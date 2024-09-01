Гол Трента «МЮ» отменен после ВАР из-за офсайда у Салаха
Гол «Ливерпуля» «Манчестер Юнайтед» отменен из-за офсайда.
На 6-й минуте вингер Луис Диас, находясь во вратарской площади, сделал прострел, и мяч от Мохамеда Салаха отскочил к Тренту Александер-Арнолду, который и нанес точный удар по воротам.
Главный судья Энтони Тэйлор сперва засчитал гол, но после консультации с видеоассистентом изменил решение из-за того, что Салах находился в положении вне игры.
Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports