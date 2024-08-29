Трент, Магуайр, Грилиш, Майну, Галлахер, Сака и Кейн – в заявке Англии на матчи Лиги наций в сентябре
Объявлен состав сборной Англии на матчи Лиги наций в сентябре.
Временный главный тренер Ли Карсли включил в заявку сборной 26 футболистов.
Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл»).
Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Ливай Колуилл («Челси»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Валентино Ливраменто («Ньюкасл»), Рико Льюис, Джон Стоунз (оба – «Манчестер Сити»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»).
Полузащитники: Филип Фоден («Манчестер Сити»), Конор Галлахер («Атлетико»), Эйнджел Гомес («Лилль»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»).
Нападающие: Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Нони Мадуэке («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
В ближайшую паузу на матчи сборных Англия сыграет с Ирландией и Финляндией. Игры пройдут 7 и 10 сентября.