Мостовой – Карпину о прозвище «Царь»: «Все знают, кого звали «Царем» и продолжают называть. Сомнений быть не может»
Александр Мостовой ответил на вопрос, кого в Испании называли «Царем».
«Карпин сказал, что в Испании не только меня «Царем» называли? Помню такую полемику, когда меня хотели опять немножко зацепить по этому прозвищу.
Все знают, кого называли «Царем» и продолжают называть. Сомнений быть не может», – сказал бывший полузащитник «Сельты».
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И вот прошло 25-30 лет, все эти футболисты ушли на пенсию, и слушая вью Мостового, Канчельскиса, Шалимова, Карпина, Черчесова, Колыванова, Юрана и других становится понятно, почему это произошло
Поэтому Стас в моём рейтинге физруков и экспертов всегда выше и царя и быдлана Валэры эстонского и прочих
Что в его последнем сезоне за Сельту он откровенно хреново играл, порол кучу моментов, команда чуть не вылетела в Сегунду, чудом спаслась
И что если он приедет в Виго и появится рядом со стадионом, местные болелы ему таких наваляют