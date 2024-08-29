Трент, Магуайр, Грилиш, Майну, Галлахер, Сака и Кейн – в заявке Англии на матчи Лиги наций в сентябре

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Объявлен состав сборной Англии на матчи Лиги наций в сентябре.

Временный главный тренер Ли Карсли включил в заявку сборной 26 футболистов.

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл»).

Защитники: Трент Александер-АрнолдЛиверпуль»), Ливай Колуилл («Челси»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Валентино Ливраменто («Ньюкасл»), Рико Льюис, Джон Стоунз (оба – «Манчестер Сити»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»).

Полузащитники: Филип Фоден («Манчестер Сити»), Конор Галлахер («Атлетико»), Эйнджел Гомес («Лилль»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»).

Нападающие: Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Нони Мадуэке («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

В ближайшую паузу на матчи сборных Англия сыграет с Ирландией и Финляндией. Игры пройдут 7 и 10 сентября.

11 комментариев
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Ответ Dred
А про Шо забыли? :)
Шо забыли? ))
+6
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+6
Карсли красавчик. Подтянул в сборную ребят с которыми выиграл в прошлом году молодежный чемпионат Европы : Гиббс-Уайт, Гомес и Мадуэке. Ну и приглашение ещё одного игрока молодежной сборной Тино Ливраменто со временем добавит эстетики сборной Англии. Выпускник Ла Кобхэм через 2-3 года будет топовым фулбэком мирового футбола.
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Ответ Personology Center
Шо забыли? ))
Шо, опять?
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Ответ Red Scouser
При всем уважeнии к Карсли, а когда Англия включит в заявку нормального главного тренера?
Ну счас-то особо некуда спешить
+1
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Ответ Red Scouser
При всем уважeнии к Карсли, а когда Англия включит в заявку нормального главного тренера?
Выиграет всех соперников в своем дивизионе и получит контракт до лета 2026
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А про Шо забыли? :)
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Мадуэке, Колвилл, Палмер, тройка из Челси + вызов после травмы француза Фофана... всё путём, жизнь налажена:)
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а Грилиш разве играет сейчас в МС? по-моему, он лавку полирует со стаканом в руке
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