Гол Трента «МЮ» отменен после ВАР из-за офсайда у Салаха

Гол «Ливерпуля» «Манчестер Юнайтед» отменен из-за офсайда.

На 6-й минуте вингер Луис Диас, находясь во вратарской площади, сделал прострел, и мяч от Мохамеда Салаха отскочил к Тренту Александер-Арнолду, который и нанес точный удар по воротам.

Главный судья Энтони Тэйлор сперва засчитал гол, но после консультации с видеоассистентом изменил решение из-за того, что Салах находился в положении вне игры.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports