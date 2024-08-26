Каррагер о возможном переходе Трента в «Реал»: «Карвахаль был бы не очень рад. Он всего лишь 6 раз выигрывал ЛЧ и победил на Евро»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу возможные трансферы Евро-2024 Даниэль Карвахаль Трент Александер-Арнолд Футбол

Джейми Каррагер высказался о возможном переходе Трента в «Реал».

Ранее стало известно, что мадридский клуб хочет подписать 25-летнего защитника в следующем году после истечения срока его контракта с «Ливерпулем».

Англичане планируют предложить Александер-Арнолду новый договор до 2029 года.

«Думаю, Карвахалю было бы что сказать по поводу возможного перехода Трента в «Реал».

Он всего лишь шесть раз выигрывал Лигу чемпионов и победил на Евро этим летом, так что не думаю, что он был бы очень рад этому трансферу», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

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17 комментариев
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Ответ VuNePonimaete
Карвахаль 6 раз выигрывал ЛЧ? 😄вроде 5 же? я уже сбился со счету, столько этих ненужных кубков навыигрывали)
Да, на одну больше, чем бчк за всю её историю.
+43
-5
+38
Карвахаль 6 раз выигрывал ЛЧ? 😄вроде 5 же? я уже сбился со счету, столько этих ненужных кубков навыигрывали)
+33
-4
+29
Ответ VuNePonimaete
Карвахаль 6 раз выигрывал ЛЧ? 😄вроде 5 же? я уже сбился со счету, столько этих ненужных кубков навыигрывали)
Спойлер сезона
+13
-1
+12
Ответ Верховный Лорд
Он же в сезоне 13/14 перешел обратно, как раз перед началом славной охоты)
да, точно) до сих пор сложно поверить, что всё это в реальности произошло)
+9
0
+9
Ответ VuNePonimaete
Карвахаль 6 раз выигрывал ЛЧ? 😄вроде 5 же? я уже сбился со счету, столько этих ненужных кубков навыигрывали)
Он же в сезоне 13/14 перешел обратно, как раз перед началом славной охоты)
+8
-1
+7
Так они его на место Кросса наверное хотят
+3
-1
+2
Типичный английский юмор!!! Ха - ха!
+2
0
+2
Следующим летом Дани 33 годков будет. Для его позиции - это критический возраст. До 35 край, он сможет там играть. А значит Реалу надо подумывать о замене и Трент, как один из вариантов.
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+1
Ответ VuNePonimaete
Карвахаль 6 раз выигрывал ЛЧ? 😄вроде 5 же? я уже сбился со счету, столько этих ненужных кубков навыигрывали)
6 раз, все правильно Каррагер сказал)
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Ответ ДядюнТоп
Комментарий скрыт
главное его за регистрацию не надо хвалить
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Дани уже за 30, Трент нужен.
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«Стало известно» что стало известно? Что агент спекулирует?
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Ответ Vadim Blanco
6 раз, все правильно Каррагер сказал)
Только после завершения карьеры Карвы сможем полностью осознать это достижение
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Ответ mastadon
Так они его на место Кросса наверное хотят
На место Кросса? Делать кроссы?
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