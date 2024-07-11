Тренер «Химок» Артига: «Карпин котируется выше Мостового в Ла Лиге. Александр был хорошим футболистом, но Валерий – действительно легенда!»
Франк Артига сравнил репутацию Александра Мостового и Валерия Карпина в Испании.
– Вы же следили за РПЛ в прошлом сезоне. Есть тренер, работа которого вас восхитила?
– Я бы прежде всего выделил Валерия Карпина. Его «Ростов» играет в испанском стиле, агрессивно. Работа Карпина мне очень нравится.
Конечно, помню его как игрока. Он здорово проявил себя в «Сельте», «Реал Сосьедад», «Валенсии». У него в Испании по-прежнему большой авторитет.
Полузащитник с характером. Харизмой. Всегда заточенный на результат. Был очень неуступчив в борьбе.
– Кого в Испании считают более сильным футболистом – Валерия Карпина или Александра Мостового?
– Карпина. Если вы спросите болельщиков «Сельты», то они назовут Александра Мостового. Но если рассматривать в целом Ла Лигу, то Валерий котируется выше.
Мостовой был очень хорошим футболистом, многое сделал для клуба из Виго. Но Карпин – это действительно легенда чемпионата Испании! – сказал главный тренер «Химок».
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