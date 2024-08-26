Каррагер о возможном переходе Трента в «Реал»: «Карвахаль был бы не очень рад. Он всего лишь 6 раз выигрывал ЛЧ и победил на Евро»

Джейми Каррагер высказался о возможном переходе Трента в «Реал».

Ранее стало известно, что мадридский клуб хочет подписать 25-летнего защитника в следующем году после истечения срока его контракта с «Ливерпулем».

Англичане планируют предложить Александер-Арнолду новый договор до 2029 года.

«Думаю, Карвахалю было бы что сказать по поводу возможного перехода Трента в «Реал».

Он всего лишь шесть раз выигрывал Лигу чемпионов и победил на Евро этим летом, так что не думаю, что он был бы очень рад этому трансферу», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер.