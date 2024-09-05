Каннаваро назвал Винисиуса и Беллингема главными претендентами на «Золотой мяч»: «У Мбаппе был не лучший сезон. Карвахаль выиграл все, но защитнику надо показать что-то экстраординарное»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Фабио Каннаваро Ла Лига Золотой мяч Даниэль Карвахаль Килиан Мбаппе Родри Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Фабио Каннаваро назвал основных претендентов на «Золотой мяч».

«Победят Винисиус или Беллингем, хотя последний во второй части сезона играл не на том уровне, на котором был в первой.

У Мбаппе был не лучший сезон, но он чемпион и является очевидным кандидатом. Также есть Родри и Карвахаль. Дани выиграл все, но защитнику нужно показать что-то экстраординарное, чтобы получить «Золотой мяч», – сказал в интервью La Gazzetta dello Sport бывший защитник сборной Италии, выигравший приз в 2006-м.

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21 комментарий
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Ответ Pato07
Сам Каннаваро в том году кстати полностью провалил клубный сезон. В Юве кальчополи + в Реале худший трансфер 2006 года (справедливости ради с 2007 дела у него там пошли получше). Это я к тому, что Карвахаль в этом году больше заслужил ЗМ нежели Каннаваро в 2006. По логике прошлого года ЗМ тогда должен был брать Зидан. Ну или Анри как самый стабильный.
У ЗМ нет логики. Даже топовый ЧМ не гарантирует награду.
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Сам Каннаваро в том году кстати полностью провалил клубный сезон. В Юве кальчополи + в Реале худший трансфер 2006 года (справедливости ради с 2007 дела у него там пошли получше).

Это я к тому, что Карвахаль в этом году больше заслужил ЗМ нежели Каннаваро в 2006. По логике прошлого года ЗМ тогда должен был брать Зидан. Ну или Анри как самый стабильный.
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Жопу
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Ответ morphvirg
А какая может быть логика у индивидуальной награды в командном виде спорта?))
Должна быть какая-то последовательность и критерии, которые существуют не для галочки, а действительно соблюдаются.
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Ответ Homelander_666
Должна быть какая-то последовательность и критерии, которые существуют не для галочки, а действительно соблюдаются.
Так а какие критерии могут быть, например, когда ты сравниваешь игрока группы атаки(вингер,нап) с опорником? Или с тем же защитником. Как определить, кто из них полезнее и круче, если они выполняют разные функции? Надо вручать зм по позициям.
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Ответ Pato07
Сам Каннаваро в том году кстати полностью провалил клубный сезон. В Юве кальчополи + в Реале худший трансфер 2006 года (справедливости ради с 2007 дела у него там пошли получше). Это я к тому, что Карвахаль в этом году больше заслужил ЗМ нежели Каннаваро в 2006. По логике прошлого года ЗМ тогда должен был брать Зидан. Ну или Анри как самый стабильный.
Опочки как ты забываешь и путаешь года... как раз сезон 2005-2006 для каеноваро лично был супер. Отбороа, перехватывает, подстраховаться, начинания атак и личных ободок у него было если не ошибаюсь с отрывом аости в три раза от второго места. Плюс он железобетонно не ошибался почти. Голы забивали не от его потери позиций и не с его зон. Чм выдал просто потрясающий. Если бы не матераци то это был бы сезон зидана и роналдиньо с роналдо. Роналдо проиграл зидану в одной встречи по лидеству, роналдиньо ничего нп показывал нормального за сборную а за клуб был хорош, и зидану не могли дать человеку зм который получил в финале прямую красную на глазах у всех в мире... хотя зидан провел сезон в клубе выше среднего но хуже роналдиньо, а в сборной он в соло тащил мёртвую Францию на всех этапах.
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Ответ morphvirg
Так а какие критерии могут быть, например, когда ты сравниваешь игрока группы атаки(вингер,нап) с опорником? Или с тем же защитником. Как определить, кто из них полезнее и круче, если они выполняют разные функции? Надо вручать зм по позициям.
Насчёт критериев ты прав. Я уже как-то поднимал вопрос золотых мячей по позициям, на что мне вполне логично ответили. Суть в том, что людям нужен лучший из лучших среди всех позиций. Для вратарей уже есть свои награды. А вот защитникам и полузащитникам не позавидуешь. До эпохи Месси и Роналду на ЗМ мог претендовать игрок любой позиции. Возможно, теперь не будет доминирования нападающих.
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Ответ Pato07
Сам Каннаваро в том году кстати полностью провалил клубный сезон. В Юве кальчополи + в Реале худший трансфер 2006 года (справедливости ради с 2007 дела у него там пошли получше). Это я к тому, что Карвахаль в этом году больше заслужил ЗМ нежели Каннаваро в 2006. По логике прошлого года ЗМ тогда должен был брать Зидан. Ну или Анри как самый стабильный.
Каннаваро был признан защитником года в Италии в 2005 и 2006, а в Реале выиграл два подряд чемпионства
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