Кордоба запрашивает у «Спартака» 3-летний контракт на 5 млн евро в год. Красно-белые готовы платить форварду «Краснодара» не более 3 млн («РБ Спорт»)

Джон Кордоба и «Спартак» не могут договориться по зарплате.

По информации «РБ Спорт», форвард « » запрашивает 3-летний контракт на 5 миллионов евро в год. «Спартак» не готов удовлетворить требования Кордобы, поскольку с учетом суммы трансфера и дополнительных выплат подписание колумбийца обойдется клубу в 35 млн евро.

Сообщается, что «Спартак» готов предложить не более 3 млн евро в год. При этом самый высокооплачиваемый игрок красно-белых на данный момент – – получает 2,5 млн евро в год.

Кроме того, несмотря на готовность «Краснодара» продать Кордобу, клубы еще не пришли к соглашению о сумме трансфера. «Спартак» не готов платить более 15 млн евро, тогда как «быки» запрашивают 16 млн. Ожидается, что переговоры продолжатся сегодня.

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