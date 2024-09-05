Каннаваро назвал Винисиуса и Беллингема главными претендентами на «Золотой мяч»: «У Мбаппе был не лучший сезон. Карвахаль выиграл все, но защитнику надо показать что-то экстраординарное»

Фабио Каннаваро назвал основных претендентов на «Золотой мяч».

«Победят Винисиус или , хотя последний во второй части сезона играл не на том уровне, на котором был в первой.

У Мбаппе был не лучший сезон, но он чемпион и является очевидным кандидатом. Также есть и . Дани выиграл все, но защитнику нужно показать что-то экстраординарное, чтобы получить « », – сказал в интервью La Gazzetta dello Sport бывший защитник сборной Италии, выигравший приз в 2006-м.