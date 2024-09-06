Сунесс считает, что Трент уйдет из «Ливерпуля» бесплатно: «Возможно, в клубе уже знают. И куда еще, как не в «Реал», идти отсюда?»

Грэм Сунесс считает, что Трент Александер-Арнолд покинет «Ливерпуль».

Срок контракта 25-летнего защитника сборной Англии с «красными» рассчитан до лета 2025 года.

«Я не вижу никаких очевидных причин менять Трента в матче против « », кроме того, что они знают – он уходит.

Они все равно захотят оставить его в команде до конца сезона, и потом он уйдет бесплатно. Сообщение о том, что он принял решение, возможно, уже было передано руководству клуба.

позволит своему контракту истечь. Если вы собираетесь покинуть « », куда еще, как не в «Реал», вы пойдете, чтобы стремиться к самосовершенствованию», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» в подкасте William Hill Three Up Front.

Отметим, что Трента заменили на 76-й минуте игры 3-го тура в Манчестере (3:0). В двух других матчах он уходил с поля на 77-й и 73-й. Его статистика – здесь.