба.

Трент позволит своему контракту истечь. Если вы собираетесь покинуть «Ливерпуль», куда еще, как не в «Реал», вы пойдете, чтобы стремиться к самосовершенствованию», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» Сунесс в подкасте William Hill Three Up Front.

Отметим, что Трента заменили на 76-й минуте игры 3-го тура АПЛ в Манчестере (3:0). В двух других матчах он уходил с поля на 77-й и 73-й. Его статистика – здесь.

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13 комментариев
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тренту всего 25 ) думал он старше
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Надеюсь, там что-то двигается по Салаху, Тренту и ВВД. Иначе, чем дольше, тем больше экспертов, пытающихся привлечь к себе внимание резонансными высказываниями и создающих этим ненужную нервозность
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Ответ Эльдар Сулейманов
тренту всего 25 ) думал он старше
Тем более странно выглядит ситуация. Трент может пойти по пути Эшли Коула и насобирать чашек в другом клубе.
Тот кстати тоже в 25 лет ушел из Арсенала
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Куда ему переходить если не в Реал? Да хоть в МС. Ну или в Баварию. Вариантов много. Реал это наилучший вариант, но не единственный.
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Ну если представить что придет Алонсо и будет ставить игру в 3 ЦЗ, то ок, а так я не верю что Дэвис и Трент могут быть парой крайних защитников топ клуба играя в 4 защитника. Я настолько атакующих и плохо играющих в обороне защитников сразу в топ клубе никогда не видел, условный Дани Алвес это Мальдини на пике в плане обороны по сравнению с ТАА и канадцем.
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В принципе, у Реала есть живой Карвахаль, да и навыки игры в обороне у Трента не впечатляют
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Если Джеррард его кумир то он не покинет Ливерпуль , у Джеррарда тоже был соблазн но в последний момент он остался
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Очевидная причина поменять Трента это выпустить Брэдли, он должен какое-то время получать
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Ответ #SharkTeam
Тем более странно выглядит ситуация. Трент может пойти по пути Эшли Коула и насобирать чашек в другом клубе. Тот кстати тоже в 25 лет ушел из Арсенала
да, правильное сравнение) время покажет может это всё выбросы и ближе к лету Трент продлит контракт
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Ответ Amalfitano
Куда ему переходить если не в Реал? Да хоть в МС. Ну или в Баварию. Вариантов много. Реал это наилучший вариант, но не единственный.
так-то и в Шинник можно перейти, но тут про рост, а не про смену команды ради смены команды
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Ответ MaxB
Надеюсь, там что-то двигается по Салаху, Тренту и ВВД. Иначе, чем дольше, тем больше экспертов, пытающихся привлечь к себе внимание резонансными высказываниями и создающих этим ненужную нервозность
так ли Ливеру в следующем году будет нужен 34 летний защитник? Если есть спрос, может его нужно просто отпустить к шейхам.
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Ответ qvykwxkh28
Если Джеррард его кумир то он не покинет Ливерпуль , у Джеррарда тоже был соблазн но в последний момент он остался
Как это связано вообще?
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