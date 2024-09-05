Кордоба запрашивает у «Спартака» 3-летний контракт на 5 млн евро в год. Красно-белые готовы платить форварду «Краснодара» не более 3 млн («РБ Спорт»)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Джон Кордоба Эсекиэль Барко Футбол

Джон Кордоба и «Спартак» не могут договориться по зарплате.

По информации «РБ Спорт», форвард «Краснодара» запрашивает 3-летний контракт на 5 миллионов евро в год. «Спартак» не готов удовлетворить требования Кордобы, поскольку с учетом суммы трансфера и дополнительных выплат подписание колумбийца обойдется клубу в 35 млн евро.

Сообщается, что «Спартак» готов предложить Кордобе не более 3 млн евро в год. При этом самый высокооплачиваемый игрок красно-белых на данный момент – Эсекиэль Барко – получает 2,5 млн евро в год.

Кроме того, несмотря на готовность «Краснодара» продать Кордобу, клубы еще не пришли к соглашению о сумме трансфера. «Спартак» не готов платить более 15 млн евро, тогда как «быки» запрашивают 16 млн. Ожидается, что переговоры продолжатся сегодня.

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91 комментарий
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Ну и нафиг он за такие бабки нужен.
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С такими запросами пусть лучше останется в Краснодаре либо ищет другие варианты
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Ответ Василий Васильев
Лукойл не обеднеет
Не в этом дело. Такая зарплата вызовет недовольство в коллективе.
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Думаю за такую зп можно найти кого то посильнее и помоложе...
Почему того же напа из АЕКа не рассмотреть, которым быки и сбг интересовались?
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Избавились от жадюги Соболева. Ага...
+14
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31 год, 5 лямов в год.

#####? А главное - зачем?
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Осимхен 6 млн евро будет от Галатасарая получать. А тут какой то Кордоба)
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Ответ Василий Васильев
Лукойл не обеднеет
Конечно не обеднеет. 95й уже почти 60 рублей за литр стоит.
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Ответ Juninho P.
понимаю был бы условный Это’О
Условный Это о получал 20 в Анжи а это был 2011 год)))
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Ответ fussballer
Ну и нафиг он за такие бабки нужен.
Лукойл не обеднеет
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Ответ nCuXpalata13
С такими запросами пусть лучше останется в Краснодаре либо ищет другие варианты
С такими аппетитами ему в СА самая дорога, там и 10 могут насыпать
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Клуб олигархата на нефтяных деньгах ничего не стесняясь ослабляет прямого конкурента

Ладно бы была Европа, но нет же это делается просто чтобы ослабить Краснодар

Лучше бы своих развивали но закомплексованная корпорация иначе не умеет

Тащат сюда всяких латиноамериканцев на безумные зарплаты

Да и зачем этот столб? Примитивные тупые забросы?
+17
-12
+5
Пятерку в год это он совсем загнул. Так и на чаепития с судьями не останется.
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Ответ Николай Новиков
Так там еще жадюга Зобнин помалкивает.
у жадюги зобнина контракт меньше
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ахаха, Хейлунд, в МЮ, 5 мегаевро получает, а тут какой-то колумбийский дед спартачей разводит 😂😂😂
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Нормально так Кордоба московских на бабки хочет развести)) даже 3 млн в год 31 летнему -угар
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Импотенция Амарала. Покупать капризного старпера в добавок к жирному старому бразилу - верх идиотизма
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0
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Ответ Dmitry Konnov
Нормально так Кордоба московских на бабки хочет развести)) даже 3 млн в год 31 летнему -угар
Самое главное, что от этих покупок не будет никакой рентабельности, то есть выгоды для клуба. Он не забьёт столько голов, получая бешенные деньги, хотя обязан забивать в каждом матче 1-2, но этого не будет. И неизвестно вообще какое место займёт наш к/б спартачок в таблице РПЛ, наверное опять 5-6.
+4
-1
+3
Доколе это терпеть!
Зенит опять убивает игроков деньгами....хотя, стопэ!
+10
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+3
Ответ Плеймейкер87
Зачем Кордобе конкуренция с Вилианом Жозе?)
Ему на старости лет уже не нужна никакая конкуренция. Уж это Джон, как-нибудь переживёт. А вот Лукойл на закате карьеры подоить, так почему и нет? Если лохи сами разводятся, то их надо разводить.🤣
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а чо, нет форвардов моложе и мотивированнее? нахрена брать второго Жозе
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Зачем платить столько южноамериканскому предпенсионеру? Он сдуется через год, максимум два.
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Пытаются Спартак подоить))
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Спартак с этим трансфером Кордобы в очередной раз подтверждает сходство с МЮ и его дебильным менеджментом. Вложить туеву кучу денег в вроде как топ-игрока, который сейчас на пике, но упёрся в потолок, он вполне возможно отыграет мощно год, а потом начнётся спад, а с таких харчей его не выбьешь потом никуда, а к игровому уровню вопросы будут даже у арабов. Как Каземиро, ей богу.
+6
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…….. В нашем ЛУКойле решили провести в этом сезоне весёлые закупки, на очень весёлые цены … ?! А толк то будет, или опять пятое - восьмое место в таблице РПЛ.
+4
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Ответ prus_3
Избавились от жадюги Соболева. Ага...
Так там еще жадюга Зобнин помалкивает.
+6
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Ай да Джон, губа не дура.
+3
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Ответ nCuXpalata13
С такими запросами пусть лучше останется в Краснодаре либо ищет другие варианты
У него последний крупный контракт в карьере, так что его тоже можно понять)
+3
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У Спартака видимо с привлечением из за рубежа всё плохо.
+2
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Ответ SMART789
Клуб олигархата на нефтяных деньгах ничего не стесняясь ослабляет прямого конкурента Ладно бы была Европа, но нет же это делается просто чтобы ослабить Краснодар Лучше бы своих развивали но закомплексованная корпорация иначе не умеет Тащат сюда всяких латиноамериканцев на безумные зарплаты Да и зачем этот столб? Примитивные тупые забросы?
Зенит единственная команда, которая покупает только никому не нужных футболистов
+3
-1
+2
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