Тренер «Химок» Артига: «Карпин котируется выше Мостового в Ла Лиге. Александр был хорошим футболистом, но Валерий – действительно легенда!»

Теги Ростов Химки премьер-лига Россия Сельта Ла Лига Александр Мостовой Валерий Карпин Спорт-Экспресс Франк Артига Футбол

Франк Артига сравнил репутацию Александра Мостового и Валерия Карпина в Испании.

– Вы же следили за РПЛ в прошлом сезоне. Есть тренер, работа которого вас восхитила?

– Я бы прежде всего выделил Валерия Карпина. Его «Ростов» играет в испанском стиле, агрессивно. Работа Карпина мне очень нравится.

Конечно, помню его как игрока. Он здорово проявил себя в «Сельте», «Реал Сосьедад», «Валенсии». У него в Испании по-прежнему большой авторитет.

Полузащитник с характером. Харизмой. Всегда заточенный на результат. Был очень неуступчив в борьбе.

– Кого в Испании считают более сильным футболистом – Валерия Карпина или Александра Мостового?

– Карпина. Если вы спросите болельщиков «Сельты», то они назовут Александра Мостового. Но если рассматривать в целом Ла Лигу, то Валерий котируется выше.

Мостовой был очень хорошим футболистом, многое сделал для клуба из Виго. Но Карпин – это действительно легенда чемпионата Испании! – сказал главный тренер «Химок».

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41 комментарий
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Новый "любимчик" Мостового нарисовывается
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Как легко превратиться во врага….
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Щас где-то полыхнёт... Ждём "царских комплиментов" в ответ
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вот это наброс на ночь глядя...завтра будет весело..
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Ответ Максим Столбов
Новый "любимчик" Мостового нарисовывается
А этот Артига вообще в футбол играл? Чеканить умеет?
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Главное не как кто котируется, а кто как чеканит!
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Ответ Игорь Новиков
Карпин был стабильнее всю карьеру. Мост жег в Сельте. Но что он делал в Кане, Старсбуре, Бенфике?
И в сборной
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Ох, подставился бедняга… Каждый день теперь комментарии Мостового про Артигу читать будем…
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Карпин-игрок был крепким профи, но никогда не феерил как Мост. Достаточно посмотреть голы Моста Барсе и Реалу.
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А надо было всего лишь плюнуть в Зидана. Сразу узнаваемость больше "Царя" )
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Сынок, ты где играл?😂
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Ответ Игорь Новиков
Карпин был стабильнее всю карьеру. Мост жег в Сельте. Но что он делал в Кане, Старсбуре, Бенфике?
Чеканил
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Аяяяяй...Опасно в РПЛ стартует...
+3
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+3
А этот Артига в футбол играл, а чеканить он умеет?
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Бомбление Царя гарантировано
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Ответ Jesse Boy
Щас где-то полыхнёт... Ждём "царских комплиментов" в ответ
Так самое смешное, что Мостовому уже поди 20-30 редакций позвонило ябедничать
+2
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+2
Ответ Зелёный гопник
Главное не как кто котируется, а кто как чеканит!
И ходит. Футбольная или нефутбольная походка))
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Мостовой набирает сообщение …
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Это прям какой-то дворцовый переворот.
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Не той походкой ходит фраерок
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Сейчас кого то порвало просто на куски.
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Специально погуглил

Не играл нигде на высоком уровне и чеканить не умеет, значит
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В связи с этой новостью где-то в Москве произошёл взрыв.
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Ммм даааа чувак напрашивается
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Так вроде бы и не унизил Александра, но дал понять, что Валера круче.. Ну теперь Саня будет разбираться, где этот "выскочка" играл, и умеет ли чеканить... 😄
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Александр Мостовой: "Артига вообще в футбол играл?"
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Молодец. Хорошо лизнул.
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А чего добился этот Карпин с Ростовом то ? Вот тотоже и оно 😁
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Все правильно, помнится наткнулся на видео, где чел говорил, что за последний сезон Мост проведённый за Виго, если он приедет к стадику, там ему не памятник воздвигнут, как по его словам, а харю ему размотают, как он порол моменты и играл из рук вон плохо, что Сельта аж чуть не вылетела, еле спаслись
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Я так понимаю этот Франк Артига тоже чеканить не умеет
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