Мостовой – Карпину о прозвище «Царь»: «Все знают, кого звали «Царем» и продолжают называть. Сомнений быть не может»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сельта Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Футбол

Александр Мостовой ответил на вопрос, кого в Испании называли «Царем».

«Карпин сказал, что в Испании не только меня «Царем» называли? Помню такую полемику, когда меня хотели опять немножко зацепить по этому прозвищу.

Все знают, кого называли «Царем» и продолжают называть. Сомнений быть не может», – сказал бывший полузащитник «Сельты». 

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30 комментариев
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Меня всегда поражал такой факт. Как в 90е, сборная с довольно хорошим подбором игроков влипала в скандал за скандалом и безвольно проигрывала все важные матчи…
И вот прошло 25-30 лет, все эти футболисты ушли на пенсию, и слушая вью Мостового, Канчельскиса, Шалимова, Карпина, Черчесова, Колыванова, Юрана и других становится понятно, почему это произошло
+95
-1
+94
..А вы думаете нам царям легко?
+20
0
+20
Ответ Dima Lopatin
Меня всегда поражал такой факт. Как в 90е, сборная с довольно хорошим подбором игроков влипала в скандал за скандалом и безвольно проигрывала все важные матчи… И вот прошло 25-30 лет, все эти футболисты ушли на пенсию, и слушая вью Мостового, Канчельскиса, Шалимова, Карпина, Черчесова, Колыванова, Юрана и других становится понятно, почему это произошло
Так эти все товарищи и накатали позорное письмо, от которого век не отмыться!
+15
-2
+13
Ответ Iamliam
..А вы думаете нам царям легко?
Мы - Цари, народ простой)))
+11
0
+11
Ответ Korney
вроде не среда(маленькая пятница)а он уже залился
Он не работает, у него каждый день пятница
+11
-1
+10
Врешь, собака, аз есмь царь! ©
+9
-1
+8
Иван Саморано - царь и есть, чего спорить?
+9
-1
+8
Мостовой о Карпине: А царь-то, не настоящий!
+8
-2
+6
вроде не среда(маленькая пятница)а он уже залился
+7
-1
+6
Ответ Сергей Лютый
Так эти все товарищи и накатали позорное письмо, от которого век не отмыться!
Черчесов не подписал, Бородюк, Горлукович, Галямин, Харин, Попов, Радченко тоже.
Поэтому Стас в моём рейтинге физруков и экспертов всегда выше и царя и быдлана Валэры эстонского и прочих
+8
-3
+5
Царь, просто царь!
+6
-2
+4
Ответ Dima Lopatin
Меня всегда поражал такой факт. Как в 90е, сборная с довольно хорошим подбором игроков влипала в скандал за скандалом и безвольно проигрывала все важные матчи… И вот прошло 25-30 лет, все эти футболисты ушли на пенсию, и слушая вью Мостового, Канчельскиса, Шалимова, Карпина, Черчесова, Колыванова, Юрана и других становится понятно, почему это произошло
так то же не футболисты - то tsari!..
+4
0
+4
Ответ Aleks Dir
Уже кто нибудь скажет ему что на дворе 2024 год. Царей уже сто с лишним лет нет.
кхе-кхе
+3
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Аз есмь Царь!
+3
0
+3
Уже кто нибудь скажет ему что на дворе 2024 год. Царей уже сто с лишним лет нет.
+3
0
+3
Аж, езем Царь
+4
-1
+3
Царь не царь - вообще не важно. Важно то, что Мостовой один из лучших российских футболистов в постсоветской истории. Да, сейчас он чаще поднимает нам настроение своими высказываниями, но это не умаляет его классного футбольного прошлого.
+3
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+2
Ответ Алексей Ненахов
Он не работает, у него каждый день пятница
хочется сказать "чтоб я так жил" но чёт не охото😅🤣🤣
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Где-то видел, как пояснили Мостовому за Царя
Что в его последнем сезоне за Сельту он откровенно хреново играл, порол кучу моментов, команда чуть не вылетела в Сегунду, чудом спаслась
И что если он приедет в Виго и появится рядом со стадионом, местные болелы ему таких наваляют
+2
-1
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Царь у нас один, а ты просто служка
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Мостовой напоминает того парня, который в школе был авторитетом, а потом все пошло по наклонной и ничего нигде не выходит. И вот он продолжает жить этим прошлым, ничего не имея в настоящем
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В полемику "кто тут царь" пора бы уже вмешаться хозяину аквадискотеки
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Так может туда обратно? Там каждое слово будут встречать овациями
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Ответ Сергей Лютый
Так эти все товарищи и накатали позорное письмо, от которого век не отмыться!
Это челобитная от царей
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Ивана Васильевича?
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Два шута при царе😂😂😂
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Ему хоть какие-то копейки подкидывают за эту череду словесного поноса в перемешку с бредом? Или он работает за идею?
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Головина ?
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Ответ Dima Lopatin
Меня всегда поражал такой факт. Как в 90е, сборная с довольно хорошим подбором игроков влипала в скандал за скандалом и безвольно проигрывала все важные матчи… И вот прошло 25-30 лет, все эти футболисты ушли на пенсию, и слушая вью Мостового, Канчельскиса, Шалимова, Карпина, Черчесова, Колыванова, Юрана и других становится понятно, почему это произошло
Не понятно
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