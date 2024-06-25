Мостовой – Карпину о прозвище «Царь»: «Все знают, кого звали «Царем» и продолжают называть. Сомнений быть не может»

Александр Мостовой ответил на вопрос, кого в Испании называли «Царем».

« сказал, что в Испании не только меня «Царем» называли? Помню такую полемику, когда меня хотели опять немножко зацепить по этому прозвищу.

Все знают, кого называли «Царем» и продолжают называть. Сомнений быть не может», – сказал бывший полузащитник «Сельты».

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