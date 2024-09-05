Кордоба запрашивает у «Спартака» 3-летний контракт на 5 млн евро в год. Красно-белые готовы платить форварду «Краснодара» не более 3 млн («РБ Спорт»)
Джон Кордоба и «Спартак» не могут договориться по зарплате.
По информации «РБ Спорт», форвард «Краснодара» запрашивает 3-летний контракт на 5 миллионов евро в год. «Спартак» не готов удовлетворить требования Кордобы, поскольку с учетом суммы трансфера и дополнительных выплат подписание колумбийца обойдется клубу в 35 млн евро.
Сообщается, что «Спартак» готов предложить Кордобе не более 3 млн евро в год. При этом самый высокооплачиваемый игрок красно-белых на данный момент – Эсекиэль Барко – получает 2,5 млн евро в год.
Кроме того, несмотря на готовность «Краснодара» продать Кордобу, клубы еще не пришли к соглашению о сумме трансфера. «Спартак» не готов платить более 15 млн евро, тогда как «быки» запрашивают 16 млн. Ожидается, что переговоры продолжатся сегодня.
Почему того же напа из АЕКа не рассмотреть, которым быки и сбг интересовались?
#####? А главное - зачем?
Ладно бы была Европа, но нет же это делается просто чтобы ослабить Краснодар
Лучше бы своих развивали но закомплексованная корпорация иначе не умеет
Тащат сюда всяких латиноамериканцев на безумные зарплаты
Да и зачем этот столб? Примитивные тупые забросы?
Зенит опять убивает игроков деньгами....хотя, стопэ!