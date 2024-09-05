Каннаваро назвал Винисиуса и Беллингема главными претендентами на «Золотой мяч»: «У Мбаппе был не лучший сезон. Карвахаль выиграл все, но защитнику надо показать что-то экстраординарное»
Фабио Каннаваро назвал основных претендентов на «Золотой мяч».
«Победят Винисиус или Беллингем, хотя последний во второй части сезона играл не на том уровне, на котором был в первой.
У Мбаппе был не лучший сезон, но он чемпион и является очевидным кандидатом. Также есть Родри и Карвахаль. Дани выиграл все, но защитнику нужно показать что-то экстраординарное, чтобы получить «Золотой мяч», – сказал в интервью La Gazzetta dello Sport бывший защитник сборной Италии, выигравший приз в 2006-м.
Это я к тому, что Карвахаль в этом году больше заслужил ЗМ нежели Каннаваро в 2006. По логике прошлого года ЗМ тогда должен был брать Зидан. Ну или Анри как самый стабильный.